Marcelo Longobardi criticó al presidente Javier Milei y dijo que es "un lunático extraviado"

En el comentario editorial de su programa radial, el periodista Marcelo Longobardi criticó en duros términos al presidente Javier Milei, a quien calificó como un "lunático extraviado" que “opina de los líderes mundiales como si fuera un concurso televisivo”.

"Un presidente no puede ponerse en juez de sus pares, porque el presidente es de un país. Este presidente opina de los líderes mundiales como si fuera un concurso televisivo. Ese no es el papel de un presidente del país", cuestionó Longobardi en Esta Mañana (Radio Rivadavia).

En ese punto, Longobardi fue crítico de los dichos de Milei sobre su par de Colombia, Gustavo Petro. "A mí no me gusta Gustavo Petro, no me va. Pero no me resulta que el presidente deba acusarlo de asesino porque Argentina tiene relaciones con Colombia, es un país de la región. Callate la boca, ¿no es cierto?", planteó. Y agregó: "Ya tenemos problemas con Brasil, con Chile y ahora con Colombia. Parece Kirchner".

Luego, el ex conductor de CNN explicó: "Todos contamos, nosotros y la mayoría de nuestros colegas, incluso los que hemos sido más críticos de Milei, que había evidentemente un cambio de Milei hacia el pragmatismo. Eso pareció al menos en los primeros 15,20, 30 días de su administración, pero me da la impresión de que esto empezó a cambiar”.

En los últimos días, para Longobardi, el jefe de Estado “ha vuelto a presentarse como un lunático extraviado”: “Ante las adversidades y obstáculos que presenta la actualidad, que por supuesto le pasa a todos los presidentes del mundo, ha vuelto a presentarse como un enviado de Dios. Me parece que estamos en un momento riesgoso, de un presidente que ha vuelto a presentarse públicamente como un lunático extraviado", dijo el periodista.

Ley Ómnibus: Longobardi dijo que el contexto “es muy complicado”

“El portavoz de la revolución es el que menos poder tiene y choca institucionalmente con otros que también tienen poder y que son poderes tan democráticos como los que efectivamente obtuvo el presidente Milei”, siguió Longobardi respecto a los cambios de raíz que quiere implementar Milei.

“En este contexto es muy complicado. La experiencia está mostrando hasta acá al menos en lo que respecta a la Ley Ómnibus que es muy complicado semejante revolución que postula Milei si no hay un amplio consenso”, aseguró.

“Esto es el voto popular. Es un elemento necesario pero no suficiente para, respetando las reglas, llevar adelante un proceso de semejante nivel de cambio”, consideró el periodista.

El conductor de Esta Mañana sostuvo que en este debate no entra en discusión “si el cambio que propone Milei es bueno o malo”. “No estoy pretendiendo juzgar si el proyecto libertario es bueno o malo. Estoy discutiendo si es viable practicar una revolución si no hay consensos”, planteó.

AG / Gi