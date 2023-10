El conductor radial del programa Esta Mañana, Marcelo Longobardi, lapidó este viernes a Mauricio Macri en el aire de Radio Rivadavia AM 630 por el acuerdo político con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei al decir que "les da entrevistas a alcahuetes que no sé si son rentados", haciendo una presunta alusión implícita al periodista, Eduardo Feinmann tras el diálogo que mantuvo con el expresidente de la Nación en Mitre.

"Aparece Macri haciendo un papel triste para la envergadura que tiene un expresidente argentino y sobre todo, un tipo como Mauricio Macri", fustigó Marcelo Longobardi y, precisó que "nosotros ayer le pedimos una nota y me contestó a mí personalmente, en muy malos términos, argumentando que para que yo quería hablar con él si yo lo había criticado por ir a un gimnasio. Cosa que, por supuesto, no ocurrió".

Posteriormente, el ex integrante de CNN Radio en Español con evidente enfado, analizó la política argentina y el descalabro que se está viviendo dentro de Juntos Por el Cambio, tras el posicionamiento de Patricia Bullrich junto con el fundador del PRO de acompañar al libertario de cara al balotaje del domingo 19 de noviembre.

La "discusión acalorada" entre Longobardi y Mauricio Macri

Él ex miembro de radio Mitre, Marcelo Longobardi, enfatizó que "con el carácter faccioso digamos de la historia argentina y con la gran contribución que gran parte del periodismo argentino hace a esa cuestión tan facciosa, Macri habla con alchauetes y no sé si no son alcahuetes rentados, mira lo que te digo".

"A mí me molesta mucho eso, porque finalmente los tipos que hacemos algo independiente, nos quedamos sin hablar con nadie. Yo no puedo hablar con Massa porque prefiere hablar con sus asalariados y, lo mismo ocurre con Macri", confrontó Marcelo Longobardi.

Longobardi reveló que "Por lo tanto, terminé en una discusión con el ex presidente, Macri, porque se ve que él tiene alguna dificultad para confrontar con la realidad, ¿no cierto? y prefiere que le digan todo que si".

"Yo pense y, en algún momento se lo sugerí en una discusión acalorada, que si él pretende luego de haber dinamitado todo porque dinamitó Juntos Por el Cambio, dinamitó parte de su propio partido, el PRO, que quedó también fracturado".

En esta línea, Longobardi manifestó que "acá hay un conjunto de fracturas expuestas que incluyen a Juntos Por el Cambio, pero no sólo a ellos. Acá se fracturó Juntos Por el Cambio, se fracturó en parte La Libertad Avanza de Milei porque hay muchos de los 'fanáticos religiosos' que le deben decir '¡¡flaco, ahora estas con Bullrich, no era que la casta, no era que mataba chicos hace una semana!!'".

Además, el renombrado periodista analizó que "también se fracturó el propio PRO, porque obviamente ese cuarteto del pro, ese quinteto o ese sexteto del pro": Mauricio Macri, Jorge Macri, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, están todos fracturados".

Por último, Longobardi sentenció que "quedó de algún modo Macri solo rodeado de cuatro o cinco fanáticos que, igual que Milei, que le dicen lo que debe querer escuchar. Entre ellos, sus amigos periodistas"