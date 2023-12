Fausto Spotorno: "El 95% de las reformas del proyecto son correctas"

El consultor Fausto Spotorno estima que la inflación de los próximos meses no bajará de las dos cifras, pero confía en que las medidas del Gobierno permitan una estabilización económica. "No hay fuente de crecimiento económico que no sea la desregulación de la economía", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fausto Spotorno es profesor de la universidad del CEMA y miembro de Fundación Norte y Sur, donde se recopilan todos los datos de la economía argentina.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué ves al respecto de las reformas económicas planteadas por Milei?

El 95% de las reformas del proyecto son correctas porque Argentina tiene el problema de no crecer ni generar productividad hace una década. Todas las leyes están armadas para que el Estado esté metido en toda la operatoria, lo cual termina trabando todo.

Dado que hay que hacer un ajuste fiscal para frenar la inflación, no hay fuente de crecimiento económico que no sea la desregulación de la economía. El programa económico tiene 3 patas: la monetaria, la fiscal y, precisamente, la desregulación económica para reactivar la iniciativa privada. El Estado no genera crecimiento.

AG: A partir de las resistencias que puede tener este proyecto, ¿lo ves realmente viable así como está planteado?

Como llevar adelante, se puede. Pero están estas limitaciones políticas que se sabían desde el primer día. El Gobierno quiere afrontarlo con velocidad, ya que es el momento donde más poder va a tener. Estas mismas normas, en 6 meses, te las licúan todas. Es decir, si dejás esto en medio año en el Congreso te van a llover los lobistas.

Entiendo completamente la lógica de estas medidas, las cuales levantan restricciones hacia la operatividad del Estado. Esto no es la suma del poder público, dado que el Estado se está sacando poder, y era necesario que así sea. Este tipo de programas son fundamentales para crecer en un mediano y largo plazo.

Para entender la situación desesperanzada del país hoy, lo paso a graficar: tenemos 6 millones de empleados formales privados y necesitamos duplicar ese número, porque tenemos más de 5 millones de informales y, probablemente haya medio millón que sobran en el Estado. Además hay que facilitar la contratación de personal.

Fernando Meaños (FM): ¿Es conveniente para el Gobierno meter en el mismo paquete a las reformas fiscales (el blanqueo de capitales, la suba de retenciones, etc) con otras cosas controversiales pero que no son urgentes (la reforma electoral, cambios en salud, etc)? ¿Eso no demora más todo?

Argentina tiene muchas restricciones económicas pero la lógica es meramente política. Pero es cierto, si fuera posible, habría que dividir los temas. El punto clave es que es una gran reforma regulatoria que libera las restricciones que pueda tener el sector privado para operar.

A su vez, el mayor problema laboral se da en las Pymes. Si tenés una empresa de 300 empleados y despedís a uno que trabajó 6 años, lo indemnizan con un sueldo por año trabajado, aproximadamente. Pero si tenés un pyme y tenés la misma situación pero con 6 empleados, pagarle 6 sueldos a un tipo es todo tu costo del año porque son todos los sueldos que tenés para pagar.

FM: ¿Se trata de las famosas reformas estructurales que siempre se pidieron desde el mercado y desde el propio FMI a través del tiempo?

Sí. Acá hay reformas estructurales y de funcionamiento, como el tema de los registros automotores. Si se mira bien, muchas de estas cosas están sacadas de las reformas australianas de fines de la década del 80. En ese momento el país oceánico venía como nuestro país ahora, pero haciendo este tipo de reformas se convirtió en lo que es hoy. Hay una especie de status quo pero hay que cambiarlo.

FM: ¿Qué creés que va a pasar con estos cambios que se introdujeron con el DNU de la semana pasada? ¿Qué estimación tenés para la inflación de este verano? ¿El avance de todos estos temas puede morigerar el aumento del Índice de Precios?

La inflación de estos meses ya está jugada. Si mirás la emisión monetaria que tuvo la Argentina de agosto para acá, fue la misma que tuvo en la pandemia. A todo esto se le suma que hay que reacomodar los precios relativos. Y es increíble que sigamos haciendo la tontería de congelar los precios para después volver a subirlo algún día y que la gente se queje por este aumento..

FM: ¿Al decir que la inflación “está jugada” te referís a que tendremos inflación de dos dígitos por los próximos 6 meses?

Así es. En diciembre nos va a dar arriba de 25%, enero puede que un poco menos, y en febrero habría que ver. Pero en marzo y abril seguramente venga el tema de tarifas y entonces otra vez te reacomodes, dando una segunda ronda de ajuste de costos y de precios Recién después de estos meses podemos ver mejores datos de inflación.

FM: ¿Este dólar a 800 pesos nos durará hasta ese entonces o necesitarán devaluar antes?

El programa está pensado para que esa devaluación sea la salida del cepo, o sea, que no sea una devaluación persé, sino que se unifiquen los mercados cambiarios. De todas maneras, todo dependerá de cómo salgan las cosas.

