Federico Pinedo: "La única arma de Milei es demostrar que los cambios van en serio"

A pesar de las críticas desde distintos sectores, Federico Pinedo justificó la delegación de poderes a Javier Milei: “Me parece que es obvio que existe una emergencia y se necesita que un poder tome rápido las decisiones”, afirmó el referente del PRO en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Pinedo fue presidente provisional del Senado durante la gestión de Mauricio Macri, es referente del PRO y de la mesa chica de Patricia Bullrich

¿Cuáles son tus expectativas de lo que va a pasar hoy en el Congreso?

Creo que lo que tiene que pasar, y lo que va a pasar, es que se va a aprobar la ley. Me parece que la única arma que tenía Javier Milei para generar un cambio importante en la Argentina y estabilizar la economía es mostrar que los cambios van en serio y que van a ser profundos.

Eso es lo que hizo con el DNU y con el proyecto de ley. Por supuesto que estas cosas se tienen que ir consensuando con las distintas miradas para tener mayoría, pero me parece que todos los bloques cercanos a nosotros, la gente de Milei y algunos diputados del peronismo provincial, van a acompañar la sanción de la ley.

¿Qué opinás respecto a la delegación de poderes? En su momento vimos un fragmento de una exposición tuya en el Congreso en el que te manifestabas en contra.

La delegación de poderes consiste en que la Constitución le da al Congreso una serie de facultades propias que no son del presidente, pero también prevé que el Congreso, en circunstancias de emergencia, puede delegar alguna de sus facultades al ejecutivo, pero no para que haga cualquier cosa, sino para que realice acciones administrativas dentro los marcos que le fije el Congreso en la ley de delegación de facultades.

Me parece que es obvio que existe una emergencia y se necesita que un poder tome rápido las decisiones. En ese sentido, creo que es razonable que haya delegación de poderes, siempre y cuando sea con los límites de la Constitución.

Claudio Mardones: 20 presidentes provinciales del PRO firmaron una carta de respaldo a la posibilidad de que Mauricio Macri presida el partido a partir de marzo. Hay quienes dicen que, luego de esta votación en Diputados, el PRO deja de ser oposición y se podría generar una especie de cogobierno. ¿Cree que estos pronunciamientos a favor de Macri como presidente del PRO van en este sentido?

Voy a dar mi opinión personal, no hablo en nombre ni de Patricia, ni de Mauricio. Yo creo que el PRO tiene que tomar una decisión relevante que es a quién va a representar políticamente en los próximos años.

Creo que el PRO equilibró la política argentina. Cuando nosotros recién estábamos empezando, Cristina sacó el 54% de los votos y el segundo había sacado 17%. En ese contexto, la democracia argentina era un desbalance y un abuso absoluto. Esto fue equilibrado por el PRO y por la candidatura de Mauricio Macri que se terminó imponiendo en 2015. Ahí estaba claro a quién representábamos nosotros en ese tiempo y tuvimos éxito político porque realmente representábamos a la mayoría de la gente.

En este momento, Javier Milei representa un sector muy importante de la población que quiere un cambio profundo y necesario. En ese contexto, el PRO tienen que definir a quién representar. Yo creo que tiene que representar la esencia del PRO que es el cambio con la mirada matizada que tenemos. El PRO es una fuerza muy centrista, yo siempre me definí como una persona de extremo centro, y siempre pensamos que la función de la política en la democracia es representar a las mayorías y eso requiere no ser un purista absoluto.

Si vos querés que se imponga nada más que tu punto de vista personal, no vas a representar a la mayoría, vas a representar a un sólo sector de la población. La posición nuestra es esa, la de representar mayoritariamente a los Argentinos y a un sentido que le queremos dar a la sociedad argentina y eso es lo que tenemos que discutir, más allá de los nombres.

Se desploma el apoyo a Milei en Córdoba: preocupante pérdida de 15 puntos en la provincia

¿Usted apoya la posibilidad de que Macri sea presidente del PRO?

Puede serlo. No lo hemos discutido, no lo hablé ni con él, ni con otros. Hay bastantes sectores que han sido parte importante del PRO y que tal vez lo quieran seguir siendo, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Se requiere una conversación, pero me parece más importante resolver a quién queremos representar.

Hay quienes consideran que si el PRO respalda todas las votaciones en particular, su rol como oposición queda clausurado y como un aliado estrecho a la Libertad Avanza. ¿Cree que el PRO queda abrazado al oficialismo después de la votación?

Yo voy a plantear una pregunta un poco más compleja. Por estar al frente del poder ejecutivo, la Libertad Avanza es la responsable de llevar adelante el cambio que la Argentina necesita que consiste en estabilizar la economía y generar crecimiento y puestos de trabajo. Para eso hay que hacer muchos cambios profundos porque están llenos de curros, algo que yo llamo el "status curro". Eso está tan expandido en la Argentina e impide que el país funcione. Hay que cambiarlo y se requieren peleas muy grandes con los tipos que tienen sus privilegios y sus curritos.

Milei tiene esa responsabilidad, pero creo que el PRO tiene que ser una fuerza de ese cambio. Después de la votación de esta ley, la Libertad Avanza tiene que pensar cómo va a funcionar su gobierno de cambio y me la discusión que tenemos que darnos es si vamos a construir una nueva mayoría en el Congreso, ¿vamos a ser un gobierno de coalición mayoritaria tal como se hace en algunos países europeos?¿o vamos a ser una minoría que algunos días junte algunos votos y otros días junte otros votos?

Esto va en la misma línea de una declaración de Pichetto que aseguró que, así como está trabajando el oficialismo, el gobierno no se puede sostener. Las miradas se centran en el PRO porque, después de esta votación, estaría en condiciones de sentarse a discutir una coalición con la Libertad Avanza,

Yo creo que eso sería deseable si es que nos ponemos de acuerdo sobre el rumbo del cambio y cuáles son las prioridades. Tampoco es cuestión de decir todo lo que a mí me gustaría que pase. Lo primero que hay que hacer este año es estabilizar la economía y terminar con la inflación. A partir de ahí, hay que empezar a crecer y a generar trabajo.

Hay que tener una conversación para saber cómo lo vamos a hacer y para eso se requiere buena fe. Uno no puede tener un diálogo político serio si el objetivo es sacar una tajada de queso al otro. Hay que ser más serios. Lo otro importante es tener la actitud de razonar en conjunto con el otro. En lugar de pensar que uno tiene la razón y que tiene que sumar al otro a su razón, hay que pensar juntos el problema y la solución.

