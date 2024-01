Vanesa Siley: "La retracción del Congreso es casi un cheque en blanco"

La ex delegada del Ministerio Público de la Defensa en la Justicia de CABA, Vanesa Siley, apuntó contra Luis Caputo, respecto a sus declaraciones contra los gobernadores: "No lo votó nadie y amenazar a los diputados es la una amenaza directa que cae sobre el pueblo". Además, criticó el rumbo general del Gobierno y anticipó que se opodrá a la aprobación de la ley ómnibus. "Esas ideas de 'sálvese quien pueda' y dela desaparición del Estado nunca han traído buenos resultados", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Vanesa Siley, diputada nacional desde 2017 a 2021, renovó su mandato 2021-2025, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y fue nombrada consejera de la Magistratura de la Nación en el año 2019. Se desempeñó también como delegada del Ministerio Público de la Defensa en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires e integró la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. En minutos comienza la sesión que tratará la mega ley ómnibus y el peronismo se prepara para dar batalla en un recinto que garantizará el quórum y la aprobación en general del proyecto.

¿Estamos ante la jornada más histórica de una sesión de Diputados? ¿Qué expectativa tiene? ¿Durará 3 días seguidos?

Va a ser maratónica, porque se trata de una norma que pretende abarcar al inicio 600 artículos de diversos temas inabarcables, por más que muchos se hayan recortado. El debate no se puede disminuir, tiene que ser profundo para que seamos responsables con la representatividad.

Francos deslizó que hay "consenso mayoritario" para aprobar la Ley Ómnibus en Diputados

El presidente de la Cámara será el responsable de cómo se va a dar el debate, es fundamental que la ciudadanía entienda que acá se trata de cuidar el patrimonio de la Argentina que es lo que se pretende dañar. Nuestra postura es de rechazo de la ley, basándonos en la exposición de más de 200 personas en Diputados, que vinieron por perdido de nuestro bloque.

En cuanto a las facultades delegadas, la retracción del Congreso para facilitar que eso lo haga el presidente de la Nación es casi un cheque en blanco, porque le habilitaría a resolver tantísimas cosas que tienen que pasar por el Congreso. Entonces, eso es uno de los principales puntos que objetamos.

Claudio Mardones (CM): Hay 11 facultades delegadas con la declaración de las emergencias, pero se fue reduciendo hasta quedar en 7. Todavía está en discusión la posibilidad de que se quite la emergencia tarifaria y también la energética. Los bloques de la oposición que han mantenido la negociación con el oficialismo, la oposición dialoguista, durante estas últimas tres semanas, sostienen que han llegado a un punto en donde prácticamente le están votando las mismas facultades delegadas que a los gobiernos anteriores, tanto a la administración de Macri como a la de Alberto Fernández. ¿Cuál es su respuesta ante este planteo de la oposición dialoguista?

El contenido. Porque en ninguno de los gobiernos anteriores, estaba la empresa del Estado para sujetar la privatización en manos del Ejecutivo. Tampoco en ninguna de las delegaciones anteriores se pretendía liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tampoco se pretendía cambiar el Código Penal para que no hubiera más de 30 personas reunidas. Ni atentaron contra las artes y la cultura.

La Mesa de Enlace teme que el Gobierno insista con el aumento de retenciones

Son muchas cosas, podría estar 600 veces repitiendo lo que entiendo que debería ser una discusión profunda del Congreso. Esas ideas de "sálvese quien pueda" y dela desaparición del Estado no han traído buenos resultados en el país.

CM: ¿Habrá cuarto intermedio o serán 35 horas seguidas?

En Labor Parlamentaria dijeron que en algún momento del día habrá receso. Lo ornamental a veces es sustancial pero en este caso es tan importante el tema de la norma que tenemos que discutir con mucha seriedad. Y si en algún momento del día tiene que haber recesos se consensuará en el recinto y se producirá.

Última versión de la ley ómnibus: proponen limitar emergencias y facultades delegadas

Cuanto más pausado y tranquilo se discutan las cosas, habrá mejores resultados. Y sin amenazas porque una de las cosas graves que hemos tenido en este tratamiento es que amenazaron a varios legisladores, inclusive a los dialoguistas.

A Caputo no lo votó nadie y, sin embargo, dijo que si no se votaba el aspecto económico se iban a recortar todas las partidas a las provincias. La gran mayoría no lo votó pero si lo hacían iba a quedar tercero porque pertenecía al espacio político de Macri. Además, amenazar a los diputados es la Interpósita persona porque esa amenaza directa cae sobre el pueblo.

