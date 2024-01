Día 52: Salir en ómnibus, llegar en remís

La idea de "Día D" se remonta al 6 de junio de 1944, cuando las tropas militares de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Francia, los aliados, atacaron al ejército de la Alemania nazi en la costa del norte de Francia, en lo que se considera la mayor operación militar de la historia. Este hecho marcó el comienzo de la campaña para liberar a la Europa occidental ocupada por el nazismo”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 31 de enero de 2024

Podríamos decir que hoy es un Día D en sentido doble. Para la incipiente gestión de Javier Milei es un punto bisagra. Si logra aprobar la parte sustancial de la Ley Ómnibus a 55 días de haber comenzado su gestión, será un triunfo sustancial a partir del cual empezará a poder demostrar que su gobierno es viable y tiene un plan para implementar todas las medidas que tiene en su hoja de ruta.

Pero también es un Día D para todos los opositores. En la medida que la oposición dialoguista logre transformar esa Ley Ómnibus en en una "ley remís", más acotada y razonable, podrán demostrar que se puede llevar adelante un ajuste y una remodelación del Estado por vías institucionales.

En el caso de la oposición intransigente, compuesta por el peronismo y la izquierda, se juega la posibilidad de hacer caer la Ley Ómnibus y proporcionar una derrota al Gobierno.

El valor de la victoria

En política, a diferencia de en el deporte por ejemplo, las victorias y las derrotas están sujetas muchas veces a interpretaciones. Si el Gobierno tiene una votación favorable de la Ley Ómnibus en general, luego de que haya quedado un tercio del proyecto original y los diputados dialoguistas siguen haciendo declaraciones en las que anticipan que votarán en contra de varios artículos que el Ejecutivo considere centrales, ¿es una victoria, un empate o una derrota?

El propio Raul Alfonsín solía decir que había derrotas que tenían la grandeza de la que los triunfos carecían. El concepto del triunfo pírrico recuerda a la victoria del general Pirro que ganó, pero mató a todos sus soldados y se quedó sin fuerzas.

Algo de esto da cuenta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando asegura que "cuando los cambios son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve. Veremos cual es la respuesta de los bloques y los diputados, nosotros tenemos la convicción de avanzar en un cambio y no nos van a parar"

Se desploma el apoyo a Milei en Córdoba: preocupante pérdida de 15 puntos en la provincia

No está de más recordar que, si se aprobara la ley en diputados, faltaría la votación en el Senado donde la correlación de fuerzas es aún más desfavorable para el gobierno. Si en la Cámara Alta hay modificaciones, vuelve al Congreso y ese proceso seguiría acumulando tiempo que es el mayor enemigo del Gobierno. Milei sabe que cuanto más tiempo pase, su imagen va a estar más deteriorada y probablemente los mismos diputados que hoy lo acompañan, le darían la espalda en un futuro cercano.

Ayer entrevistamos en este programa a Gustavo Córdoba, director de la Consultora Zuban Córdoba que presentó un informe que indica que prácticamente se invirtió el resultado del balotaje. Hoy el Presidente tiene 43,1% de imagen positiva y 55,5% de imagen negativa. Este informe se realizó a menos de 55 días de gestión y con gran parte de los argentinos disfrutando de sus vacaciones. ¿De cuánto será la imagen positiva del Gobierno en meses como marzo marcados por la vuelta a clase, la compra de útiles y el pago de las nuevas cuotas de los colegios?

Mientras discute en el Congreso, el gobierno busca un acuerdo con el FMI

El Gobierno necesita ganarle al tiempo y tener todo el paquete de la ley ómnibus resuelto en febrero, de lo contrario, puede llegar a tener problemas serios. No hay que olvidarse que todos los conflictos están cruzados por una misma determinación: la deuda con el FMI.

El Fondo realiza desembolsos con los cuáles le pagamos al mismo organismo crediticio siempre y cuando haya una confianza en el rumbo del Gobierno y una apuesta a que podrá implementar su plan. Si esta variable no estuviese, podría desestabilizarse toda la estantería, algo que obviamente esperemos que no suceda. De todas formas, se podría interpretar que el FMI va a aprobar cualquier cualquier cosa que signifique no colocar al país en default e incluso había hecho un pronóstico de crecimiento de la economía con el peronismo en el poder que, tras la asunción de Milei, se reformuló dejando peores números para este 2024. Esto no es necesariamente malo para el Fondo Monetario Internacional ya que una contracción de la economía puede generar más ahorro y a futuro habrá mayor posibilidad de poder de pago.

Hoy, el Gobierno tiene una parada muy importante al respecto. Además, de toda la discusión en el Congreso, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, está en Washington para convencer al directorio del FMI para que apruebe el desembolso de unos 4700 millones de dólares.

La difícil misión de reducir el déficit fiscal

¿Cuál es el punto de discusión? El déficit fiscal. El Gobierno entregó el paquete fiscal de la Ley Ómnibus que planteaba el aumento de las retenciones de las economías regionales y un ajuste a jubilados, pero el presidente declaró por distintas vías que él iba a llegar al déficit cero con “licuadora y motosierra”. Es decir, como se continúa con el Presupuesto del año pasado, se deja que la inflación avance sobre las partidas.

Hay una contracción de la economía y una consecuente caída en la recaudación. Por un lado, es necesario que se licuen los gastos con una mayor inflación, pero al mismo tiempo, si eso produce recesión, es necesario que eso se licue en mayor proporción que lo que va a caer la recaudación inflacionada. Si, por ejemplo, la inflación es del 300% en el primer semestre y la recaudación también creciera 300% significaría que el PBI no cayó 2,5%. Si el PBI cae 2,5%, es necesario licuar aún más la relación entre costos y recaudación.

Esto provoca que haya universidades, como la Universidad Nacional del Nordeste, que plantean que si sigue esta situación, a partir de junio no podrán pagar más los sueldos.

Es decir que luego de la Ley Ómnibus, al entregar el paquete fiscal, el Gobierno deberá avanzar con un ajuste probablemente sin antecedentes para poder garantizar su acuerdo con el Fondo, por lo que volvemos a preguntarnos sobre el carácter de la supuesta victoria oficialista.

¿El gobierno quiere que se apruebe la ley?

Para sumar aún más complejidad a la situación está la hipótesis de Nicolás Massot, hoy diputado del bloque de Hacemos Coalición Federal conducido por Pichetto. Massot, dio una entrevista impactante en el programa de Ernesto Tenembaum, en la que afirmó que según lo que él pudo observar en las instancias de las negociaciones con el Gobierno sobre la Ley Ómnibus, cree que Milei no quiere aprobar esta ley. Massot explicó que considera que Milei busca construir un enemigo público, para seguir construyendo legitimidad desde la confrontación. Esto no lo dijo un diputado de Unión Por La Patria o de la izquierda, si no un diputado que tiene la intención de ayudar al Gobierno.

A tal punto el Gobierno desorienta a sus aliados, que el propio Guillermo Francos salió a desmentir a Massot y negó que se haya negociado la coparticipación del Impuesto País.

La hipótesis de Massot se apoya en el tipo de campaña populista de derecha que hizo Milei en contra de “la casta” y en declaraciones del propio presidente: “dependerá de diputados y senadores,si quieren ser parte de la solución, o seguir siendo parte del problema” expresó el libertario cuando presentó el proyecto de ley.

Argentina volvió a caer en un índice mundial de corrupción: la crítica a Javier Milei

El mayor de los temores y alertas que tenemos en este programa es que el Gobierno se vuelva un proyecto autoritario. Un ejemplo es el de Rodolfo Barra, procurador del Tesoro Nacional quién aseguró en el debate de comisiones que "si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente".

Nos parece que el Gobierno viene construyendo acuerdos con varios bloques de Diputados, algo que es sano institucionalmente. Eso es someterse al mandamiento popular que no le dio mayoría en el Congreso y, por lo tanto, está obligado a pactar y llegar a acuerdos. Esperamos que Nicolás Massot esté equivocado y que las diferencias políticas siempre se resuelvan en el marco de las instituciones.

La deriva del diálogo político y las dificultades para avanzar llevaron la situación a un terreno que parecía empantanado, sin vías de solución. Quizás, el momento en que se pudo destrabar fue cuando el propio ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se daba de baja el capítulo fiscal del todo el proyecto legislativo: "creemos que esto va a acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores y gobernadores que naturalmente estaba defendiendo los intereses de sus provincias y también lo que ellos consideraban razonable".

Las reflexiones de Emma Tucker, la directora de The Wall Street Journal que entrevistó a Javier Milei

Se esperan 50 horas de sesión. Hay consenso entre los especialistas parlamentarios en que habrá quorum, especialmente brindado por los bloques radical, el bloque Hacemos Coalición Federal, más el que representa a Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Existe la suposición de que es muy probable que se termine votando la ley en general y que se reduzca sustancialmente al momento del voto en particular.

Una victoria pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando aparentemente o tácticamente vencedor, de modo que incluso tal victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando.

El nombre proviene de Pirro, rey de Epiro, quien logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla de Ásculo, dijo: "con otra victoria como esta estoy perdido”.

En lo que resta de la semana se verá si la enseñanza de la historia se cumple esta vez. O si será, como dice el tango, “un pobre triunfo pasajero”. También está la opción de que estemos ante un nuevo día D y comience una nueva etapa. La política, la guerra por medios más civilizados, tendrá la respuesta.

