Abel Furlán: “No se puede resolver la inflación a costa de un retroceso de la actividad económica”

El político y Secretario General de la UOM, Abel Furlán, declaró que la industria “puede ser un artífice del crecimiento de la economía y de la resolución de problemas”. Además, se refirió a las políticas del Gobierno actual, “no solamente vamos a tener trabajadores con salario de hambre, sino que vamos a tener trabajadores que van a perder su trabajo como consecuencia de la actividad económica”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Abel Furlán es Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En 2004, se convirtió en secretario adjunto de la seccional Campana y en 2008 secretario de prensa del gremio metalúrgico. Fue Concejal en Zárate y Presidente del Partido Justicialista de su localidad en 2014. Además, en el año 2015, ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por el Frente para la Victoria.

¿Qué balance hace de la movilización del pasado miércoles? ¿Cree que generó que el Gobierno decida quitar el paquete fiscal de la ley ómnibus?

Entiendo que el balance es positivo, si bien todavía el Consejo Nacional no ha convocado reunión para hacer el análisis correspondiente de la jornada de protesta que llevamos adelante, en lo personal entiendo que ha sido una jornada exitosa en función de los objetivos que teníamos planteados. Entiendo que ha sido una marcha muy contundente en todo el país, la importancia de esta marcha no fue solamente lo que sucedió en CABA, sino lo que sucede en todas las provincias, a lo largo y a lo ancho del país, en donde hubo manifestaciones muy importantes para salir a protestar en contra de lo que nosotros entendemos como algo de extrema gravedad para toda la sociedad.

Ley ómnibus: los diputados que firmaron el dictamen de mayoría y la polémica

Recientemente el Gobierno brasileño anunció un paquete de promoción industrial de centenas de miles de millones de dólares para los próximos años. En su momento, la UOM era la columna vertebral del peronismo. ¿Qué perspectiva hay para la industria desde tu gremio?

Nosotros tal vez seamos el gremio más importante de la industria en nuestro país, y eso se genera también por la historia que tenemos en la construcción de un modelo industrial, de estar teniendo liderazgo en la participación y en las discusiones de ese modelo. Estamos preocupados porque la actual gestión no ha mencionado casi nunca la palabra “industria”, estamos fuera del radar del esquema que el Gobierno pretende llevar a cabo. Es tremendamente preocupante, porque tenemos suma conciencia de que los países centrales que resolvieron el problema de sus sociedades, fueron aquellos que pensaron en sus países desde la centralidad de la profundización de un modelo de desarrollo de su industria, de potenciar e incorporar tecnología, entendemos que es por ahí y hoy en Argentina no es ni un tema de agenda. Están en discusión un montón de cosas, pero no está en discusión el modelo de industria que nosotros pretendemos. No pretendemos profundizar un modelo de desarrollo de la industria porque es antojadizo, sino porque tenemos recursos naturales que favorecen enormemente a la construcción de ese modelo industrial, generando empleo, salario digno, empleabilidad con mano de obra calificada, lo cual no significa solamente recuperar conocimiento y habilidades de lo que es la industria en su máxima expresión, sino también el crecimiento del ser humano cuando incorpora las nuevas tecnologías y las nuevas comunicaciones. Lo vemos con preocupación porque esta discusión está ausente, no hay ninguna mención de la industria en la gestión actual. Nos preocupa que la agenda esté centralizada en el achicamiento de la economía para tratar de moderar la inflación. No se puede resolver la inflación a costa de un retroceso de la actividad económica, de saquear el bolsillo de la sociedad de una manera brutal para tratar de ver si así se puede corregir. No es a costa del hambre del pueblo que se corrige la inflación.

Reflexiones sobre el movimiento obrero organizado en la historia del peronismo

La inflación se debe resolver, pero hay que ser ingenioso, hay que usar otras herramientas. Es facilísimo moderar la inflación haciendo caer la actividad económica, que los precios vayan a las nubes y que ninguno tenga poder adquisitivo. Desaparece la demanda y como consecuencia desaparece la fuente de producción. No solamente vamos a tener trabajadores con salario de hambre, sino que vamos a tener trabajadores que van a perder su trabajo como consecuencia de la actividad económica.

¿Cuáles fueron los peores y los mejores años de la UOM? ¿Cuál es el riesgo que podría tener esta política económica?

El año 75’ fue el esplendor de la industria metalúrgica, 570 mil trabajadores representando la industria. Es cierto que el impacto tecnológico en la industria, trajo como consecuencia que muchas tareas que hacían 10 trabajadores la hicieran 5, hubo un impacto y se perdió empleabilidad, pero se recuperó competitividad. En el año 2001, apenas nos habían quedado 65 mil trabajadores. En el Gobierno de Néstor Kirchner empezamos a recuperar y volvimos a tener 250 mil trabajadores, que cuando uno hacía la cuenta de esos 250 mil trabajadores, por la irrupción de la tecnología en la industria, era el equivalente de aquellos 570 mil, aproximadamente en el año 2014/15.

Hoy estamos en 190 mil trabajadores y decreciendo, sospechamos que con esta política de una economía que cae y una producción sin demanda, podemos llegar a perder entre el 30% y 40% de la población que representamos, ese es nuestro principal temor y nuestra principal preocupación.

¿Cuántos de esos 570 mil trabajadores son trabajadores chinos hoy? Es decir, ¿cuántos de lo que se fabricaba en aquel momento hoy se importa de China?

Sospecho que mucho, no tengo la cuenta hecha, pero sospecho que si no somos capaces de poner en la agenda el desarrollo de nuestra industria van a ser muchos más. Tengo el temor de que nuestra industria termine desapareciendo, porque hasta hoy China sigue siendo un peligro latente para nuestra actividad. El insumo más importante de esta industria es la energía, si no tomamos conciencia de que está en nuestro suelo y de que los recursos humanos con los que contamos son superiores a los de muchos países, no tenemos en cuenta que la industria puede ser un artífice del crecimiento de la economía y de la resolución de problemas.

El camino del gobierno para frenar la inflación: caída de salarios y de actividad

China agotó el modelo de salarios bajos, está empezando a crecer a tasas occidentales y los salarios ya no son los salarios bajos. Hay una oportunidad para Argentina sin ninguna duda, ¿por qué crees que los empresarios industriales apoyan este modelo?

Se que hoy en Argentina, más allá del proceso electoral que se dio, hay un Presidente que tiene legalidad y legitimidad. A nadie de nosotros se le escapa que en Argentina hoy gobiernan las corporaciones, basta con mirar la ley ómnibus para darse cuenta cuáles son los sectores del poder económico que están contenidos en esta ley. Cómo no van a estar contentos si esa ley está compuesta y en muchos casos fue escrita por los estudios jurídicos de cada una de esas corporaciones. Están apoyando este gobierno porque saben que es el que va a representar los intereses que a ellos les interesa, sin estar pensando en las mayorías populares. Nosotros tenemos otra mirada, creemos que hay un porcentaje importante de empresarios nacionales que quieren seguir invirtiendo en Argentina y que quieren que le vaya muy bien industrialmente hablando, y creo que eso es lo que tenemos que seguir teniendo en nuestra agenda, ahí está radicada la posibilidad de seguir creciendo. Que a 4 o 5 empresas del sector financiero le vaya bien no significa que a la Argentina le vaya bien. Vuelvo a repetir, los países centrales que pensaron en resolver el problema de sus sociedades, pensaron en que había que ir a un proceso de industrialización, lo hicieron Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, China, absolutamente todos. Aun aquellos que hicieron eso, dicen que esto no lo podemos hacer, porque no quieren que tengamos competitividad en esa mesa en donde el mundo demanda, ahí hay que mostrar rebeldía.

Día 46: El peor de todos, paro y postergación

No puede ser que teniendo un recurso como el litio no estemos pensando en industrializar, en que tenemos 11 terminales automotrices y que la mejor manera de sostenerlas es poder producir las baterías, que va a significar el 50% del valor del auto eléctrico. Tenemos los recursos humanos, el bien natural y el conocimiento para poder iniciar ese proceso, para la Argentina eso significa estar en el primer mundo para discutir el futuro, pero eso no está en la agenda del Gobierno actual.

Para los metalúrgicos es fundamental que esto empiece a tener discusión sobre cómo lo vamos a hacer, porque no vamos a poder encarar el tema de la electromovilidad que viene, de alguna manera a nosotros como trabajadores metalúrgicos, a destruir mucho empleo. Un auto a combustión hoy tiene un motor con 1600 piezas que va a ser reemplazado por una plaqueta electrónica y una batería de litio, el resto de toda esa producción se pierde. La manera de reemplazar esa mano de obra que se pierde es industrializar el litio y producir batería. La Argentina tiene oportunidad, pero no sabemos si hay intención política de hacerlo.

¿Haces alguna comparación con tu equivalente brasileño?

En el proceso de las dictaduras militares, tanto en Brasil como en Argentina, la diferencia que nos sacó Brasil fue que su dictadura pensó en un desarrollo en la industria. Esa diferencia hizo que Brasil nos sacara un campo, hubo un empresariado nacional que pensó en su país. Es cierto que hoy, para mi gusto, Brasil se está extranjerizando demasiado, pero en aquellos momentos difíciles tuvo la visión de estar industrializando a su país y de sacarnos una ventaja enorme. Mientras nosotros perdíamos y desindustrializábamos nuestro país, ellos crecían de manera exponencial.

¿Tenés algún dato sobre la cantidad de afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica de Brasil?

No tengo ese dato, pero el gremio metalúrgico brasilero es un gremio importante en cuanto a su representación.

VF FM