Eduardo Valdés: "Al dictamen de mayoría lo denominaría 'atrapado y sin salida'”

El ex jefe de gabinete de la Cancillería se refirió a la polémica alrededor del dictamen de mayoría por la ley ómnibus firmado el pasado viernes. "Es un dictamen que firmaron 34 personas en blanco y los estafaron: presentaron el dictamen sin los cambios que ellos proponían", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Había sido embajador argentino en el Vaticano en el año 2014 y jefe de gabinete de la Cancillería en el año 2013. Además, fue fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública en 1995. Este viernes, el Gobierno Nacional decidió retirar el capítulo fiscal de la Ley Bases, que incluía las reformas en materia tributaria, jubilatoria y otros aspectos del ámbito impositivo.

Como diputado experto, ¿podrías darnos tu pronóstico de lo que sucederá mañana y en la semana completa allí en la cámara que integra?

Vemos que el ministro Caputo ha retirado el capítulo fiscal y es una señal para los que habían perdido su voto de los que se denominan bloques dialoguistas. Pero en realidad es un “engaña pichanga”, porque si le dejan el artículo IV, que es donde le dejan las facultades legislativas al Presidente, tranquilamente puede reinstalar el capítulo fiscal y todo lo otro que sacó.

Por lo tanto, la ley no debe ser votada, salvo que le saquen las facultades delegadas y entonces, ahí sí, discutimos ley por ley. A todos los presidentes de este siglo se le supieron votar facultades delegadas, pero nunca se delegó una ley ómnibus.

Vale aclarar que hay 3 tipos de leyes: las naturales, las razonables. que son las que se discuten en los parlamentos, y las leyes ómnibus, que es la delegación en una sola persona de todas las facultades de una república. Y eso no se puede hacer por DNU, y eso es lo que plantea Milei en tan solo un mes y medio, imagínense lo que va a hacer en un año.

La diferencia entre esta delegación y las anteriores es que nunca se han hecho para cambiar la matriz de un país, pero ahora sí. Para eso hay que reformar la Constitución y discutir qué país queremos, pero no como lo plantea Milei, para eso no lo votaron.

¿Podrías hacer un repaso de las diferencias de las facultades delegadas que se le fueron dando a cada uno de los presidentes? ¿Esta última es más peligrosa por quien está al frente del Ejecutivo o porque las facultades son mucho más amplias?

No se puede pedir cambiar el Código Civil por DNU, pensá que las reformas al Código llevaron 6 años y son producto de discusiones de los grandes juristas de las distintas tendencias para llegar a una propuesta que después la toman los legisladores. Lo mismo para la reforma del Código Penal o la modificación del estatus de los jubilados, nada de eso se pidió nunca por decreto. El DNU es una emergencia ante un mes en donde no funciona el Parlamento para una situación cotidiana.

¿Concretamente, qué facultades delegadas se le dieron a Alberto Fernández?

Alberto Fernández era para pagar una cuestión de la deuda, era un tema específico. Acá son casi 700 artículos, con 300 leyes, sumado a los códigos de fondo.

Independientemente de la intencionalidad, ¿al resto de los presidentes, las facultades delegadas que se le dieron estaban circunscritas a un tema en particular y en este caso lo que se está pidiendo es que sea para cualquiera, menos tributarias y electorales?

Ahora dicen tributarias y electorales. A diferencia de antes, que se lo dieron por un tema específico, acá de pronto pasaron a ser personas fuera de la ley todos los que tienen una agencia de turismo, los farmacéuticos, los jubilados que ya les cambiaron su forma de vida, entre otros.

¿Qué va a pasar mañana? ¿Se va a sesionar? ¿Será la sesión más larga de la historia?

Primero, hasta hoy no se ha convocado a la sesión de mañana. y si es así es porque no tienen acuerdo de los bloques dialoguistas. Segundo, espero que sea a la luz del día, no debe ser maratónica de noche. A la ley ómnibus le falta visibilidad para la sociedad. Fijate que por primera vez se ha hecho un debate pero no se convocaron todas las comisiones que se tenían que convocar. Y eso es una gran anomalía. Además, no se televisó en el canal que tienen los diputados, para que la población se entere de todo. Si es que consigue el apoyo, tiene que ser a la luz del día y con la televisación de Diputados TV.

Estimo que mañana no va a haber sesión. En la sesión se presentan cuatro dictámenes, uno de ellos es de La Libertad Avanza, pero no contienen los puntos solicitados por los bloques de Hacemos Coalición Federal, Unión Cívica Radical, ni por el PRO. Entonces, deben votar a favor, ciegamente, en general y luego hacer modificaciones en particular. No sé si le van a dar esa delegación de confianza, lo lógico es que ingrese una nueva ley.

Pero para que ingrese una nueva ley tiene que haber un nuevo dictamen, entonces tendría que reunirse primero la comisión, no podría ir directo al dictamen, ¿no?

Lógico. Particularmente, al dictamen de mayoría lo denominaría “atrapado y sin salida” porque hay un dictamen que es de la mayoría que firmaron 34 personas en blanco y lo estafaron: presentaron el dictamen sin los cambios que ellos proponían.

Por lo tanto, está la pregunta de si estos dos bloques que no fueron respetados en sus propuestas, y para llegar a los 129, le van a levantar la mano en blanco apoyando el dictamen en general para producir los cambios en particular o no. Hay que ver si la confianza está restaurada.

