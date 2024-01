Germán Martínez: “No subestimo la inteligencia y capacidad de daño de Javier Milei”

El jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó la "falta de transparencia" en el tratamineto de la ley ómnibus en comisiones. "Fue un dictamen con 55 diputados que ni siquiera sabían lo que votaban", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Germán Martínez es diputado nacional desde 2019. Fue reelecto en 2023 con mandato hasta 2027. Es presidente del bloque de Unión por la Patria. Fue subsecretario de administración coordinativa del Ministerio de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi, y su asesor legislativo entre 2005 y 2017.

Germán Martínez cruzó a los diputados tucumanos que abandonaron el bloque: "El que traiciona una vez, lo hace dos veces"

¿Qué crees que va a terminar sucediendo mañana en la sesión de Diputados?

Se materializó el pedido de sesión especial por parte del bloque de La Libertad Avanza. Hay una resolución del presidente de la Cámara convocando a sesión para mañana a las 10 de la mañana.

También nos llegó, a los presidentes del bloque y a los secretarios parlamentarios de cada uno de los bloques, la convocatoria hoy a las 19 para una reunión de labor parlamentaria y organizar el tratamiento de la ley mañana.

Bueno, me parece que efectivamente, no sé si es la última cuenta regresiva, pero queda claro que entramos ya en una etapa de posible recinto. Digo posible porque me parece que cada vez que parece que el tema se encamina para los libertarios y los bloques que quieren ayudarlo a aprobar la ley, es como que el presidente de la nación hace algo que aleja la posibilidad del acuerdo.

Me parece que anoche también pasaron cosas, con agresiones nuevamente a otros bloques políticos, que pueden llegar a complicar no solamente el inicio de la sesión, sino el tratamiento en el recinto.

Yo veo que va a ser un tratamiento largo, muy intenso, con muchos diputados y diputadas de todos los bloques que van a querer expresar su mirada en estos temas en donde cuesta quedarse callado, donde todos quieren decir algo respecto al tratamiento de la ley, y si consiguen quórum y logran el apoyo necesario para la aprobación en general, después vendrá un tiempo muy complejo de tratamiento de la ley en particular, que es una cuestión de la complejidad, la extensión y el carácter abarcativo que tiene el proyecto.

Ley Ómnibus: versiones cruzadas por el pedido de los gobernadores de coparticipar el impuesto PAIS

¿Se sabe cuántos artículos son los que tiene la propuesta que se va a discutir?

Nosotros, más allá de todas las cosas que andan dando vueltas en las redes sociales y de documentos que supuestamente están hablando de cambios respecto al proyecto original, estamos trabajando sobre lo que es el dictamen de las comisiones. El dictamen de las comisiones, que tuvo ese dictamen de mayoría extraño, con 55 diputados que ni siquiera sabían lo que votaban.

Ese dictamen tiene en su cuerpo central 525 artículos, pero tiene anexos que son prácticamente leyes en sí mismas. Una es una reglamentación del régimen de grandes inversiones, que es un régimen muy peligroso porque invade competencias y potestades tributarias de las provincias, y una modificación de la ley de defensa a la competencia, muy voluminosa, prácticamente que merecería un debate en sí mismo.

Y si te metes dentro del texto de los 525 artículos, dentro de todo eso, por ejemplo, hay una reforma a la ley de procedimiento administrativo muy profunda, que merece mucho análisis, una reforma a la ley de hidrocarburos, que merece mucho análisis.

Dentro de la ley ómnibus efectivamente hay temas que tienen cambio de tal envergadura que merecen un debate muy profundo. Ni qué hablar que, ni bien pase la votación en general, ya empiezan las diferencias respecto a cuántas materias quedan incluidas dentro de la delegación de facultades y por cuánto tiempo.

Allí ya hay una diferencia entre los libertarios y el PRO respecto a la UCR y el bloque de Miguel Pichetto, que acompañaron el dictamen de general pero con diferencias.

Entonces me parece que hay mucho por discutir y que va a ser un tratamiento muy complejo.

Ley Ómnibus: Javier Milei compartió un duro mensaje contra "diputados del bloque extorsión"

¿El hecho de que se retire el paquete fiscal no obligaría a que nuevamente fuera debatido en comisión? ¿No es otro proyecto el que se estaría votando?

Absolutamente. Mirá, la ruta parlamentaria de este proyecto es un absoluto fracaso, además de ser un despropósito, por la magnitud y la amplitud del proyecto, porque trataron de meter todo en tres comisiones que no podían analizar los temas específicos, porque no vinieron los principales funcionarios, los padres de la criatura como yo digo, ni el jefe de Gabinete Posse, ni el ministro de Economía Caputo, ni Sturzenegger.

Nadie defendió el proyecto. Dictaminaron entre gallos y medianoche. Durante 11 horas desapareció en dictamen, nadie sabía dónde estaba.

Está chequeado, absolutamente confirmado, que hubo reuniones en departamentos de Recoleta, de funcionarios de la Cámara, con otros diputados, haciendo no sé qué cosa. Eso pasó.

Después viene el paro, lo echan a Ferraro, retiran el capítulo fiscal y a esta altura, mirá que algunos pueden tener diferencias conmigo, que les puede gustar más o menos lo que opino y las ideas que intento representar, con aciertos y con errores, pero creo que todo el mundo sabe que leo, estudio y fundamento, pero te aseguro que a esta altura ninguno de los diputados nacionales saben cuál va a ser el texto que efectivamente van a querer aprobar. Y eso es gravísimo, porque hay un elemento básico en la tarea parlamentaria, que es la certeza del que está legislando de saber qué es lo que está votando.

Me parece que eso no se va a ver garantizado mañana, y es gravísimo en términos institucionales.

Yo ayer lo decía, si yo fuera el procurador del Tesoro, o si fuera el secretario legal y técnico de Javier Milei, le diría que no firme nunca un decreto delegado con esta ley detrás, porque es una ley que en su confección, en su dinámica, en su tratamiento, tuvo una cantidad de oscuridades y de falta de transparencia que pueden ponerlo al mismísimo presidente de la nación, y a los intereses del Estado argentino, en una situación muy complicada ante un pleito, un conflicto, un juicio o una situación que pueda aparecer en el futuro.

Acá hay algo que se pierde de perspectiva, que es la cuestión de la continuidad jurídica del Estado.

Milei no solamente es un presidente electo por cuatro años, sino que además, por el hecho de ser presidente, tiene responsabilidades y asume responsabilidades transitorias en el manejo de la cosa pública, y sus decisiones podrán tener incidencia ahora, o incidencia futura en determinadas cuestiones básicas del Estado.

Si el día de mañana Milei se pelea con alguno de los que hoy se abraza, y hay un pleito alrededor de algún tema en uso de alguna de las facultades delegadas, ese que se enoje con Milei, va a ir contra Milei, pero va a ir también contra el proceso de sanción de la ley. Por lo tanto, es absolutamente negativo tener estas características.

Pero ellos se ponen orejeras y le dan para adelante, y me parece que cometen un gravísimo error.

Milei lanza un nuevo “ajustazo”: retoca los sueldos, subsidios y frena fondos a provincias

La cantidad de temas con la profundidad, como vos decís, de que hay anexos que terminan siendo leyes en sí mismas, ¿es una falta de experiencia parlamentaria o a propósito es aquello de Maquiavelo de todo el mal junto y todo el bien de a poco de mandar tanto para que salga el 20% o 30% y de cualquier forma saldría más de lo que hubiera salido si se hubiera hecho de manera ordenada?

Yo a Milei no lo subestimo, ni su inteligencia, ni su capacidad de daño. Por lo tanto, tiendo a pensar que esto fue un acto absolutamente consciente, de poner todo tratando de que salga todo. Después la propia realidad y la propia dinámica del juego de la política lo pude llevar a otro lugar.

Digo lo que dije siempre. Era un proyecto que originalmente, junto con el DNU y junto con el ejercicio de la política económica, intenta poner a Milei en una situación casi de poder absoluto en la Argentina, eso es lo que quiere. Ahora, si la dinámica después del trabajo del Congreso lo lleva a renunciar a algunos aspectos, hay cosas que yo estoy convencido de que Milei no solamente no va a querer renunciar, sino que hay otros bloques que en cualquier escenario lo van a acompañar, que es la cuestión de la delegación de facultades. Y creo que ese tema es el tema neurálgico de la ley.

Me parece absolutamente un error político darle más poder a Milei.

La pregunta, porque acá dicen mucho, bueno, hay que darle las herramientas para gobernar. Ahora, suponiendo que ese es un planteo de buena leche, podríamos llegar a decir, la pregunta es ¿quién va a usar esas herramientas? ¿Al servicio de qué proyecto? ¿A favor y en contra de quién?

Entonces cuando yo veo lo que han hecho con el mega DNU, con el desquicio que han generado en la relación, por ejemplo, que deja en una vulnerabilidad absoluta a los inquilinos, con lo que están haciendo con las prepagas y las obras sociales, con lo que están haciendo con la cuestión de las tarifas, con el aumento del transporte, con el aumento brutal de los precios a partir de la mega devaluación que hizo Caputo, cuando vuelven a querer aumentar la nafta, cuando están liberando los precios de la educación privada.

Cuando veo todo esto digo, ¿más poder? ¿Le van a dar más poder? ¿Es lógico en democracia darle más poder a una persona que está ejerciendo el poder que ya tiene con esta brutalidad y con esta orientación? Entonces me parece que lo que está en juego es eso.

Está en juego si queremos efectivamente tener una democracia con equilibrio de poderes o si hay algunos bloques políticos acá en la Cámara de Diputados que van a acompañar a esa democracia prácticamente al cementerio.

¿Milei candidato al Premio Nobel de Economía?

¿Que autocrítica haces y que diferencia marcas entre haberle dado poderes especiales, en su momento, a Alberto Fernández, a Cristina y Néstor Kirchner y a Carlos Saúl Menem con la de hoy?

Me parece que, por eso yo siempre hablo de que, más allá de la delegación de facultades, hay un artículo muy importante en la cuestión de la delegación que son las bases para la delegación. O sea, ¿para qué quiero que me deleguen facultades?

Eso en la ley actual, en el dictamen de las comisiones, está en el artículo 4 del articulado, que vale la pena leer, porque ese es el para qué quiere facultades extraordinarias Milei. Ahí está el plan político de Milei.

El para qué y el cuánto.

El cuanto está en el artículo 3, dicho artículo marca en qué materias quiero delegación de facultades y por cuánto tiempo, y el 4 es el que establece las bases de la delegación.

Pero si querés comparemos un poquito, porque me parece que vale la pena.

Día 51: "Fuera del orden o regla natural o común"

Es fundamental, porque ese es el planteo que se hace, si a todos los presidentes se les dieron facultades delegadas, ¿por qué no a Milei?

Ahora, vamos a las bases de la delegación de la ley 27.541, que fue la que se aprobó en diciembre del 2019, ni bien había arrancado el gobierno de Alberto Fernández.

Fíjate de lo que se hablaba. Sostenibilidad de la deuda pública, reestructuración tarifaria del sistema energético con criterio de equidad distributiva, promoción de la reactivación productiva, sostenibilidad fiscal, fortalecer el carácter redistributivo de los saberes previsionales, procurar el suministro de mecanismos esenciales, impulsar la recuperación de los salarios.

¿Qué está queriendo decir esto? La base de la delegación, el para qué quería facultades Alberto Fernández, no tenía nada que ver y no tiene nada que ver con el modelo de país y el para qué quiere facultades extraordinarias Milei. Hasta tal punto que la pregunta es: ¿Alguien sintió en algún momento que el presidente Alberto Fernández era un presidente súper poderoso, que hacía lo que quería, que no rendía cuentas y que tenía en algún lugar facultades excepcionales? En lo más mínimo.

Cuáles son los cambios que aceptó el Gobierno a la ley ómnibus que ya se encuentra en el Congreso

Ahí puede ser por el carácter del presidente, la libertad que se le dio, ese sería el punto.

No es solamente una cuestión de carácter o de temperamento de un determinado presidente. También está la evaluación de las políticas públicas que tomaste en función de eso. Te marco algunas cosas.

La tarjeta Alimentar es hija de la emergencia social de diciembre del 2019, la desdolarización de las tarifas a las cuales nos había llevado Macri es consecuencia de esa ley, de la 27.541. Los remedios gratis de los jubilados de PAMI que los recuperamos es hija de esa ley, que podamos volver a tener botiquines del plan remediar de acceso a los medicamentos en cada uno de los centros de salud de la Argentina es hijo de esa ley. Nosotros salimos del default en peso de Macri gracias a esa ley.

Hicimos una moratoria para las pequeñas y medianas empresas que permitió rescatar a un segundo círculo de PYME porque el primero, 20 mil, se habían fundido con Macri y otras las pudimos rescatar gracias a esa moratoria. Y te podría seguir nombrando cosas que se hicieron.

Entonces, después puedo ir con algunas cosas más específicas. Por ejemplo, la coalición cívica, el PRO, la UCR, no votaron la ley de solidaridad social impulsada por Alberto Fernández. Y ahora varios de ellos le van a aprobar a Milei. O sea, la recuperación de los salarios, la sostenibilidad de la deuda, la reestructuración tarifaria, tratar la reactivación productiva. Ese proyecto no lo acompañaron. Ahora, lo que propone Milei, ahí sí quieren un Milei superpoderoso.

Entonces digo, me parece que hay que leer el texto, hay que ver el momento, hay que ver las bases de la delegación, hay que ver qué hiciste con esas facultades. Y después de todo eso hay que ver, nosotros como espacios políticos qué posición tomamos. Me parece que esa es la clave que se va a estar jugando en las próximas horas en todos los bloques políticos.

Fernando Meaños: De aquel para qué de Alberto Fernández en 2019, la sumatoria de las cosas que usted nombraba no se cumplieron. ¿Ese para qué no lo pone la voluntad popular?

No, porque yo creo que ganar una elección no hace suspender la Constitución. Tan simple como eso.

Está claro que el presidente de la nación tiene todo el derecho del mundo de intentar hacer lugar, de tratar de concretar su plan de gobierno. Ahora, lo que no puede hacer es tratar de concretar su plan de gobierno con un avasallamiento absoluto de las potestades que tiene el Congreso argentino. Tan sencillo como eso.

El intendente de Pehuajó propuso declarar "persona no grata" a los legisladores que voten a favor de la Ley Ómnibus

FM: El para qué lo define el Ejecutivo.

No, esto es una ley. El Ejecutivo no define nada. Esto es una ley.

El para qué lo definen los diputados y los senadores, digamos. El Poder Ejecutivo podría enviar su mirada sobre el para qué.

Pero, aparte, te quiero decir algo. Yo te dije que hay que leer el 3 y hay que leer el 4. Yo nunca dije, en ningún momento, que lo importante es el para qué y no el qué. Yo estoy hablando de las dos cosas, del qué y el para qué.

Lo que vos me hiciste la referencia, porque no le saco la cola a la jeringa, la referencia que vos hiciste, una cosa es evaluar un plan de gobierno completo y una gestión de gobierno completo. Pero no estoy de acuerdo con que un montón de las cosas que nos propusimos en el arranque del 2019 no las logramos. Porque, de hecho, hoy se están desarmando.

A ver, si no hubiéramos tenido medicamentos gratis para los jubilados, hoy Milei no lo estaría desarmando, porque ya no hay medicamentos gratis para los jubilados. Tenés que averiguar qué lo que pasa con un montón de jubilados es que ahora tienen que andar peleando para que les autoricen los medicamentos.

La sostenibilidad de la deuda. ¿Vos sabés? Este es un dato interesantísimo. En las bases de la delegación originales que mandó Javier Milei, en el expediente original, el 25PE2023, incluía la cuestión de la sostenibilidad de la deuda. Para nuestros oyentes, que la deuda tenga un volumen que sea proporcional a la capacidad de la economía de poder no solamente pagarla, sino de poder generar la riqueza necesaria para poder absorberla. Había una referencia en la base de la delegación a la sostenibilidad de la deuda.

Todos los pagos de deuda de Argentina en 2024: cuánto representa el Fondo Monetario Internacional

¿Sabés que en el borrador que dictaminaron desapareció esa referencia? ¿Esto qué significa? Que quiere tomar deuda de manera no sostenible.

Y te quiero agregar más. En el año 2020, con una enorme mayoría en la Cámara de Diputados, nosotros aprobamos la ley que se llamó Sostenibilidad de la Deuda, que es justamente la que permitió avanzar en la renegociación con los tenedores privados de deuda, principalmente en moneda extranjera.

Eso tenía un artículo 1, que era que toda deuda que se tomaba tenía que pasar por el Congreso. ¿Qué está haciendo Milei con esta ley? Eliminando ese artículo 1. Entonces, cuando vos ves el contenido y salís de los slogans generales, cuando vos te metés artículo por artículo y ves a dónde está apuntando Javier Milei en el uso de las facultades delegadas, no hay margen de estar a favor de todo eso. No hay ningún margen, ni en el qué, ni en el para qué, ni en el cómo.

"Milei busca ponerse en una situación de casi poder absoluto".

Para eso hay que meterse adentro, hay que salir de los slogans, hay que salir de las frases hechas, hay que salir de los títulos.

Y la otra pregunta que yo haría, al menos que alguien la responda del Ejecutivo, ¿esta ley soluciona los problemas de inflación en la Argentina? ¿Soluciona el problema del empleo en la Argentina? ¿Del empleo no registrado en la Argentina? ¿Soluciona las diferencias y los desequilibrios territoriales que hay en el país? Todas cosas que yo me hago cargo de que no las solucionamos en gran medida.

¿Este tema soluciona, por ejemplo, las cuestiones de competitividad industrial que tiene nuestro país? ¿Soluciona la cuestión del agregado de valor que le tenemos que poner a nuestra producción? No, no soluciona nada de todo esto.

La inflación en Argentina, récord mundial: cerró 2023 como la más alta del mundo

FM: A juicio del ejecutivo definitivamente hay una gran parte de esta ley que está orientada hacia eso.

Que lo explique.

FM: Venimos de un déficit fiscal de casi seis puntos del producto el año pasado y, se puede discutir, pero a juicio del gobierno está orientado, entre otras cosas, a reducir la inflación.

Primero te pido que repasemos los datos de déficit fiscal, de déficit comercial y de pasivos remunerados. Te pido, por favor, que seamos precisos en eso, porque si no, confundimos una cosa con otra y no tiene nada que ver una cuestión con la otra.

Lo segundo es, si ellos creen efectivamente que esta ley, como está escrita con este contenido, soluciona estos problemas, ¿por qué no lo vienen a explicar? ¿Por qué no viene Caputo a la Cámara de Diputados y dice, miren, yo necesito esta ley porque con esto voy a hacer tal cosa, con esto voy a hacer tal otra, con esto voy a hacer tal otra? No vinieron porque no tienen rumbo en ese sentido.

Esta herramienta es una herramienta gravísima desde el punto de vista institucional que le va a permitir hacer casi todo lo que quiera a Javier Milei. Por eso es muy grave que haya sectores de la Cámara de Diputados que quieran acompañarlo, y que además no va a solucionar ninguno de los problemas concretos que tienen los argentinos.

Si querés, dentro de tres meses hablamos en función de esto y lo volvemos a debatir públicamente.

¿Crees que termina en 35 horas o que dura tres días la sesión maratónica?

A mí me parece poco ese cálculo horario. Me parece que por las características del tema, por el debate que va a haber y por el contenido que tiene, va a ser bastante más que eso.

MVB FM