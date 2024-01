Antes de que comience a debatirse la "ley ómnibus" en el recinto de la cámara Baja, Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria, estuvo invitado al programa Almorzando con Juana y mantuvo un cruce con Juana Viale por su pasado como militante y afiliado de la Unión Cívica Radical (UCR).

En un momento, la conductora estaba terminando de conversar con la judoca Paula Pareto y miró al excandidato a Jefe de Gobierno porteño. “Y cambiando radicalmente de tema, un ex radical”, lanzó con ironía. "No me pelees", le respondió Santoro con una risa.

Leandro Santoro: “El radicalismo debería tratar de construir un gran frente nacional con el peronismo”

“Y, hay que abandonar el radicalismo para convertirse al kirchnerismo”, lo chicaneó la nieta de Mirtha Legrand. En esa línea, el legislador opositor le señaló: "Hay una cosa que siempre me reconocen los radicales; yo no me llevé la banca".

“Pero digo el pensamiento, el corazoncito, ¿qué va a pensar (el expresidente Raúl) Alfonsín de vos?”, le consultó. “Estaría orgulloso, no tengo ninguna duda”, aseguró Santoro. “¿Por qué?”, indagó Juana. “Porque son mis convicciones, es lo que dije toda la vida”, se defendió.

Luego, el diputado nacional recordó el momento en que el centenenario partido decidió unirse al PRO y a la Coalición Cívica para conformar la alianza Cambiemos. "A parte, el radicalismo en 2013 tomó la decisión de irse con Mauricio Macri abandonando sus principios históricos", dijo.

"Pero como radical después te fuiste al kirchnerismo. Eso es como estar en las antípodas", le señaló la conductora. Santoro lo negó y comenzó a enumerar otros dirigentes de la UCR que luego se sumaron a un sector del peronismo: "El hijo de Alfonsín (Ricado), Leopoldo (Moreau), (Sergio) Palazzo, somos muchos los que nos hemos ido".

"Yo a la gente no le mentí, no es que yo me hice peronista", agregó el referente de Unión por la Patria. Al mismo tiempo, consideró: "Yo tuve la suerte de haber sido adoptado por el peronismo sin tener que travestir mi identidad".

Santoro: "Terminan siendo cómplices de Milei"

En otro tramo de la discusión, Juana Viale realizó una analogía futbolera y comparó "dejar el radicalismo para ir al kirchnerismo" como ser un futbolista que "de Boca que te vas a River". Santoro utilizó el ejemplo para afirmar que suponer que "todo es futbolístico" es un "error de la política argentina".

"Yo soy de San Lorenzo. Mañana el equipo defiende con tres o defiende con cinco, sigo siendo de San Lorenzo. Ahora, vos militás toda la vida en el radicalismo porque tenías un proyecto socialdemócrata y después terminan siendo cómplices de esto que está pasando con (Javier) Milei", añadió sobre el "Mega DNU" firmado por el presidente y el paquete de reformas que envió al Congreso.

Sin embargo, el abogado Mauricio D'Alessandro interrumpió al legislador y acotó: "Te fuiste antes (de la UCR) y fuiste funcionario del kirchnerismo".

Santoro lo corrigió y pidiendo "dejar las cosas en claro" para los televidentes, destacó que se fue del partido en 2013 y al año siguiente trabajó en lo que fue el segundo gobierno de Cristina Kirchner como presidenta. "No miento. Y tengo la suerte de tener una excelente relación con los radicales", concluyó.

