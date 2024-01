Controversia en el Congreso: plásticos como biocombustibles en la Ley Ómnibus

La Ley Ómnibus, propuesta por el nuevo gobierno, consiguió el dictamen de mayoría para que se trate en el recinto de la cámara baja, sin embargo, en el apartado de biocombustibles, el gobierno parece haber cometido un pequeño error: de los plásticos se puede hacer biocombustibles. Esto último hizo que parte de la oposición firme con disidencia.

“A los fines de la presente Ley, se entiende por biocombustible al bioetanol, al biodiésel y a cualquier otro biocombustible líquido que cumpla los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación y cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos y/o plásticos, considerándose que los mismos computarán como parte del corte obligatorio establecido en la presente ley”, lee el Artículo N.º 4 del dictamen de mayorías.

Esta situación, junto con las denuncias de algunos diputados sobre alteraciones no comunicadas previamente en el capítulo, generó el rechazo de la oposición. “El dictamen de la mayoría vino con una redacción distinta en el capítulo biocombustibles. Diferente a la que se había tratado con el doctor (Eduardo) Chirillo, el secretario de Energía”, comentó el diputado cordobés Luis Picat a Valor Agregado Agro.

A raíz de la corta notificación de los cambios realizados, es que el bloque de Picat, Juntos por el Cambio, votó ese artículo en disidencia. En definitiva, “es una ley que no ayuda en nada porque todo el aumento de corte de combustible en lo que es bioetanol no es obligatorio, sino que va a depender de la autoridad de aplicación. No beneficia a que por lo menos haya certidumbre para nuevas inversiones”.

No obstante, destacó el aumento proyectado para el biodiésel, que pasará del 7,5 % al 10 %, y se prevé un incremento aún más significativo para el año 2026.

“Estoy muy confiado de que entre hoy (25 de enero) y el martes que viene, que lleguemos a las sesiones a la Cámara, va a haber la posibilidad de poder redactar mejor esa ley y por lo menos dar una previsibilidad hacia adelante de lo que todos queremos que es que haya más inversión en el sector”, indicó Picat.

Plásticos y biocombustibles

A su vez, el diputado hizo referencia a la redacción del artículo N.º 4, que incorpora a los plásticos en el marco de los biocombustibles, y dijo que: “Llama la atención que a los plásticos los pongan dentro de la misma categoría de biocombustibles y, según mi parecer, los plásticos son un derivado del petróleo y debería ir dentro de los componentes de petróleo y no tener los mismos beneficios. Es una observación”, finalizó.