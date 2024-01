Ley ómnibus: echaron del recinto a un hombre que agredió a Bregman y otros diputados desde un palco

Un hombre fue retirado este mediodía de uno de los palcos de la Cámara de Diputados de la Nación tras insultar a la diputada Myriam Bregman y a otros parlamentarios en medio de la sesión por la ley ómnibus. Fue luego de una serie de pedidos por parte de diputados como el peronista Germán Martínez o el jefe de bancada de Hacemos, Miguel Ángel Pichetto, con una insistencia final por parte de la integrante del bloque PRO, Silvia Lospennato.

"No lo escuché, no voy a pedir el VAR ahora", dijo el presidente de la Cámara, Martín Menem, luego de varios pedidos para que lo retiren del lugar.

Los gritos fueron contra la integrante del Frente de Izquierda, pero también contra la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer. Según fuentes dijeron a PERFIL libertarias, se trataría de un empresario que fue a escuchar la sesión y que estaría vinculado al presidente de la Cámara, que tras más de 10 minutos con la sesión tomada por el episodio dio la orden a seguridad para que lo retiren.

"Presidente: le voy a pedir que haga respetar la voz de los diputados y diputadas en este recinto porque somos la voz del pueblo. A todos nos votaron como votaron al presidente Milei y a los 24 gobernadores, para hacer uso de nuestras facultades y de nuestros cargos en los distintos niveles", dijo la diputada de Unión por la Patria (UP), Cecilia Moreau, tras los gritos por la exposición de Bregman.

El hombre que insultó en el Congreso.

Seguidamente, Menem le dio la palabra a Pichetto, que se pronunció en el mismo sentido. "No son tolerables los abucheos. Ponga un poco de orden que no es una cancha de fútbol esto, así que ordenemos. Tenemos tres días por delante que van a ser muy difíciles y tenemos que empezar y desarrollar la sesión bien, con normalidad", expresó.

Quién es el empresario echado del Congreso

Según fuentes parlamentarias, se trataría de un hombre llamado Tomás Agote, en cuya cuenta de LinkedIN lo sindica como cofundador de la firma Patagonia IT Solutions.

De su cuenta de Twitter surgen decenas de publicaciones favorables al gobierno de Javier Milei. Este mediodía, después de ser retirado del edificio, la seguridad pudo identificarlo por medio de la credencial que tenía y que lo habilitaba como visitante.

El mensaje que publicó Agote.

Minutos después, Agote usó su cuenta de X para exponer sus explicaciones. "Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ (sic) a @myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero 'Estas confundida' y 'Con cuantas PYMEs te reuniste' no son un insulto", escribió.

Así retiraban de la Cámara al autor de los insultos

Eso motivó al presidente de la Cámara a pedir respeto por quienes hagan uso de la palabra. "Todos tenemos derecho a hablar y a opinar. Le pido a los que están en las gradas y a los diputados que respetemos el uso de la palabra", manifestó. Y el que le contestó fue Germán Martínez, de UP, que le dijo que arriba de la pantalla grande del recinto había un hombre que no paraba de propinar insultos.

La insistencia se extendió por algunos minutos hasta que le cedió la palabra a la peronista Ana María Ianni, que se negó a hablar hasta tanto retiren del palco al autor de los insultos.

Por su parte, la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, también cuestionó con dureza la situación. "Este señor vino a romper: bien estrategia típica nacional socialista. No podemos tener fuerzas de choque en el Congreso Nacional. Las sesiones informativas fueron impecables, ni un solo agravio. (El hombre) No es un emprendedor, es un agitador profesional, le pido que lo retire porque no vamos a trabajar bien, y este es el Congreso Nacional".

Por su parte, Lospennato, del PRO, ultimó: "Han sido claras las expresiones, le sugiero presidente que para recobrar el orden invite a esta persona a retirarse del recinto".

En la zona de palcos algunos periodistas fueron testigos del momento en el que el hombre fue retirado del lugar. "Soy un empresario que viene a bancar la ley", habría dicho según comentó en X el periodista Mauricio Caminos. Los diputados Romina Diez y Ramiro Marra subieron hasta el lugar a pedirle que se retire. También lo habría hecho el peronista Mario "Paco" Manrique.

