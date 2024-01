Leonardo Sosa, dirigente de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal y procesado por el atentado contra Cristina Kirchner, estuvo presente en la Cámara de Diputados durante el debate por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como "Ley Ómnibus".

Fue la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Cecilia Moreau (Unión por la Patria), quien alertó de la presencia del militante en las gradas del recinto. Ante el anuncio, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se comprometió a buscarlo a través del personal de seguridad para desalojarlo del Congreso, así como averiguar cómo hizo para ingresar al Palacio Legislativo.

Vivo | El cruce entre Martín Menem y Florencia Carignano: "No me maneje los tiempos, diputada"

Molesta por el hallazgo, la diputada massista advirtió que Sosa estaba "en esta casa tuiteando y amenazando a Diputados". "Además de denunciarlo, les quiero pedir que cuiden la integridad de los diputados y diputadas. Esta Cámara tiene el personal para hacerlo. Además que se retire inmediatamente a este persona que está procesada", manifestó.

Sumado a esto, precisó que el sujeto en cuestión había ingresado con una pulsera roja que le permitía moverse dentro de las instalaciones de Diputados con libertad. En ese sentido, exigió que se abra un sumario para investigar quién le entregó a Sosa dicha pulsera. "No tiene ninguna explicación", protestó.

Tras ser desalojado, el militante de Revolución Federal hizo su descargo por las redes sociales. "A Cecilia Moreau le preocupa más mi presencia en el Congreso de la Nación que la de terroristas que asesinaron personas en los años 70s, quienes formaron parte del Gobierno que ella integró hasta el 10 de Diciembre", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

"Si tantas dudas y argumentos tiene respecto a la causa por el atentado contra Cristina, puede presentarse en el despacho de Pollicita y aportar la información y pruebas que considera relevantes a la causa. Esas causas llevan seis meses congeladas y no avanzan, porque como ya se sabe, no hay prueba relevante alguna para acusarme de algo. Haga patria diputada @ceciliamoreauok y colabore con la Justicia así todos salimos beneficiados: a mi me cierran la causa y a ustedes, se les terminan las dudas", completó Sosa.

El militante estuvo detenido junto a otros tres integrantes de Revolución Federal, pero luego fueron liberados por la Cámara Federal. Fueron acusados de querer imponer sus ideas de manera violenta mediante marchas en las que hicieron guillotinas y atacaron con insultos a funcionarios del gobierno nacional. El hecho se dio en el contexto de lo que fue el intento de magnicidio de Cristina Kirchner en la puerta de su departamento del barrio porteño de la Recoleta.

mb / ds