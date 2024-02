Este jueves las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera y el Frente de Lucha Piquetero realizarán una nueva marcha en protesta por la falta de alimentos en más de 30.000 comedores, por el cual apuntan directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde la cartera indicaron a PERFIL que no dialogarán con intermediarios y sostuvieron que envían dinero a los comedores auditados.

"Milei y Pettovello le robaron hace dos meses los alimentos a los comedores populares", reza el título del comunicado que publicaron las organizaciones piqueteras, donde afirman que la marcha comenzara este jueves 8 de febrero a las 10 horas. El recorrido será desde Plaza Alsina, en Avellaneda, al Puente Pueyrredón.

De acuerdo a las organizaciones, son más de 30 mil los comedores populares de todo el país que están cerrados. Por eso le reclaman a Pettovello sus dichos referidos a que convocaría "uno por uno" a quienes tengan hambre.

PERFIL se comunicó con Eduardo Belliboni para saber si se había tendido algun puente con la cartera social. "La reunión la pedimos la semana pasada y también el 22 de diciembre con el secretario (Pablo) De La Torre. Ninguno nos ha respondido", aseguró. Desde Capital Humano fueron contundentes: "No hablamos con intermediarios".

Comunicado de organizaciones piqueteras sobre la marcha del jueves 8 de febrero

De acuerdo al propio ministerio, se dio de baja el antiguo sistema de entrega de alimentos y se sustituyó por otro que, a través del envío de dinero a una tarjeta, busca eliminar la intermediación entre las organizaciones y la gente. "El Ministerio envía una transferencia de dinero a todos los comedores que estén inscriptos y que permitan ser auditados. Si te dejas auditar, vas a recibir tu transferencia de dinero. El sistema debe ser transparente. ¿Cuál es el problema con que te dejes auditar?", sostuvieron desde el Ejecutivo a este medio.

Belliboni desmiente esto: "En ningún lado le han dado una tarjeta a nadie. Además es un sistema más turbio que entregar comida. La comida es más cara si la compra una persona que si la compra el Estado a precio mayorista".

El referente del Polo Obrero también agregó que desde el ministerio "no están auditando nada" e ironizó: "Si auditan los comedores ahora no van a encontrar nada porque hace dos meses que no se entrega comida".

El "protocolo antipiquetes" y la marcha

Desde los movimientos piqueteros esperan, como ocurrió en manifestaciones anteriores, que haya un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en las calles. "Va a ser una marcha pacífica, vamos con nuestros bombos y carteles. Va a haber abogados y personal de la Secretaria de Derechos Humanos de Avellaneda para que registre lo que sucede. Hubo violaciones a los derechos humanos a tal punto de que hay una cautelar que le impide a la Ministra aplicar el protocolo como lo viene haciendo", sostuvo Belliboni sobre lo que espera para este jueves.

Aportes de $5000, venta de mercadería del estado y amenazas: Capital Humano presentó 1.806 denuncias por la marcha de la CGT

Esta semana, el juez Sebastián Casanello exhortó al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, a que ajuste el llamado popularmente protocolo antipiquetes bajo los límites de la Constitución Nacional. Fue luego de que la legisladora del Frente de Izquierda, Celeste Fierro, realizara una presentación aludiendo que el protocolo para mantener el orden en la vía pública es inconstitucional.

Desde la cartera respondieron mediante un escrito firmado por la directora de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, Elisa Sburlati, donde alegaron que Fierro “demanda en su carácter de legisladora de la ciudad autónoma de Buenos Aires y autoridad del partido Nueva Izquierda distrito Capital Federal y como del partido Movimiento Socialista de los Trabajadores, distrito Capital Federal, siendo que tal carácter no la habilita para promover dicha acción, una demanda contra distintos organismos de gobiernos, pues el único interés que tiene es la mera legalidad de la actividad administrativa”.

En otro pasaje, aseguraron que el protocolo se dictó “por la urgencia de la situación, así como la confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública, lo cual ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida”.

La semana pasada, durante las tres jornadas de debate en Diputados por el proyecto de ley ómnibus, se registraron múltiples incidentes alrededor del Congreso entre organizaciones en contra del proyecto y las fuerzas de seguridad, donde se vieron pidrazos, botellazos y lanzamiento de gas pimienta, además de detenciones. Es un incógnita saber qué pasara este jueves, con una situación social delicada al extremo.