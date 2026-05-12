Posse, el primer jefe de Gabinete de Milei, dijo que en 2023 sufrieron un "intento de golpe de Estado" y habló de las elecciones 2027

Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete de Javier Milei, reapareció para dar una charla a un grupo de analistas financieros y consultores de Estados Unidos, donde denunció que sufrieron un "intento de golpe de Estado" en 2023, apenas asumieron, y habló sobre las posibilidades de reelección del Gobierno en 2027.

Según Infobae, el exfuncionario comenzó remarcando que, en medio de la crisis económica que debieron enfrentar, con "la pobreza superando el 50% de la población", las organizaciones piqueteras anunciaron que cortarían todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires, bloquearían todas las rutas de Argentina y realizarían una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo. Según su punto de vista, la manifestación “era, virtualmente, un intento de golpe de Estado”.

Nicolás Posse, cuando era jefe de Gabinete de Javier Milei, hablando en el Senado

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Nicolás Posse habló de la asunción de Milei y todos los problemas que tuvieron

El exjefe de Gabinete remarcó que el panorama con el que se encontraron en diciembre de 2023, al asumir, era “espantoso”, con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, y una inflación del 1,2% diario; sin embargo, reconoció, “podría haber sido aún peor. Fue un milagro haber evitado esa hiperinflación que ya estaba disparada”.

Además, aseguró que el Banco Central tenía una deuda documentada con importadores por 50.000 millones y había 10.000 piquetes cada año. En ese contexto, afirmó, “era imposible planificar la vida cotidiana casi en cualquier lado, pero especialmente en Buenos Aires”.

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También debían enfrentar dos problemas urgentes, el primero era un vencimiento de 900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) apenas una semana después de haber llegado al poder, sin contar con crédito disponible. “Hubo que ponerse muy creativos para resolverlo”, rememoró.

El segundo problema era que el gobierno saliente solo había dejado dos días de stock de equipamiento y material antimotines y las organizaciones piqueteras habían anunciado cortes en todas las rutas, un cierre a los accesos a la ciudad de Buenos Aires y una marcha de 50.000 personas a Plaza de Mayo. “Combinen tener solamente equipamiento para dos días con este dato y obviamente pintaba un escenario preocupante”, reconoció.

Sin embargo, apuntó, el Gobierno sabía que eso podía ocurrir y tomó rápidamente varias medidas, en primer lugar, redujo al 50% los ministerios y secretarías, y al 60% las subsecretarías y direcciones.

Gracias a estas acciones, aseguró Posse, lograron, en menos de un mes, alcanzar el superávit fiscal. “Nosotros habíamos estado presentando nuestro plan de déficit cero por varios meses a distintos economistas argentinos, al FMI, al Departamento del Tesoro y a otros interlocutores. Salvo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que nos concedió el beneficio de la duda, todos los demás nos dijeron que era absolutamente imposible de lograr", señaló.

Además, el Decreto 70/2023 impulsó más de 300 reformas que incluían la eliminación de la ley de alquileres y la habilitación de Starlink en el país, que hasta entonces según el exfuncionario estaba vedado “por motivos ideológicos”. “Un delirio total en un país de la extensión de la Argentina, donde toda la producción agropecuaria necesitaba conectividad y no la tenía”, recalcó.

Nicolás Posse, exjefe de Gabinete de Javier Milei

Las elecciones legislativas de 2025, según Nicolás Posse

Nicolás Posse aseguró que acertó “al decimal” las elecciones legislativas de 2025, y celebró que ahora el Gobierno tenga ahora una posición más segura en ambas cámaras. “Es la primera minoría en Diputados y está prácticamente en un empate con el peronismo en el Senado, cuando hasta ahora el peronismo siempre tuvo una mayoría dominante. Es un cambio muy importante”, explicó.

En referencia al resultado bonaerense, según el exjefe de Gabinete, la diferencia entre las elecciones de septiembre y octubre estuvo influida por cuatro elementos claves:

- El desdoblamiento ordenado por el gobernador Axel Kicillof hizo que el peronismo participara de la elección local de septiembre pero no en la nacional de octubre.

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- El millón y medio de extranjeros con DNI que votaron en septiembre, pero no pudieron hacerlo en octubre.

- Que la elección nacional se hizo con boleta única.

- Que los votantes del PRO no participaron masivamente de la elección de septiembre, pero si lo hicieron en octubre. Según el exfuncionario, “el peronismo movilizó todo su aparato en septiembre y aun así había sacado menos votos que en las dos elecciones anteriores. Lo que hubo fue una ausencia del voto, sobre todo del PRO”.

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Nicolás Posse habló sobre las elecciones de 2027 y las posibilidades del Gobierno

El exjefe de Gabinete adelantó que Milei tiene un 70% de probabilidades de ser reelecto en 2027, y basó este cálculo en tres elementos. En primer lugar, según su experiencia personal, la mitad del padrón electoral no contesta encuestas políticas, lo que le quita validez a las mediciones que se dan a conocer.

En segundo lugar, la economía tendría una mejora desde abril y evolucionaría positivamente hacia fin de año, de acuerdo a los datos que recibió el exfuncionario del equipo de la misión argentina del FMI. Además, remarcó que en 2024, Argentina ocupó el tercer lugar entre los países con mayor crecimiento del mundo, detrás de dos superpotencias como China e India.

Según el exjefe de Gabinete, gran parte de los votantes no quieren volver al modelo del pasado. “Hay una comprensión bastante clara de que todo lo que hicimos hasta ahora nos llevó a un fracaso estrepitoso y que éste es el camino”, aseguró.

El tercer elemento que le daría el triunfo a Milei, aseguró Posse, es que el peronismo no logra unirse y está “sin candidatos, sin ideas y sin un plan para tenerlos”. También cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por decir que no considera una prioridad la disciplina fiscal, una declaración que, aseveró, no le caería nada bien a los votantes.

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En referencia a Sergio Massa, otra figura central del justicialismo, el exjefe de Gabinete declaró: “Peligrosísimo lo veo. Massa siempre es un player (jugador). Yo creo que ya tomó nota de que es muy difícil y muy poco probable que el peronismo tenga éxito en la próxima elección presidencial, con lo cual ni va a intentar ser candidato”.

Sin embargo, adelantó que el exministro de Economía de Alberto Fernández podría intentar ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, “donde sí tiene probabilidades de ganar”.

Sobre los otros dos partidos que cuentan con una fuerte presencia en todo el país, el exjefe de Gabinete se limitó a descartarlos, diciendo que el PRO “se está deshilachando muy rápidamente” mientras que el radicalismo “prácticamente está dejando de existir”.

Sergio Massa

Nicolás Posse evaluó las inversiones energéticas y mineras de Argentina

El exjefe de Gabinete advirtió que “en dos o tres años vamos a estar exportando más de Vaca Muerta que desde todo el campo argentino, toda la producción agropecuaria argentina junta.”

En referencia a las inversiones mineras, declaró que “Argentina tiene reservas de cobre por lo menos del mismo nivel que Chile. Chile es el principal exportador mundial de cobre, con un market share de más o menos el 20% de la exportación mundial. Argentina exportaba cero”.