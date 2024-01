Adrián Mercado, martillero, referente del sector inmobiliario y titular de la firma Adrían Mercado, con con vínculo con las pymes en el país, señaló que la situación en el sector “es preocupante, de angustia”.

En diálogo con Radio 10, puntualizó: “Hablás con alguien que te está llamando, que te convoca para que vayas a tasarle la fábrica para que pronto tomen una decisión. Y esa decisión va a ser o cesar la actividad en un 100% o vender un 50% de las maquinarias paradas para ver si con eso aguantan un poco más”.

“Ayer mientras hablaba con un cliente de una pyme que me contaba que estaba transitando estos momentos de tristeza y de no saber como seguir, me hacía acordar a los momentos del comienzo de la pandemia, esa misma sensación de que estábamos librados al azar. La diferencia es que en ese momento teníamos un Estado que nos acompañaba, que hacía algo por nosotros”, agregó.

En ese sentido, señaló que la sensación actual es la contraria; “No hay nadie que defienda a las pymes, están desprotegidos. En el día a día hay idas y vueltas, negociaciones que van de una forma y vuelven de otra. Yo veo tristeza y lo único que les digo es que se autoconvoquen para hablar con sus intendentes”, señaló.

Para el presidente de la Confederación Federal PyME, Mauro González: “El DNU atenta contra la producción nacional”

Y profundizó: “El Estado nacional está ausente, no van a hacer nada. Van a dejar que se vayan cayendo como ya se están cayendo las empresas constructoras. El teléfono no suena, las ventas se paralizaron, la gente no tiene para salir a comprar. Realmente es como no tener la vacuna en una pandemia sofocante”.

Sobre la situación de las pymes durante los 4 años de gobierno de Alberto Fernández subrayó que “los dos primeros meses de pandemia fueron trágicos, porque venían de unos meses duros con Macri en los que se gastaron todo el 'colchón' con los impuestos. El tema es que ahora no hay colchón para aguantar”.

“El año pasado creció mucho, hubo más de 500.000 nuevos empleos. En los últimos 4 años la industria creció, la gente compraba, invertía, el industrial estaba ilusionado. La inflación no dejaba a nadie sin cobrar un sueldo. Había perspectiva que se iba a solucionar, hoy la perspectiva es cómo sobrevivir”, agregó.

En ese contexto agregó que lo angustiante de ahora es el despido. “Sentarse enfrente de la gente y decirle que no le va a poder pagar”, señaló.

“Ahora con las paritarias va a pasar que muchos comerciantes van a decir 'el teléfono hace dos meses que no suena, si te doy lo que dicen las paritarias o te tengo que echar o echar a la mitad de la gente. Ahí está la desesperación de la gente, de que por no quedarse sin trabajo va a agarrar lo que venga”, subrayó.

Pymes: cuáles son las nuevas tasas de interés que anunció el Ministro Caputo

Por otro lado, señaló que este gobierno tiene políticas contrarias a la actividad industrial en Argentina. “Dijo (Milei) que las importaciones iban a ser al libre albedrío, eso más la suba de la luz, más la suba del gas para una pyme es destruirla. ¿Qué medida pensó para un trabajador? Nada, cero. Se olvidaron de las empresas chicas que le dan trabajo a 30 personas”, enfatizó.

De la mano con ello, agregó: “Parte de los planes que tiene la gente y que muchos se quejan es por las medidas liberales que vinieron a cerrar las pymes”.

LT