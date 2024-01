Pymes: cuáles son las nuevas tasas de interés que anunció el Ministro Caputo

Con el objetivo de que las pymes encaren planes para regularizar sus deudas tributarias, la AFIP redujo las tasas de financiación. De esta manera, se decidió ubicarlas en 7,63% para las micro y pequeñas empresas y 9,16% para las medianas.

Situación de las pymes

Para conocer en detalle el significado real para las pymes, Canal E se comunicó con el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, quien explicó que la situación de las pequeñas y medianas empresas es “si no se paga no hay forma de especular”.

Según el entrevistado, la situación actual y la que se transita en los últimos meses de 2023 hizo que “se pagaba una cosa o se pagaba otra”. Y agregó: “En muchos casos, la relación con los proveedores se convirtió en si no es efectivo, no hay mercadería y por este motivo muchas pymes caen involuntariamente en situaciones de incumplimiento”.

Tasas y rentabilidad

Para Femenia, “esta tasa del 15% y el 17% es muy gravosa” y solicitan una diferencial para las pymes. Y añadió: “Reconocemos que la tasa puede ser respecto a lo que paga el mercado o lo que se puede conseguir con otras colocaciones financieras, pero una rentabilidad de este tipo la pyme no la tiene”.

Con respecto a la incertidumbre sobre un plan de estabilización en todas las pymes, el entrevistado sostuvo que, “los reajustes o sinceramientos de precios que se produjeron agravaron la situación”. Y agregó: “La principal cantidad de pymes es comercio y todo esto impactó en el poder adquisitivo y en la demanda del comercio pymes”.

Para finalizar, expresó: “Venimos muy golpeados y el desafío es poder tener un nivel de actividad mínimo que nos permita mantener el empleo”.