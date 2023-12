La contadora y diputada santafesina de JxC, Germana Figueroa Casas, remarcó la amplitud de la “ley ómnibus” y afirmó que puede llegar a haber posiciones diferentes en su bloque. “Esto amerita, como en cualquier ley que presenta el Ejecutivo, que vengan a explicar el porqué de cada una de las posiciones”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Germana Figueroa Casas es diputada nacional por Santa Fe en Juntos por el Cambio. Además, es contadora y profesora universitaria y se desempeñó como concejal de Rosario en el periodo 2017-2021.

Alejandro Gomel: Respecto al proyecto de ley que envió el Presidente al Congreso, ¿creés que funciona este "ómnibus"?

Es cuestión de voluntad. La voluntad para tratar de ver la manera de que salga lo mejor posible está. Nuestra tarea como legisladores es recibir el proyecto, que ya nos lo pusimos a estudiar, para luego estar a disposición. Antes de que llegue a la sesión esto pasa por comisiones, que están divididas por temas. Por ejemplo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En cada una de esas comisiones se trata y se analiza desde ese punto de vista.

AG: Nosotros hicimos hincapié en la primera parte del proyecto, que tiene que ver con la delegación de facultades al Ejecutivo. ¿Cómo lo ve? ¿Apoya es aparte del proyecto?

También a Alberto Fernández se le dio una delegación grande durante la pandemia, pero creo que tiene que ser con límites. Me preocupa en términos de retenciones: no solo las sube en determinados casos, sino que pide un permiso para bajarlas, algo que yo le daría, pero en los casos en las que pide subirlas hasta el 15% no me termina de convencer. Tenemos que analizar si vamos a apoyar esto o no. Hay delegaciones en otros lugares con respecto a privatización y reorganización estatal. Me gustaría ver todo bien, no tanto por si el Congreso trabaja o no, sino porque nunca se puede dar todo el poder. Esto amerita, como en cualquier ley que presenta el Ejecutivo, que vengan a explicar el porqué de cada una de las posiciones, que es algo que pasa en las comisiones.

AG: Hay algunos sectores que están enojados con la parte del proyecto que hace referencia a las protestas, aquel punto que plantea una sanción para 3 o más personas que no pidan permiso para protestar. ¿Hay un exceso de cuidado en las protestas?

Me gustaría verlo bien antes. Si vemos que esa no es la manera plantearemos modificaciones. A veces vienen los funcionarios y te explican otra cosa del proyecto, entonces a lo mejor hay que redactarlo de otra forma. No estoy a tiempo de dar una opinión porque me gustaría leerlo bien.

Fernando Meaños: Más allá de su posición personal, ¿qué cree que va a pasar con la bancada de Juntos por el Cambio frente a un proyecto tan particular? ¿Cada diputado va a optar por una posición o van a conseguir una postura más generalizada?

Mi intención y la del bloque es tener una posición tomada, entonces nos hemos dividido por las comisiones en las que estamos o en las que estuvimos para hacer un trabajo serio y poder tomar una decisión. Desde ya que vamos a ir hablando con los otros bloques para saber las opiniones. Es difícil saber si vamos a estar de acuerdo en todo porque hay muchas cosas en el proyecto, es tan amplio que no me es fácil decir si vamos a estar de acuerdo.

FM: Al ser tan amplio podría darse la chance de que haya algunos dictámenes sobre temas particulares o un grupo de artículos que regulen una determinada actividad y que se apruebe solamente eso. Tratarlo por sí o por no de forma integral suena casi imposible…

Creo que puede pasar eso, al revés del DNU que es por sí o por no. Puede haber dictamen de mayoría o de minoría, en la comisión hay posiciones distintas, salen ambas y en el recinto se elige el voto. Va a depender mucho de la organización y de cómo tenga el oficialismo pensado trabajar este tema. En nuestro caso estamos a disposición, por eso vamos avanzando, no queremos ponernos a estudiar el proyecto recién cuando nos llamen a comisión, ya estamos hablando entre nosotros, dividiendo y tratando de desmenuzar los temas en donde cada uno tiene más experiencia.

