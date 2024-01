Facundo Manes: "Yo no soy la oposición light"

“Estamos luchando por una Argentina sensata, racional, que apueste al sector productivo”, afirmó Facundo Manes, en diálogo con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que se acercó, junto a la periodista Mariana Coria, al anexo del Congreso, en el marco de que hoy se debatirá en el Recinto la ley ómnibus.

¿Qué expectativas tenés para el día de hoy?

Bueno, el contexto es dramático; Argentina está sufriendo. Hay gente que está muy angustiada y mucha incertidumbre en la población. En ese contexto, es bueno que el Congreso debata la ley, por eso estamos acá, honrando una de las instituciones de la Democracia. Pero vamos a discutir punto por punto, artículo por artículo. Así que es un debate abierto; va a haber sesión, va a haber quórum, eso es lo que indican los números. Pero va a haber una discusión punto por punto de los artículos, incluso dentro de los bloques. Puede haber diferentes miradas.

Seguí en vivo la sesión en Diputados por la ley ómnibus | Perfil

¿Se podría decir que, virtualmente, el radicalismo está partido en tres? ¿Un bloque que responde a de Loredo, otra cantidad de diputados que le gustaría integrar La Libertad Avanza, y que hay un, podríamos decir, “bloque humanista”, de 10 diputados que están contigo?

Mira, yo lo miro de manera diferente. Creo que el radicalismo tiene que ser un partido de Centro popular que convoque a otros sectores. Este es un gobierno que no es el nuestro; es un gobierno que, si bien hay que darle gobernabilidad, hay que apoyarlo en las leyes que requiera para gobernar, para hacer lo que necesita, porque fue votado hace muy poco por el 56% de la gente. Yo soy oposición a este gobierno; no soy oposición light, no soy oposición amigable, soy oposición porque creo en otro modelo de país.

Gustavo Bordet: “El disciplinamiento fiscal a las provincias es un castigo a la población” | Modo Fontevecchia

El mayor ejemplo es que, en la ley ómnibus, se planteaba cero impuestos a las exportaciones primarias y 15% a las deportaciones con valor agregado. Yo no quiero un país que exporte materias primas; quiero un país productivo. Eso es lo que va a hacer que Argentina vuelva a tener una gran clase media y no sea un país para el 20% de acomodados y 80% de pobres. Así que creo que lo veo desde el origen del radicalismo, que tiene que reinventarse y convocar a otros sectores para liberar el próximo gobierno.

No solo en el radicalismo, hay diputados de otros sectores que también tienen una mirada no tan extrema. Aquí tenemos la complicación de que hay un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Estamos luchando por una Argentina sensata, racional, que apueste al sector productivo.

FM