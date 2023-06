Indagan a Jonathan Morel y Leonardo Sosa

Desde la primera mañana, Bruno Ghiso se hizo presente en Comodoro Py junto al móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), para informar sobre la indagatoria a Jonathan Morel y Leonardo Sosa.

El líder de revolución Federal, Jonathan Morel, fue citado a distancia de Gerardo Pollicita, quién Consideró que las manifestaciones contra Daer, Claudia Neira, Ferraresi, Victoria Donda y Víctor Hugo Morales, publicadas y viralizadas en redes sociales resultan claras instigaciones a la violencia colectiva.

Leonardo Sosa, otro integrante de Revolución Federal, fue convocado a indagatoria para otra fecha, acusado de resistirse a la autoridad tras forcejear con un efectivo de la policía frente al domicilio de Cristina Kirchner el 22 de agosto del 2022.

Los abogados de Cristina requirieron, con carácter de urgencia, el análisis de estas pruebas para determinar si hay vínculo entre Johnatan Morel y los tres procesados por el intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación, dijo que no había vínculo entre ambas causas. Sin embargo, previo al planteo de elevación a juicio oral, Ubeira y Aldazabal, los abogados de Cristina, pidieron un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para conocer el contenido del celular de Jonathan Morel.

Antes de ingresar a los tribunales, Jonathan Morel afirmaba que se presentaba para “poder dar un poco de claridad después de tanta oscuridad y manipulación que hubo en esta causa”.

El joven declaró a los medios: “Es como que te roben y querer culpar a tu ex novia, intentar buscar el culpable que a vos te conviene, el culpable que vos querés. Me parece que hay que buscar la verdad. Está comprobado que fueron tres personas, no los conozco, si no estaría preso. Está preso Carrizo solamente por decir que el amigo había intentado hacerlo, solamente dijo ‘ese es mi amigo’, y está detenido”.

Johnatan Morel dice que Nicolás Carrizo está preso sólo por ser amigo de Sabag Montiel, pero eso es un error. Se encontraron pruebas como coautor, luego se verá el grado de condena en el procesamiento en función de su participación, pero no lo han detenido sólo por ser amigo de Sabag Montiel.

Por último, la querella de Cristina Kirchner había pedido también un informe sobre unos mensajes que que vinculaban a Jonathan con una persona agendada como “Dali Revolución”, que se ponía a disposición para un evento denominado “actividad bala”, donde afirmaba tener ganas de utilizar su “nueve milímetros”.

Los abogados de Cristina sospechaban que se trataría de Angélica Dalila Monti, un contacto que fue hallado en el teléfono de Leonardo Sosa y que se encontraba junto a Morel cuando fue detenido en Paraná el año pasado.

Todas esas cuestiones, seguramente, serán importantes a la hora de la indagatoria.

FM JL