Nicolás Massot: "Vamos a votar a favor, pero nos consideran un enemigo”

El diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, aseguró que su partido “propuso crear una categoría distinta en las privatizaciones” que trata de que la bicameral del seguimiento de las privatizaciones “tenga un rol más preponderante que el que tuvo anteriormente”. “El holding de 41 empresas públicas con algunas excepciones es uno de los bolsones de déficit fiscal más importantes”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Massot es diputado nacional por Hacemos Coalición Federal. También fue diputado por Córdoba en el año 2015 y concejal por Tigre en 2021. Además, se desempeñó como director general de Reforma Política Institucional de la Ciudad de Buenos Aires durante el Gobierno de Macri.

Siempre te la arreglas para poner el tema de agenda trascendente de la presidencia de alguien. En el Gobierno de Macri dijiste que era inevitable que el peronismo vuelva al poder, y ayer advertiste que lo único que busca Milei es construir un enemigo, no aprobar la ley. Es decir que no solamente Milei puede no querer la ley si no tiene un enemigo, sino que además su éxito puede ser fracasar…

Una cosa que nunca te recomiendan en política, pero para mi es un mandato de vida, es decir lo que pensas y no andar pensando tanto en lo que vas a decir. Creo que eso a veces te complica, te da ruido o te pone en una situación incómoda, pero a la larga es una manera de ser que al final termina teniendo reconocimiento.

Tiene que ver con lo que estamos viendo en estos días, el Gobierno empezó hace menos de 2 meses. Un Gobierno que a priori contaba con una condición muy positiva, con una cantidad de actores del espectro político que pertenecen a partidos diferentes, pero que tienen, en muchas cuestiones, una visión con la condición necesaria para que empiece a haber un acuerdo de mayorías, más que nada en el sentido del fomento de la iniciativa privada, del fomento de las exportaciones, de la vuelta de la Argentina a los mercados occidentales del mundo y de la desregulación de la economía. Es decir, muchas de las cosas que plantea el presidente Javier Milei y gran parte del electorado que nos acompañó a quienes competimos en Juntos por el Cambio, terminó dándole el triunfo. Este es el marco inicial, cuando yo hablo respecto de las dudas que se generan sobre si al Gobierno le interesa tener éxito o razón, voy precisamente a lo perplejo que estamos todos los que ahora en un rato vamos a votar a favor y sin embargo sentimos que se nos considera como el enemigo necesario de una campaña interminable, es decir que, vamos a votar a favor pero se nos considera un enemigo.

Yo no voy a ir a votar a favor para ayudar al gobierno de Milei, lo voy a hacer porque es lo que sostuve toda mi vida y porque tengo la responsabilidad de los votantes que nos pusieron el Congreso, esa es una cuestión de coherencia y de ubicación de tiempo y espacio en la realidad argentina.

Lo que es bastante difícil de entender, es que nosotros en Argentina ya aprendimos que el país para despegar por supuesto necesita reformas económicas, pero también necesita estabilidad y largo plazo político.

Vos citaste una frase mía de hace muchos años cuando gobernaba Macri, en donde yo decía que como es inevitable que el peronismo vuelva, porque es el único partido que puede alternar con nosotros y la eternidad en la república no existe, lo lógico sería que nosotros estemos modificando y generando reformas mientras formamos mayorías con quienes van a venir mañana para que puedan mantenerlas, no estoy inventando nada, es introducción a las ciencias políticas.

¿Qué es tener éxito? Para distintas personas el éxito significa diferentes cosas. Para un político probablemente tener éxito al frente de la presidencia sea concluir su presidencia y ser reelecto. Para otra persona, el éxito podría ser no querer ser reelecto, haber quedado como quien intentó algo revolucionario y no lo logró. Hay un hermoso texto de Freud sobre los que fracasan al triunfar.

Habrá que ver que quiere Milei en su fuero íntimo, para muchas personas hay trabajos más importantes que ser presidente de un país. Probablemente la audiencia que busca Milei es internacional, me parece que la discusión en el fondo es qué es el éxito para Milei, algo que iremos viendo. Si finalmente Milei dialoga, negocia y armoniza, se convierte en un político para el cual el éxito es la política, si lo que busca es tener razón independientemente del éxito, el objetivo de su propio éxito es académico y público. Hay versiones de una hipótesis sobre una decisión de Milei que habla de que tomaría represalias contra aquellos que le discutieron parte de su proyecto con carpetazos, me gustaría tu reflexión sobre el tema…

Es convivir con lo peor de la política argentina del que nada cambia. La gigante incoherencia de que uno de los candidatos a presidente del kirchnerismo más duro, como Daniel Scioli, sea un miembro importante del gobierno que va en contra de la casta, es difícil de entender. La práctica de la intimidación ha tenido una escalada fenomenal con la emergencia de las redes sociales. Hace algunas décadas, para que se montara una campaña de desprestigio contra alguna persona, se necesitaba un medio de prestigio que publicara y un periodista que también se jugara su prestigio y firmara la nota, eran dos condiciones que generaban un cierto resguardo a estas campañas de la difamación, donde agarras un elemento descontextualizado que esconda parte de la verdad, lo das por cierto, le pagas a perfiles anónimos que trabajan de difamar y podes tener una campaña de difamación sostenida con recursos públicos del Estado que dure semanas, y tal vez 4 años después, un juez perdido en algún juzgado te da la razón y dice que era todo un gran montaje, algo que se entera el 0,1% de la gente que se enteró de la campaña de difamación.

Es una práctica que por supuesto no inventa este Gobierno pero que tampoco la cambia, es una más de las burbujas que se pincha, de una expectativa gigante que la gente tenía de que acá iba a haber cambios de raíz en serio, pero no te das una idea la cantidad de gente que tiene una desilusión enorme cuando Milei lo incluye Scioli , la gente no entiende lo que ve ahí.

No se entiende por qué Milei define a la gente que se opone a sus políticas como casta y a Scioli, que por ahí le habrá hecho alguna ofrenda de lealtad y representa todo lo que Milei dijo en campaña que no era, lo incluye en su gabinete.

Es lo mismo que el Milei que votaba para sacar ganancias hace 3 meses y ahora viene y te dice que el impuesto tiene que volver, el mismo que hace 4 meses firma un documento público de federación agraria de que nunca va a subir retenciones, o que dice que se cortaría un brazo antes de subir impuestos y su primer medida de gobierno es subir el impuesto país y proponer una suba sideral de las retenciones.

No se trata de lo que continúa, se trata de lo que no cambia. Estoy preparado para lo que venga, tengo la tranquilidad de poder explicar toda mi vida privada, a diferencia de mucha gente. Yo no vivo ni viviré nunca de la política, me parece normal que todos podamos explicarle a la AFIP y a todos los argentinos que quieran ver mi declaración jurada cuántas cuentas tengo, cómo hago mi plata, cuántas Sociedades tengo y a qué se dedican. Me parece que poner el énfasis en los que hacemos publicidad de nuestra actividad y privada y no hacerlo en los que esconden una actividad que ni existe, no es lo que está bien. Me encantaría hacer un programa entero para que discutamos no cómo se financian las campañas, que por supuesto es muy interesante por las barbaridades que encontraríamos, sino de cómo viven los políticos. No entiendo como hoy, mucha gente que se dedica a la política y no tiene otra actividad declarada, puede vivir con los niveles de vida que tienen y los sueldos de la política. Que lastima que se observe y se trate de manejar a los que lo explicamos con total transparencia, y que con todo lo demás se haga un caso omiso.

Claudio Mardones: Respecto a lo que va a suceder en diputados, va a llegar un momento de la votación en particular en donde los números quizás no se plasmen, hay muchos interrogantes respecto a cómo va a ser el desenlace de la discusión en torno al paquete de las privatizaciones. Hacemos Coalición Federal no solo había pedido separar a YPF, sino también a Nucleoeléctrica Argentina y a ARSAT, algo que no prosperó. Además, en el medio, dos ya dijeron que no van a dar quórum y que no van a respaldar. ¿Cómo van a enfrentar esta discusión de las privatizaciones? Más teniendo en cuenta que el oficialismo anticipó bronca si no hay acuerdo en ese sentido…

El viernes pasado hubo una reacción intempestiva por la cual se retiró lo que se llamó el capítulo fiscal, que tenía dos cuestiones que para nosotros representaban un límite que no íbamos a votar: el aumento de retención y el ajuste sobre las jubilaciones, pero a su vez tenía muchas cuestiones positivas que lamento que no estén en la ley, empezando por las moratorias, que es tan fundamental para las Pymes como varios elementos del capítulo 4 del DNU, que es la reforma laboral que está judicializada y sin efecto, lo cual es una verdadera lástima, porque la extensión del periodo de prueba y la redeterminación de las multas y los multiplicadores de las indemnizaciones, son elementos cruciales para que las Pymes puedan despegar y generar empleo. En un contexto tan recesivo necesitamos componentes expansivos y yo lamento que todas estas cuestiones que tenían números para ser aprobadas hoy, no estén en la ley por una dureza del Gobierno.

CM: ¿Fue solo capricho para vos?

No sé, lo he hablado hasta con algunos integrantes del gabinete para que lo revisen, porque es algo relevante. Al final estamos discutiendo a qué tweet le damos me gusta y las moratorias y la reforma laboral para las Pymes, que era probablemente lo más importante de estos 45 días, nos está quedando afuera. Ojalá que entre hoy y mañana haya alguna reacción. Nos reunimos con muchas asociaciones de Pymes, muchos tenemos actividad privada y nos parece algo natural y muy relevante para una de las pocas cosas expansivas que puede tener este programa, que es la generación de empleo. Esta reforma de los 5 empleados asistentes que son nuevas formas de generar empleo y relaciones laborales, son el tipo de flexibilidad que la Argentina informal necesita para que haya un salto en la empleabilidad, es muy relevante porque la inflación va a continuar por mucho tiempo y la actividad va en caída.

Respecto a las privatizaciones, creo que no hay ninguna duda de que el holding de 41 empresas públicas con algunas excepciones es uno de los bolsones de déficit fiscal más importantes, con lo cual necesita una solución. Hay discusiones sobre cuáles son las pocas compañías que, en mi opinión, no deberíamos privatizar, como YPF, una compañía clave. Es muy importante para ganar tiempo y a para que hoy estemos en el nivel de desarrollo en el que estamos con Vaca Muerta, que YPF, sobre todo en la gestión de Miguel Galuccio, no pensara únicamente en la maximización de beneficios y tuviera un Estado que la controlara y apostara un desarrollo estratégico. Después hay dos factores, lo satelital y lo nuclear, estamos convencidos que ahí hay un componente indispensable de soberanía nacional y son compañías que necesitan una capitalización.

El Gobierno tuvo en cuenta una propuesta nuestra que habla de que la solución fue crear una categoría distinta en las privatizaciones para esas compañías y que quede establecido taxativamente que el Estado nunca va a perder el control, pero que está habilitado a que se abra el paquete diccionario para que haya socios privados que, comprando una parte de las empresas, las capitalicen y ayuden precisamente a su propia actividad, porque el Estado argentino no está en condiciones de capitalizar esas empresas y sería una pena, con todo el talento y el conocimiento nuclear y satelital que tiene Argentina, no poder hacerlas avanzar.

CM: ¿Ahí quedaría garantizada la mayoría estatal?

Es el planteo que tomó el gobierno de una propuesta de nuestro bloque. Después hay una cantidad de empresas con las que yo, personalmente, estoy de acuerdo con que se inicien el proceso de privatización. Solamente tenemos una diferencia que es que nosotros propusimos una reforma en los procesos, hay un slogan que se te responden sobre que están haciendo todo igual que en los 90’, como si fuera un activo. Yo reivindico muchísimas cosas de la presidencia de Carlos Menem, pero creo que los procesos de privatización no fueron una de ellas, salimos con dos secretarios de Estado procesados por corrupción, con compañías privatizadas a precios viles y con compañías que terminaron generando monopolios por falta de estudio en las cláusulas de privatización.

Hay muchísimo que mejorar en los procesos, en cómo se va a llevar esto adelante. Nosotros propusimos una escritura que pretende que la bicameral del seguimiento de las privatizaciones tenga un rol más preponderante que el que tuvo anteriormente y que los pliegos de bases y condiciones deban pasar por ahí. Hay gente que está dispuesta a votar el artículo tal y como está, otros que vamos a solicitar un mayor control en los procesos y otros que no están de acuerdo con las privatizaciones.

No sé cómo va a ser el número, durante muchos años fui el encargado de juntar los votos, hoy estoy en la oposición. Personalmente, con el agregado del control de la bicameral, voy a votar a favor.

