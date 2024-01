Gabriel Fuks: “La política internacional de Javier Milei es errática”

Gabriel Fuks criticó la falta de lógica y conducta de Milei por calificar de “comunista asesino” al presidente colombiano y señaló que es algo grave que no contribuye a la relación bilateral. Afirmó que los diputados del Parlasur decidieron presentar una nota en la Embajada de Colombia como muestra de oposición a lo sucedido y a la preocupación por las consecuencias negativas que puede tener para la región. “No hay nada bueno que pueda resultar para Argentina de ofender a un presidente de un país de nuestra región, con el que además tenemos un volumen de intercambio enorme desde todo punto de vista” aseguró el ex embajador argentino en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Fuks es legislador del PARLASUR por Unión por la Patria. Fue defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la comisión de Cascos Blancos en 2003. Además, fue secretario de Articulación Federal de Seguridad en el Ministerio de Seguridad, en 2019, y embajador de la Argentina en Ecuador.

Háganos una síntesis de lo que fue pasando a lo largo de esta semana a partir de que el presidente argentino llamó “guerrillero” al presidente colombiano. ¿Cómo lo tomó la población en general y el PARLASUR en particular?

Colombia es un estado asociado al Mercosur, primera cuestión, por lo cual, nosotros como diputados del Parlasur, que somos los diputados de los países que integran al Mercosur, entendimos que era necesario, porque lo que el presidente dijo fue peor, el presidente lo llamó asesino.

Colombia es un país que después de más de 20 años de un proceso de paz de altísima complejidad, donde la presencia de los carteles de narcotráfico, pero también de los grupos insurgentes, daban un cóctel fatal, recordemos que hace unos años se hablaba de colombianización como sinónimo de la pérdida del control del estado en el territorio, porque efectivamente pasaba que en Colombia sectores de la insurgencia manejaban parte del territorio, el narcotráfico otros, el estado central otros, y que ese debate era un debate permanente.

Bueno, Colombia se ha dado un proceso interno que ha permitido no solo ir resolviendo o minimizando, seguramente tienen cantidades innumerables de problemas como tienen todos nuestros países, pero minimizando esa situación y alternando al punto que un dirigente de izquierda, que era parte, como también los dirigentes de derecha, como el expresidente Uribe en su momento, que está acusado de haber estado vinculado a las autodefensas que eran los grupos paramilitares de derecha, es decir, nadie en Colombia está fuera de lo que fue ese nivel de conflicto.

Que el presidente argentino, gratis, porque no hay ninguna tensión con Colombia en este momento, lo llame asesino en un reportaje, es parte de lo que estamos viendo. Es de la misma productora, para decirlo medio en broma, que en su momento llamó el delegado de Satán en la tierra al Papa, de la misma productora, en la cual hay una secuencia que llamó a Lula comunista en su momento, no porque comunista sea una ofensa, pero evidentemente es usado como una ofensa en esto.

Lo peor de todo es que no hay una secuencia lógica en esto, no hay una conducta en la cual uno dice esto es porque, hay una conducta expresada públicamente, pero no hay nada bueno que pueda resultar para Argentina de ofender a un presidente de un país de nuestra región, con el que además tenemos un volumen de intercambio enorme desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de 20 mil jóvenes colombianos que estudian en la Argentina, que ya es un tema de controversia, porque todas estas nuevas medidas también apuntan a la expulsión, de alguna manera, de los jóvenes que vienen, no solo de Colombia, de Ecuador, de muchos países vecinos, a estudiar, a hacer su carrera o a hacer su vida aquí en la Argentina.

Así que, nosotros como diputados del Parlasur, decidimos reunirnos e ir a la Embajada de Colombia a presentar una nota, diciendo y entendiendo que estas cosas, por supuesto estamos en contra, pero además la preocupación de que de este volumen de insultos, es muy difícil después, pensar que pueda salir solo una reconciliación por la galería.

A mí me ha tocado, en otras etapas políticas, cuando fue el bombardeo al campamento de la FARC en Ecuador, en la época en que gobernaba Correa en Ecuador, y que gobernaba Uribe justamente en Colombia, participar durante dos días de una reunión, donde estuvieron los principales presidentes de la región, incluido Chávez, incluido Cristina Kirchner, y Uribe sentado en esa mesa, también, durante dos días se discutió y se resolvió un controversia diplomática donde nadie llamó asesino al otro, y una controversia diplomática donde había habido un bombardeo a un campamento de la insurgencia colombiana.

Entonces, existen mecanismos, la región no puede ser manoseada de esta manera, y la verdad que, creer que esto es nada más que una excentricidad, o creer que lo que, como tuitero, ayudó a construir la imagen, se puede permanecer y se puede perpetrar como política exterior, a la que hay que sumar un montón de cosas que han sucedido en todos estos días, desde recibir a la representante de negocios de Taiwán, la salida de los BRICS, todas las cuestiones, decir que la Argentina ahora iba a firmar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, no entendiendo que no es un problema de la Argentina, sino que es de Francia, de Paraguay y de muchos otros, y así una retahíla de situaciones absurdas que marcan una política exterior absolutamente errática.

