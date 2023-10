El candidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria, Leandro Santoro se acercó a la escuela del barrio porteño de Boedo acompañado por su hija menor. En diálogo con los medios, remarcó la importancia de “reivindicar el pacto democrático del 83″.

Kicillof: “Es una elección especial y decisiva"

“Para los argentinos es una elección muy especial. Este año celebramos la recuperación de los 40 años de la democracia. Es muy importante reivindicar el pacto democrático del 83, trabajar en una sociedad tolerante, plural, abierta. Donde no haya odio ni crueldad, y donde las personas, independientemente de lo que quieran votar, lo puedan hacer con total libertad, respetando al otro y trabajando para construir una democracia estable”, subrayó Santoro ante los periodistas.

El actual diputado se refirió a la importancia de la participación de los jóvenes en esta elección: “Me parece importante que la gente joven milite y que recuperemos la idea del bien común y el bienestar general, y no nos dejemos tentar por los cantos de sirena del individualismo y el mercantilismo”.

Bregman: "No estamos en un ballottage, acá hay cinco candidatos, hay que votar con valores y convicciones"

Con respecto a la conformación de la legislatura en la ciudad de Buenos Aires Santoro señaló que “es muy importante. Porque una legislatura equilibrada es la que más les sirve a las porteñas y los porteños. Porque en el congreso se necesita debate, mientras más repartido está el poder, más equilibrado está todo es una garantía más que la calidad democrática va a ser mejor”.

En relación con el incremento en la participación ciudadana en comparación con la PASO, el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires expresó: “La ciudad modificó el sistema electoral que agilizó mucho las cosas, cometieron un error y lo corrigieron así que bien por ellos. Dicho lo cual que la gente que está en su casa viendo la tele que venga a votar”. Y agregó: "La democracia se resuelve con más democracia. Mientras más participación más soberanía política".

Agustín Rossi: “Sergio Massa es el único candidato que te asegura todos los derechos"

El candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires se refirió a la cercanía que tiene con la gente: “Soy un vecino más, la gente que me encuentro acá es la misma que me encuentro en el super o paseando al perro. No vivo en un barrio cerrado, no tengo chofer, soy como cualquiera”.

Y remarcó: “También es una responsabilidad, porque como decía en una reunión con vecinos de Boedo, donde le dije que tengan la certeza que si soy jefe de gobierno me van a poder tocar el timbre para decirme qué no está funcionando. Y no sé con cuántos candidatos les puede pasar”.

Santoro recordó cuando acompañó a su mamá a votar en 1983 y valoró la democracia: “Tengo dos hijas y a las dos les pido lo mismo: que valoren la actitud de poder venir a votar. Durante muchos años los argentinos no pudimos votar. Nos costó 30.000 desaparecidos recuperar la democracia, mucha gente exiliada que sigue viviendo en el exterior que me ha llamado para remarcar la importancia de este acto”.

Con respecto a la compañía de su hija más chica al momento de emitir su voto, Santoro comentó: “es importante que vean el compromiso social y político de su padre, después que hagan lo que quieran, mientras que sean buenas personas y sean solidarias con los demás que hagan de su vida lo que les parezca”.

NT