Javier Milei cambió la motosierra por una licuadora

El día 20 de diciembre el gobierno dispuso el operativo policial anti marchas más grande en mucho tiempo. Comenzó con disuasión a través de los medios, anuncios en las terminales de trenes con mensajes “El que corta no cobra” y habilitación de la línea 134 para realizar denuncias.

Unos pocos movimientos de izquierda se disponían a celebrar su “misa” y el gobierno, a modo de ejemplificar y mostrar fuerza, decidió invadir in kiosko con un tanque de guerra. Lo cierto es que a las 16.30 hs quienes protestaban ya le habían cortado la calle, y pintado la cara a los cientos de uniformados desplegados en el lugar.

En el Comando Central de Policía, frente al monitoreo de algunos empujones y el temor a actos de violencia descontrolada, la cara del Presidente Javier Milei con la mano tapando su boca y los ojos como el dos de oro era la imagen más elocuente del momento.

En efecto, un reducido grupo le propinaba una derrota al oficialismo pocas horas antes de anunciar un DNU que podía dar lugar a protestas más intensas. Si movilizaron a todas las Fuerzas de Seguridad por unos pocos zurdos ¿qué harán cuando se muevan los gremios? ¿Fusilarlos? De esta forma Patricia Bullrich fomentó un circo que puede tener un costo alto para el gobierno.



Licuado 1: “El que corta no cobra”

Los movimientos sociales de mayor envergadura y la CGT ahora saben que pueden más que el ministro de seguridad. Por su parte la ministra Sandra Pettovello decía “el que corta no cobra”, esto al tiempo que hablaban de detección Biométrica para aplicar sanciones, como si viviéramos en China.

Sumemos la vergüenza ajena que daba el vocero Manuel Adorni diciendo que le pasarían la factura de la propia incompetencia a aquellos que protestaron. Mientras tanto, unos pocos días después, Juan Grabois mostraba más inteligencia emocional que todo el gobierno realizando una cena solidaria en Nochebuena.



Licuado 2: “No hay plata”

La tormenta en Bahía Blanca dejó 13 víctimas fatales. El presidente reaccionó rápidamente ante la tragedia y con gran corazón fue a votar a Boca. Por supuesto, la prioridad era ir al Club, hacerse insultar por toda la hinchada de un equipo al cual él había dicho que no apoyaba y ver como Mauricio Macri, siendo candidato a Vice, no iría a cumplir con su obligación. De esta forma Macri perdió una elección que se había encargado de ensuciar de todas las formas posibles, y que el ídolo acabó ganando; pero ¿Riquelme está feliz? El calabrés caprichoso lo había hecho nuevamente, y el Presidente quedó pintado. Cuando el mandatario llegó a la ciudad de la catástrofe, disfrazado de GI Joe para la ocasión junto al Ministro Luis Petri, éste les dijo “No hay plata”.

Luego vino la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia, del que hablaremos en una próxima columna, que fue dado a conocer en una escenografía que imitaba a Carlos Menem cuando hizo lo propio con su plan de reformas. En efecto, Javier Milei se caracteriza por copiar, como lo hizo en el Movistar Arena y otras oportunidades. Un breve repaso de sus propuestas y actos públicos demuestran que no se trataría de una persona creativa.

Esta vez debe agradecerle a San Federico Szturzenegger, que puso a disposición el trabajo que había preparado para Patricia Bullrich. Como era lógico, rápidamente se hizo sentir un cacerolazo de sectores que se oponen a la iniciativa, pero el presidente lejos de calmar los ánimos, dijo que aquellos poseen “síndrome de Estocolmo”. Al respecto digamos que Javier Milei no incluyó el DNU en el temario de sesiones extraordinarias: no podrá ser tratado hasta marzo.



Licuado 3: “Freezing on the rocks”

En su discurso frente al Congreso, Milei exageró datos para blindarse de la mala situación económica que se viene en los próximos meses.

Sobre el 15,000% de hiperinflación, el economista Carlos Melconian dijo “Esto se parece al plan picapiedra del 2018”. “Mentí, mentí, mentí… total cuando ganás, hacés los que se te canta las pelotas (…) Hace falta ingeniería financiera no de un mesadinerista, sino macroeconómica”.

Está claro que esta debacle económica se la debemos a Sergio Massa, pero “Javo” llegó al poder prometiendo magia y un ajuste que iba a pagar la casta. Le pusieron la banda presidencial sin plan económico ni de reformas administrativas; es decir, nada de nada. Ahora le toca responder por todo lo que dijo antes, durante y después de la campaña. Sus votantes esperaban lluvia de dólares, pero en cambio tienen al ministro Guillermo Francos diciendo “Se voto una verdad cruda, y se está ejecutando con una verdad cruda”.

Un análisis detallado de su gabinete y las medidas a implementarse nos muestra a viejos conocidos haciendo lo de siempre, aunque sus corderos autopercibidos leones esperan que ocurra algo espectacular repitiendo el mantra “No la ven”.

Es decir, lo anunciado hasta ahora ayuda a desmalezar la jungla de problemas que nos dejó el gobierno anterior, pero no nos saca del rumbo de colisión. Este es un esquema de poder concentrado, donde las transferencias discrecionales a las provincias no estarán a cargo de Posse, ni Francos; la chequera la tiene Caputo. Mientras tanto la Secretaría General de la Presidencia, ahora tiene rango de ministerio, porque Karina “La Jefa”, necesita caja. El presidente ya lo dijo, no sabe cuánto gana de sueldo, porque el dinero lo maneja su hermana.



Licuado 4. “Ajuste on demand”

Según el INDEC los argentinos tienen en el colchón 256.000.000.000 pero no hay confianza, y si está, “no hay plata”. El presidente ignora que solo sus fanáticos, los votantes esperanzados y las ganas de un futuro mejor de otros tantos no ven lo que él dijo, dice, hizo y hace.

Por más que las encuestas digan que tiene un 70% de apoyo, hasta que la gente no esté segura, “nadie la pone”. De esta forma el acceso a créditos e inversiones externas está totalmente bloqueado. No se trata solo del “qué”, sino también del “quién”.

El Banco Central bajó a 110% la tasa de interés de los plazo fijos. Dejan así sin herramientas a Bancos y empresas para defenderse de la inflación durante los próximos tres meses. Por otra parte se decretó la emergencia energética. Se autorizan los aumentos “transitorios” y la Secretaría de Energía ahora depende de Caputo, que puede ordenar aumentos protegido por el Presidente que había dicho antes de ganar las elecciones: “antes de crear o subir un impuesto me corto un brazo”.

En este contexto el presidente se reunió con los 24 gobernadores y volvió a repetir “no hay plata”. Luego ocho se ofendieron y emitieron un comunicado. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se abrazó al mandatario y horas después dio palo a los caceroleros como muestra de fidelidad.

Mientras tanto Manuel Adorni, el twitero que oficia de vocero, sigue poniendo la cara para lo inexplicable en un cargo que varios rechazaron anteriormente. Sin pauta para los medios, que fue congelada por un año, el mensajero de Milei debe darle sentido a actos de un corso a contramano.

El presidente sorteó su último sueldo como Diputado, ¿Todavía sigue con ese circo populista? Sí, eso parece. En el mismo Live, que llevó a la renuncia de su Secretario de Medios, Eduardo Roust, el mandatario presentó a Sandra Petovello como “su mejor amiga” y volvió a repetir que Karina Milei es “el Jefe”, la que, como le confesó a Mirtha Legrand, le maneja el sueldo; porque él no sabe cuánto gana. En esa transmisión nos mostró que tiene un club de twiteros y propagandistas alcahuetes; y nos dejó claro que eso de “tabula rasa” funciona solo si necesita algo de alguien, pues tal parece sigue full resentido con el orfebre Juan Carlos Pallarlos.

Licuado 5: “Mix chino”

El Presidente Milei recibió a Wu Weihua, vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional, en Casa Rosada. Este aprovechó la oportunidad para entregar una carta dirigida a Xi Jinping pidiendo por la activación del segundo tramo del Swap por US$ 6.500 millones. Las palabras de Javo (“No negocio mi moral acordando con los chinos”) lo vuelven a condenar en materia internacional, y no vería un centavo por parte de los chinos si antes no viaja a ese país a pedir personalmente disculpas al mandatario oriental. En efecto, haber mezclado su “moral” y los vínculos con el país asiático, lo han dejado en una situación muy precaria. Sí señores, ahora depende China que el león no sea humillado.

La visita del Subsecretario del Tesoro, Jay Shambaugh se reunión con Luis Caputo y Nicolás Posse. ¿El resultado? El funcionario “acogió con beneplácito el compromiso del Gobierno de restablecer la estabilidad económica” (Léase “no hay plata”). ¿Qué puede interpretar el gobierno de los EEUU de una persona con los antecedentes discursivos y reacciones emocionales de Javier Milei, quien apenas asume dicta un Decreto (Orden Ejecutiva) de 366 artículos que deroga 41 leyes? En efecto, a la vista de los políticos americanos Javier es un “autócrata”, un verdadero populista.

No hay dolarización ni cierre del BCRA, siguen emitiendo, apagaron la motosierra y prendieron la licuadora, la hermana ligó un cargo, gobiernan con DNU, se acabaron los “Precios Cuidados” y llegaron los “Precios Diferenciados”, no hay plata aunque se gastaron 100 millones acondicionando la quinta de Olivos para los perros. Ellos no son la casta, pero el ajuste lo pagas vos.