“Las medidas del Gobierno no benefician el tejido productivo federal argentino”

Desde el sector PyME se han manifestado en contra de la aprobación del DNU y la Ley de Bases debido a que atenta contra la producción nacional y los trabajadores. Esta visión ya la han expuesto frente a la cámara de Diputados. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PyME.

“Estamos totalmente en contra del DNU y la ley Ómnibus porque atenta directamente con el trabajo argentino”, comentó Mauro González. “Al margen del DNU y de la ley Ómnibus, las primeras medidas que toma el Gobierno de Javier Milei atentan todas contra la destrucción del aparato productivo nacional”, agregó.

Las medidas implementadas por el Gobierno no benefician el tejido productivo

Posteriormente, González planteó: “En el momento que plantea una desregulación de diferentes actividades económicas, se abren indiscriminadamente las importaciones y se aumentan las retenciones, son todas medidas que no benefician para nada el tejido productivo federal argentino”.

Liberación de precios: un beneficio para pocos

“Se ha encarecido mucho el producto para exportar y, en este sentido, lo que venimos observando es que con la megadevaluación, que es forzada e inventada, uno escucha un relato de que estamos en la peor crisis de la historia”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Es inventada porque esto de liberar los precios, ha beneficiado a sectores concentrados de la economía y no así a la población”.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Federal PyME señaló: “En noviembre ya operamos con un dólar a $600 y nunca superó el límite, era muy barato pero lo que pasa es que no había dólares”. Sobre la misma línea, remarcó que, “con un dólar tan caro no se está pudiendo cerrar las operaciones ya que dólares no hay”.

El sector comercial es el primer eslabón en verse afectado

“Lo que nos preocupa es el primer eslabón que se ve afectado en esta situación, que es el sector comercial, donde ya estamos viendo cierre de comercios en todo el país”, expresó González. A modo de cierre, dijo que, “no solamente por la baja de la actividad, que está cayendo desde hace 60 días, sino también el tema del aumento de los alquileres y todavía no ha impactado la cuestión tarifaria”.