"Me pegaron patadas en la espalda": Eduardo Belliboni denunció que fue reprimido frente al Congreso

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se expresó este miércoles tras la represión que llevaron adelante las fuerzas de seguridad en el Congreso, en el marco del debate por la ley ómnibus en el recinto de la Cámara de Diputados. "La policía no para de reprimir y golpear gente. Estando tirado en el piso me molieron a palos y a patadas", denunció el histórico ferroviario, quien en comunicación con PERFIL aseguró además que hay al menos dos personas detenidas y varios heridos.

"La Gendarmería y la Prefectura están con armas como para una guerra", enfatizó en declaraciones televisivas, desde la Plaza de los Dos Congresos, cuando ocurrió la represión, hacia las 18.30. En esa línea, el dirigente piquetero dijo que este es el país que "quiere Patricia Bullrich y es el país que deben frenar los diputados" en la Cámara baja, donde se espera una sesión de duración récord, con un cuarto intermedio que durante la noche de este miércoles pasó la sesión para este jueves al mediodía.

"Nos vamos a quedar acá y llamamos a la población a que venga. Tenemos ese derecho y no se lo vamos a regalar a Bullrich", subrayó Belliboni al recuperarse de la represión policial, tras ser rociado con gas pimienta y según él ser "agredido a patadas en el piso". En imágenes televisivas pudo verse al dirigente tendido en el suelo de la calle Callao por varios minutos, sin moverse y luego tosiendo por efecto del gas pimienta que utilizó la Policía Federal, que también puso en marcha un camión hidrante para hacer retroceder a las columnas de manifestantes.

“Estábamos sentados en el piso con varios compañeros para demostrar que es una protesta pacífica. Sin embargo, no sólo nos golpearon y nos arrastraron, sino que a mí me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire, no podía respirar”, detalló luego Belliboni y añadió que “estando tirado en el piso me molieron a palos y a patadas”. En comunicación con C5N opinó que “es insólito que haya tanto policía para una manifestación que lo que quiere es reclamar que en el Parlamento no se voten leyes para que no ocurran estas cosas todos los días”.

El líder del Polo Obrero advirtió que si la ley ómnibus y su capítulo sobre las manifestaciones son aprobados por el Congreso, la escena que sufrió esta tarde será una postal diaria. Frente a cámaras de televisión, Belliboni denunció que la policía estaba reprimiendo sobre las veredas y exclamó: “No sabemos qué hace la Gendarmería acá, ¡están llenos de narcos los barrios! ¿Qué carajo hace la Gendarmería acá? Tendrían que estar en los barrios”. Por la noche de este miércoles, en comunicación con PERFIL, el dirigente confirmó que se encuentra “bien” de salud y que vio al menos a dos personas detenidas.

Denuncian detención de un dirigente del Partido Obrero durante la manifestación en Mendoza

Un dirigente del Partido Obrero de Mendoza fue detenido por la policía local al finalizar la movilización que se realizó este miércoles en la plaza Independencia de la capital mendocina, en contra de la ley ómnibus. Fuentes partidarias indicaron que el detenido es Víctor Da Vila, quien fuera precandidato a gobernador el año pasado, en la interna del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

Da Vila fue trasladado a la comisaría Tercera, ubicada en calle Rioja de la capital provincial y la causa quedó a cargo del fiscal Fernando Giunta, de la Unidad Fiscal de Tránsito. La detención se daría en el marco del presunto incumplimiento del artículo 194 del Código Penal, referido a entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, adelantaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Conocida la detención de Da Vila, representantes de espacios políticos y sociales salieron a reclamar su liberación, entre ellos los diputados del FIT, Nicolás del Caño y Romina del Plá. La movilización que convocó a organizaciones sociales y políticas comenzó durante la tarde en calle San Martín y Peatonal y finalizó en la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza, lugar en el que un grupo de manifestantes llevaba adelante una vigilia.

