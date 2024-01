Nicolás Massot: "Van a hacer carpetazos a los diputados disidentes"

El diputado Nicolás Massot denunció hoy que desde la administración de Javier Milei habrá “carpetazos” a los legisladores disidentes, y puso en duda la sesión de mañana para debatir la ley Ómnibus.

“Lo que uno no puede no pensar es que el Gobierno no tiene ningún interés en esta ley. El único interés que tiene es construir un enemigo”, sostuvo en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum de Radio con Vos.

“Carpetazos”

“No tengo ninguna duda”, respondió Massot cuando el periodista le preguntó precisiones sobre si habría “carpetazos” a los diputados disidentes.

“Espero que tal vez pase, que nos empiecen a apuntar personalmente, nos hagan campaña de desprestigio o el propio Presidente empiece a marcar cuestiones de nuestra vida personal”, afirmó el diputado de Hacemos Coalición Federal.



“Insisto, lo estoy diciendo. Creo que eso va a venir en la Argentina. A mí no me interesa, no me importa. No lo hago esto para quedar bien. Yo tengo convicciones”, enfatizó.

“Vos pensás que toda esta perorata de las coimas, los valijeros, vos te pensás que no está preparando un terreno. En la época de la posverdad, qué importa. Te financian 20 tuiters con pauta anda a saber de dónde, y después estuviste 14 meses hasta que un juez investigó y dice: ´Señores, acá no había nada´, falta de mérito, quién te la explica”, argumentó Massot.

Y luego añadió: “Es así, así funciona la política hace un montón de tiempo lamentablemente. No me estoy victimizando, estoy anticipándolo. Estoy preparado para lo que venga”.

Casta

“Es mentira lo de la casta. Acá hay representantes históricos de la casta que hacen una genuflexión frente a Milei y son la nueva política. Y después hay diputados o senadores o dirigentes políticos que empezaron a trabajar hace seis meses, tal vez menos que él y solamente por tener una posición crítica son integrantes de la casta, coimeros y representan intereses sectoriales. Es un disparate”, consideró el legislador nacional.

“Yo creo que la gente motorizada por la realidad se va a ir dando cuenta. Cuando nosotros enfrentábamos a Baradel en la Provincia de Buenos Aires cuando recién llegaba la gobernadora Vidal y la gente nos aplaudía por un montón de cuestiones que representaba el conflicto docente. Al segundo día te aplauden, al tercer día un poco menos efusivo, a la cuarta semana la gente quiere que los chicos estén en la escuela. Entonces te dicen ´Hermano, yo te voté para que resuelvas el conflicto, no para que hagas campaña, desde la Casa Rosada´”, ejemplificó.

Privatizaciones

“Nosotros estamos votando un capítulo de delegaciones que es prácticamente idéntico a los que tuvieron los anteriores presidentes. La verdad no pasa por ahí la discusión. Te piden una delegación especial para privatizar las 41 empresas del Estado sin control del Congreso y yo estoy en contra de eso”, señaló al referirse al capítulo de las privatizaciones de la ley Ómnibus.

“Estoy de acuerdo con que iniciemos procesos de privatización en muchas empresas del Estado. No estoy de acuerdo en que lo hagamos repitiendo los vicios de los 90. No estoy de acuerdo en que no nos ocupemos de que se hagan a precio vil, de que no generen conflictos de intereses en un gobierno que está plagado de funcionarios que tienen relaciones, y lo celebro porque está bien que la gente pase del sector privado al público, no es una cuestión ideológica”, siguió en su argumentación el diputado de Hacemos Coalición Federal

“Pero digo la existencia de conflicto de intereses en este gobierno es real y es mucha. En los 90 se han generado monopolios por hacer mal las privatizaciones, han habido dos secretarios de Estado procesados por corrupción”, expresó al recordar las medidas implementadas por la administración de Carlos Menem.

“Entonces me parece que la ley de privatizaciones tiene que tener algunos controles más exhaustivos. Lo planteamos y nos dicen que ´de ninguna manera, que el gobierno tiene que tener la total discrecionalidad para privatizar las empresas del Estado´. Yo no estoy ahí”, concluyó Massot.