Luego del envío al Congreso de la Nación de la llamada 'Ley Ómnibus', se vislumbraron las primeras reacciones del campo, uno de los sectores afectados por los cambios que impulsa el presidente Javier Milei, en este caso particular relacionados a los derechos de exportación.

"Nosotros le dijimos tres veces al Gobierno Nacional, en las distintas reuniones que mantuvimos, que la suba de retenciones no es el camino. Ellos nos dicen que lo saben, que esto es transitorio, hasta que la situación económica mejore, pero tampoco nos pueden asegurar cuándo será eso. Primero nos decían marzo, luego mayo, después junio. Es una situación muy compleja", sostuvo, en diálogo con PERFIL, una fuente del sector.

El "Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que este miércoles ingresó al edificio de Av. Rivadavia, propone, entre los múltiples aspectos que aborda en sus más de 350 páginas, una modificación en las alícuotas, una cuestión que fue anticipada la semana pasada por el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.

En él se establece una suba para todos los subproductos de la soja, que pasarán del 31% al 33%, un aumento de dos puntos con el objetivo, tal y como argumentó el gobierno en los últimos días, de "compensar el costo fiscal" de la baja de otros rubros, como el vitivinícola y el aceite esencial de limón, que se posicionará en un 8%.

Juicio a YPF: le reclaman a Milei que "deje de preocuparse por los clubes de fútbol" y "levante el teléfono para negociar"

Este mismo valor es el fijado tanto para hidrocarburos como para el oro y la plata; aunque el resto de la minería tendrá un 4,5% de gravamen. Las únicas que estarán excluidas de los derechos de exportación serán las economías regionales, integradas por: complejos olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.

Sin embargo, un punto a remarcar es que tendrán una alícuota del 15% el resto de los complejos, ya sea aquellos que en la actualidad no tienen ningún tributo o que están por debajo, como sucede con el trigo y el maíz, que en la actualidad están gravadas con un 12%, o la carne vacuna, con un 9%.

Entidades del campo rechazaron la propuesta de Milei

Esto último generó una "profunda preocupación y rechazo" por parte de entidades del campo, como es el caso del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que lanzó un duro comunicado criticando la iniciativa.

"Este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el gobierno", expresó el escrito.

A su vez, destacó: "Si bien se comparte la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, dicho objetivo no sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros".

El 2023 se va pero su impronta económica se queda

También se sumó Confederaciones Rurales Argentinas, con un documento en donde remarcaron que "desde hace más de 20 años" están "en contra de los derechos de exportación sin importar quien gobierne, entendiendo que es un impuesto totalmente distorsivo".

"No aceptamos ni validamos ningún tipo de retención, sea cual fuere el destino de los fondos. Nos opusimos y lo seguimos haciendo, a los derechos de exportación que vienen de larga data y que el actual gobierno nacional continúa sosteniendo. Ante este escenario, CRA insta a las autoridades a reconsiderar estas medidas que amenazan la viabilidad de la producción nacional y exige una revisión inmediata de las decisiones que afectan directamente a la producción argentina", expresó el texto.

"Hay crisis y todos la tienen que poner": la respuesta del gobierno sobre las retenciones

Cabe remarcar que, previa a la difusión de la medida en torno a las retenciones, se celebraron varias reuniones entre representantes de las distintas cámaras del campo con miembros del gabinete económico de La Libertad Avanza, a quiénes le enfatizaron, en reiteradas oportunidades, su rechazo en torno a una suba en las retenciones que, con este proyecto de ley, que comenzará a discutirse en el Congreso en breve, se haría efectiva.

Ley ómnibus: la triple alianza anti Milei, una renuncia desactivada a tiempo y el nuevo rol de Massa

"Hace aproximadamente dos semanas nos reunimos y le manifestamos al gobierno que la suba de retenciones no era el camino a seguir, pero la respuesta que recibimos fue que 'hay crisis y todos la tienen que poner'", le contó a PERFIL una fuente del sector.

"Queremos mostrar que no es un capricho nuestro, que decimos 'no a las retenciones’, sino que hay situaciones, actividades, producciones, que no resisten que se les toque un número de eso porque no lo van a poder pagar", explicó, por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en declaraciones a Radio La Red este fin de semana.

Durante la campaña electoral, el hoy presidente Javier Milei planteó la necesidad de "eliminar retenciones a las exportaciones y derechos de importación". De hecho, estos puntos fueron de los más destacados de la plataforma entregada a la Cámara Nacional Electoral en la antesala de los comisiones en los que se impuso para estar, en la actualidad, en la Casa Rosada.

LR