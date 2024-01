Martin Tetaz: “El plan del Gobierno ha sido cruzarse de brazos”

El diputado nacional y vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Martin Tetaz, analizó las medidas del gobierno de Javier Milei y declaró que el presidente “cambió el electrodoméstico, la motosierra por la licuadora". “Un proceso de licuación que en otro programa podría demorar dos años, ahora es cuestión de meses”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martin Tetaz es diputado nacional de la Unión Cívica Radical desde el 2021 y vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Además, es economista, profesor universitario e investigador.

En una entrevista con Luis Majul, realizada el pasado fin de semana, el propio Presidente aseguró que van a alcanzar la meta del déficit 0 “con motosierra y licuadora”. ¿Es una confesión de que la forma que tiene de reducir el déficit fiscal es a través de un incremento de la inflación que genere licuación?

Absolutamente, ha sido el plan del gobierno no escrito. El plan del Gobierno ha sido cruzarse de brazos y esperar que la inflación vaya licuando. Cambió el electrodoméstico, no hubo tanta motosierra como se esperaba.

La motosierra fue simbólica, esta discusión también la dimos nosotros en su momento durante la campaña y la perdimos. Fue muy atractiva la figura de la motosierra, pero cuando uno la ponía en el Excel y hacia los números notaba que todo el ajuste fiscal cerrando el Ministerios de la Mujer, el CONICET y la obra pública, te daba 3 puntos del producto. Ni siquiera avanzó en un 10% de esos aspectos que decía que iba a cerrar. La inflación es muy galopante, una inflación del 25% mensual te licua cualquier cosa. La única duda es cuál es la resistencia social, cuánto van a resistir los jubilados y los trabajadores en todos los sectores, incluso en el privado.

Recuerdo que vos quisiste plantear un debate académico con Milei cuando era candidato, y obviamente nunca lo permitió porque para él es mucho más fácil conversar con un periodista que debatir con un economista. Me parece que en este punto, además de cambiar el electrodoméstico, debe generar más inflación. El plan inicialmente no era antiinflacionario, sino inflacionario. Lo que quería era que fuera lo más alta posible para licuar lo más posible…

Recordemos que el programa de Massa, hasta que se le fue de las manos, era exactamente eso. Cuando uno miraba los números fiscales de los primeros 6 meses de Massa veía que cumplía las metas del Fondo Monetario. El gasto en términos reales venía bajando, el Estado estaba ajustándose, pero cuando uno veía lo que se estaba ajustando, no sorpresivamente, eran los jubilados, esencialmente por la inflación, que era la que iba licuando las jubilaciones. Ahora por suerte han decidido sacarla de la discusión parlamentaria, pero ahí estaba la trampa de la propuesta de reforma jubilatoria que ofrecía Milei, decían que a partir de marzo pagaban toda la inflación, pero la inflación de diciembre y enero la dejaban de lado. La novedad es que se aceleró mucho la inflación, entonces un proceso de licuación que en otro programa podría demorar dos años, ahora es cuestión de meses.

Massa te licuaba en dos años y este Gobierno te licua en 3 meses…

Después está la discusión de cuánto le corresponde de esta inflación al Gobierno actual y cuánto al anterior, pero es la realidad.

Sea quien sea que hubiese ganado, iba a bajar el déficit fiscal licuando, la diferencia es la velocidad y cuánto resiste el cuerpo social del país..

Un ajuste bien clásico se hace subiendo los impuestos y bajando el gasto y al primero que le bajan el gasto no es a ellos, es al que impacta a la gente, como las jubilaciones. Eso lo han hecho todos los gobiernos en los últimos 60 años en la Argentina.

La diferencia es de grado, una cosa es bajar 10% en dos años y otra cosa es bajar 30% en dos meses…

Por supuesto, cuando la inflación se acelera, la dinámica de formación de precios de la economía se va acelerando. La diferencia es que antes, en la década del 80, cuando uno mira cuál era la dinámica de ajuste de precios, se hacía por decreto, no había paritarias, el aumento salarial lo disponía el Ejecutivo por decreto. Cuando lo dan por decreto pueden coordinar más fácil, pero cuando el aumento tiene que esperar la reunión de la paritaria se complica.

Haciendo una conjetura, independientemente de que había una inflación de arrastre, ya que podríamos decir que Guzman tenía 50%, Massa la lleva a 100% y Milei a 350%, el Gobierno actual genera más inflación a propósito con un ánimo interior, algo que se ve reflejado en la entrevista que realizó Milei para el diario estadounidense The Wall Street Journal, en donde declaró que en el último mes compramos 5 mil millones de dólares y la base monetario en Argentina “es cerca de 8 mil millones de dólares”. “Si limpiamos los pasivos remunerados del Banco Central, “estaríamos en condiciones de dolarizar por poco dinero", aseguró Milei. La base monetaria se contrajo en los últimos dos meses el 30%, lo que está haciendo es poder dolarizar con muy poco, habló de 8 mil millones de dólares, cuando antes hablaba de 50 mil…

Que la inflación le está resultando funcional a los efectos de licuar los pasivos del Banco Central es así efectivamente, el mal pensado diría que lo hicieron a propósito, el menos mal pensado diría que no hay mal que por bien no venga. Es un dato de la realidad, así como se licuan los salarios y las jubilaciones, también se licuan los pasivos remunerados. Eventualmente, cuando te estas quedando sin dinero en la economía, la inflación va parando, pero el costo de eso es con una recesión brutal. La pregunta relevante es si hay licencia social para el ajuste de la magnitud que está sufriendo la argentina, porque no es un ajuste programado. No es lo que Javier Milei prometió en campaña, en donde dijo que el ajuste lo iba a sufrir la casta. De hecho hizo todo lo contrario, premió al símbolo máximo de la casta que es Daniel Scioli, que vive de la política hace años con una Embajada.

No veo que haya ajustado a la casta, veo que estamos sufriendo las jubilaciones y los salarios, la pregunta del millón es cuánto resiste la sociedad.

Respecto del tema legislativo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a haber sesión mañana?

Creo que sí, efectivamente la sesión para la aprobación del proyecto en general va a durar un día entero, pero creo que después la discusión particular va a llevar un par de días por lo menos. Me imagino una sesión que va a tener que ir a cuarto intermedio para avanzar en las discusiones particulares, porque hay mucho hincapié en discutir particularmente. Por ejemplo, nosotros tenemos un dictamen con 188 artículos en discusión, cada uno de esos 188 artículos va a ser un planteo de nuestra bancada, y lo mismo va a pasar con otras. Contrario de lo que pasaba en otras ocasiones, que en la votación particular se iba con 40 artículos y por ahí alguno tenía una objeción en uno, acá las objeciones son más de una tercera parte del cuerpo de la ley, va a ser un trabajaso. Un par de días de debate va a haber seguro.

¿Vos decís primero un día completo de la ley en general, después un cuarto intermedio y un par de días para el debate artículo por artículo?

Algo así me imagino, salvo que haya un acuerdo en la sesión en la cuestión de trámite parlamentario para avanzar sin discusión en algunos puntos y concentrar el debate en algunos puntos en particular, o en dar una discusión por bloques, para que cada uno de los espacios políticos se exprese en base a un conjunto de artículos. Si cada uno de los artículos va a abrir una discusión, va a ser un debate largo.

Vos planteaste en una oportunidad que con este nivel de inflación, en marzo o abril el Gobierno va a tener que hacer una nueva devaluación. Por un lado licua pero al mismo tiempo va a tener que hacer una nueva devaluación en marzo o abril…

Absolutamente, porque lo que también está licuando es el tipo de cambio real. La competitividad de la economía también se está licuando, una cosa es el dólar a 800 el 10 de diciembre, pero lo que en diciembre valía 800 pesos hoy vale 1200 pesos, entonces si vos lo dejas en 800 va quedando atrasado. Obviamente eso hace que el dólar ya no sea competitivo, tal vez no se note tan rápido, pero la lógica sería que si el gobierno va a hacer algún plan de estabilización en marzo o abril, este plan incluya una devaluación.

