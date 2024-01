Marcelo Longobardi cruzó a Milei por tildar de "comunista asesino" a Petro: "Parece Kirchner"

La acusación de "comunista asesino" que vertió el presidente Javier Milei contra su par colombiano Gustavo Petro no deja de cosechar expresiones de rechazo. Más allá del escándalo diplomático, el periodista Marcelo Longobardi sumó sus críticas este lunes y comparó al mandatario actual con un antecesor. "Parece Kirchner", dijo.

"Un presidente no puede ponerse en juez de sus pares, porque el presidente es de un país. Este presidente opina de los líderes mundiales como si fuera un concurso televisivo. Ese no es el papel de un presidente del país", afirmó Longobardi en un editorial realizado este lunes por la mañana en su programa de Radio Rivadavia.

Todo comenzó cuando Milei emitió duras críticas hacia el líder colombiano durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot. En respuesta, el reconocido periodista expresó su desacuerdo con la forma en que el presidente argentino se refirió a su par.

Encuesta: Milei mantiene su imagen positiva, pero hay rechazo a la Ley Ómnibus

"A mí Gustavo Petro no me va, pero no puedo acusarlo de asesino. Argentina tiene relaciones con Colombia, es un país de la región. Callate la boca", señaló. Y disparó: "Ya tenemos problemas con Brasil, con Chile y ahora con Colombia.(Milei) parece Kirchner".

Longobardi sobre Milei: "Ha vuelto a presentarse como un lunático extraviado"

"Todos contamos que había un cambio de Milei hacia el pragmatismo. Esto pareció en 15-20 días de su administración, pero da la sensación de que cambió: ha vuelto a presentarse como un enviado de Dios. Estamos en un momento riesgoso de un presidente que ha vuelto a presentarse públicamente como un lunático extraviado", completó.

Milei había apuntado contra Petro medio de una ronda de pregunta sobre líderes latinoamericanos, el presidente argentino fue consultado por su par de Colombia: "Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia", respondió sin rodeos.

ARBA controla 1400 embarcaciones qué deben más de $1500 millones en impuestos

Sobre Gabriel Boric, el presidente de Chile, Milei respondió: "Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista". Y acerca de Nayb Bukele, de El Salvador, aseguró: "Alguien que a pesar de la adversidad logró llevar a cabo su programa de Gobierno".

La reacción en Colombia

Ante eso, la cancillería de ese país anunció que llamó a consultas al embajador en Argentina, Camilo Romero. En el comunicado oficial, además, se sostuvo que las declaraciones del presidente argentino fueron "irrespetuosas e irresponsables".

"En nombre del Gobierno de Colombia, el Ministro de Relaciones Exteriores presenta su más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del Presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, en contra del Presidente Gustavo Petro, en el desarrollo de una entrevista con la reconocida periodista colombiana y ex CNN Patricia Janiot, en el programa “¿Qué pasó con lo que pasó?”, emitido el 25 de enero", subrayó el comunicado.

Juana Viale chicaneó a Leandro Santoro por su pasado en el radicalismo: "Es como ser de Boca y te vas a River"

Además, el texto señaló que la declaración del economista argentino "atenta contra la honra del primer mandatario", y que "desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina".

AS/fl