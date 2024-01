Gustavo Córdoba: "Ha habido una merma considerable del apoyo al Gobierno"

El experto en comunicación política resaltó el rol de los gobernadores en el tratamiento de la ley de Bases: "Hicieron que el Gobierno tuviera que retroceder con el capítulo fiscal", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, analizó la imagen de los funcionarios más relevantes del la escena política.

Gustavo Córdoba, consultor político, director de la consultora Zuban Córdoba y de la Maratón ComPol, un importante seminario de comunicación política. Además es especialista en comunicación electoral y gubernamental, máster en comunicación política y licenciado en ciencias políticas. Este fin de semana su consultora presentó un nuevo informe en el que se plasma la baja de cuatro puntos de la imagen del presidente Javier Milei respecto al informe anterior, que ya había marcado una baja en diciembre respecto de noviembre.

Encuesta: cayó 15 puntos el apoyo al rumbo del Gobierno de Milei

El informe destaca la recurrente presencia de “consensos precarios" en los gobiernos argentinos, señalando que estos son efímeros y propensos al desgaste. Se menciona la rápida caída en la imagen del gobierno de Alberto Fernández y la confrontación con las provincias como errores políticos costosos para el gobierno de Javier Milei. A pesar de la baja en la aprobación, el libertario mantiene un núcleo duro de apoyo del 30 al 35%, con un techo aproximado del 45%. Además, resalta que la mayoría de los argentinos atribuye la mala situación económica actual al gobierno anterior y que la actual oposición se recupera, pero carece de un liderazgo para capitalizar los errores del gobierno.

Afirma, además, que la confrontación directa con los gobernadores provinciales se considera una maniobra peligrosa, ya que la legitimidad de estos suele superar a la de las gestiones nacionales. Finalmente, un 66% de las personas encuestadas no está de acuerdo con aprobar sin más trámite el contenido propuesto por el gobierno. ¿Podrías desarrollar lo expuesto en tu informe? ¿A dónde va este gobierno?

Ojalá empiecen a construir una legitimidad diaria porque lo que señalamos respecto del “consenso precario” es que muchas veces los gobiernos confunden el impulso de la legitimidad electoral con el impulso que requiere cada decisión que se toma, a medida que avanza el tiempo de gestión.

Libertarios en la red

La famosa gobernabilidad se sostiene construyendo consensos en la opinión pública, consensos que son precarios. Y este es el tono que hay que empezar a entender. Es que la volatilidad de la opinión pública, sobre todo los votantes menores de 40 años, hace pensar de que cada vez más el día a día depende de cómo los gobiernos expliquen sencillamente.

Por eso hablamos de construccionismo desde la comunicación gubernamental, como un elemento crítico y ausente en la mayoría de las cuestiones. Fijate que, independientemente que hablemos del gobierno de Milei o de Alberto, o de gobiernos provinciales o de gobiernos municipales, la mayoría de la diligencia política todavía no entiende esta lógica de que tienen que generar o construir consensos diarios.

Y así nos va, porque en la medida que pasa el tiempo no negocian con la oposición porque están fuertes al inicio de la gestión y después, a medida que va avanzando la gestión, no pueden negociar porque la oposición los percibe débiles y ya no es momento de negociar nada.Entonces, creo que la gobernabilidad y la calidad de nuestras instituciones dependen también de que nuestra diligencia empiece a aceptar y a entender este concepto de cómo se construye legitimidad después de ganar una elección.

¿Asoma una nueva proyección electoral?

En el informe se vislumbra que hay tres dirigentes con mejor imagen: Victoria Villarruel, Axel Kicillof y Patrica Bullrich, con un 44% cada uno. ¿Esto nos puede anticipar algo del escenario electoral del 2027? ¿Villarruel es la representante de Milei en este trípode? ¿Y Bullrich se diferencia de Milei, representando a Juntos por el Cambio?

En principio te diría que ya los niveles de imágenes no pueden ser predictores de ninguna cuestión de posicionamiento electoral futuro. No obstante ello, sí el dato significativo que estamos observando es que la totalidad de los dirigentes que hemos medido tienen diferencial negativo, y esto tiene que ver con la crisis económica y con el nivel de escepticismo que hay en la sociedad argentina.

Pero si la comparamos con la encuesta de diciembre, Victoria Villarruel en aquella encuesta tenía diferencial positivo, al igual que Patricia Bullrich. Y esto significa que el ecosistema del oficialismo, al estar atravesado por esta turbulencia que tiene en términos de opinión pública, en términos comunicacionales, en términos políticos, ha ido ajustando y estandarizando la negatividad de todos los dirigentes.

Fíjate que, por ejemplo, hemos medido el ministro sin cartera, que es Federico Sturzenegger, con una imagen negativa de 54% y una positiva de tan solo 29%. Lo hemos medido al vocero Adorni, que tiene un 50% de imagen negativa y tan solo un 41% de positiva.

La traición sindical

La referencia para mí ineludible es la CGT. Nosotros siempre que medimos instituciones ponemos los sindicatos y siempre nos dio el sindicalismo argentino con una imagen negativa superior al 70%. En esta encuesta la imagen negativa de la CGT no llega al 60%., menos que Macri (63%) e igual que Caputo (57%).

En general el Gobierno subestima algunos elementos de opinión pública porque tienen un plan económico que, según ellos, no necesita ser validado en términos de construccionismo comunicacional. Pero hay cierta limitación a esto porque hay importantes sectores de la sociedad argentina (56%) que piensan que la marcha del país está yendo por la vía correcta

Mientras que los que piensan que es la vía correcta llegan solamente a un 42%. Entonces, si comparamos ese 42% con el 57% que obtuvo el balotaje en noviembre estamos viendo que ya Ha habido una merma considerable del apoyo al Gobierno, prácticamente 10 ó 15 puntos.

Estamos verificando esa merma prácticamente cuando empezamos a hablar de las posiciones económicas, cuando vemos el rol del Estado, cuando hablamos de la discusión respecto del libre mercado que Mieli planteó en Davos o la cuestión medioambiental.

Victoria Villarruel, con más imagen positiva que el Presidente

Además, el 80% de los encuestados están de acuerdo con que el ajuste lo hace la gente. Y esto es significativo porque ya no es un 50%, un 80% en términos estadísticos es es muy transversal a toda la sociedad argentina y ahí es donde te diría que notamos la debilidad máxima de la narrativa del gobierno no porque no puede lograr revertir este concepto.

Hay una inversión respecto a la votación del balotaje con un 36% de aprobación total y un 52,8% de desaprobación total para el gobierno. Además, destacaste en el informe que confrontar con gobernadores que tienen mucha legitimidad fue un error. ¿Se está recreando esta idea nuevamente del interior contra el centralismo porteño encabezado en este momento como significante en Milei y que en otra época era el kirchnerismo conurbano?

No, se está recreando una especie de revival de la Liga de Gobernadores, que son reservorios de poder en la Argentina. Fijate que los gobernadores patagónicos fueron los primeros en encontrarle la vuelta, estratégicamente, a cómo oponerse al decreto y a la ley ómnibus, cuando plantearon su disidencia respecto de la pesca, y obteniendo un resultado exitoso para ellos. Han sido los grandes protagonistas de este mes e hicieron que el Gobierno tuviera que retroceder con el capítulo fiscal de la ley.

Milei lanza un nuevo “ajustazo”: retoca los sueldos, subsidios y frena fondos a provincias

Si tuvieras que hacer un pronóstico de qué pasaría en abril o mayo, ¿cuál sería?

Si nos atenemos a los niveles de consumo, a los niveles inflacionarios, al nivel de la actividad económica, es probable que los niveles de impacto negativo hacia el gobierno aumenten. Lo que sí está claro también es que no hay nadie en la oposición que esté aprovechando estos errores del gobierno.

¿Por qué no estaba la imagen de Sergio Massa en la medición?

No lo medimos a Sergio Massa porque no ha tenido prácticamente protagonismo público. La última vez que lo hemos medido tenía alrededor de un 60% de imagen negativa, y no creo que haya cambiado demasiado.

Lo que sí creo es que la sociedad cambió. Al momento de votar a un emergente antipolítica como Milei, la sociedad argentina ha puesto una especie de bisagra respecto de su propio pasado, y el mensaje que le están mandando a las nuevas dirigencias es que tienen que ofertar nuevos procesos políticos, anclados más en el futuro y no tanto en el pasado. Creo que ahí está el gran desafío de la clase dirigente en la Argentina.

AO FM