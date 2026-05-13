El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, habló este miércoles después de la masiva marcha federal universitaria y dijo: "podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí".

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"La ley de Financiamiento nació muerta, porque viola el principio presupuestario", subrayó el funcionario.

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Álverez reconoció el derecho a la protesta pero cuestionó la marcha universitaria al considerar que tuvo una motivación política. “Es un sistema democrático donde siempre hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un Gobierno y tiene derecho a manifestarse, hay libertad para que los sindicatos se expresen”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Pero remarcó que “esto es una república y los legisladores y el presidente se eligen por elecciones, no quien junta más gente”, y afirmó que “vos podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.

Alejandro Álvarez con Patricia Bullrich

Irónico, expresó: “Ojalá haciendo manifestaciones pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron”, y ratificó la postura oficial sobre la movilización al señalar que “es política” y que “estaba organizada por partidos opositores”.

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El subsecretario también respondió a las declaraciones del rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, quien había acusado al Gobierno de “desoír a la Justicia” y “coquetear con los bordes de la democracia” por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

“Anselmo Torres habla como si fuera un inocente profesor pero es un político profesional”, afirmó Álvarez y marcó vínculos políticos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con la expresidenta Cristina Kirchner.

Alejandro Álvarez dice que el Gobierno quiere "salvar" al sistema universitario

El funcionario sostuvo que el Gobierno busca “salvar” al sistema universitario “de quienes se aprovechan de él y lo llevan a la destrucción”, y advirtió sobre una “desvirtuación completa” del objetivo de las universidades públicas.

“El sistema funciona para generar graduados y parece que la función es pagar salarios a las estructuras políticas”, indicó el subsecretario, quien aseguró que la administración nacional busca “corregir la desvirtuación total del sentido de la universidad pública”.

Consultado sobre la posibilidad de implementar exámenes de ingreso en las universidades, el funcionario señaló que “con la Ley de Educación Superior como está hoy, no podemos obligarlos”, aunque recordó que el Gobierno habilitó el cobro de aranceles para estudiantes extranjeros.

Según Álvarez, los extranjeros “vienen a estudiar acá y luego se van del país”

El funcionario consideró que muchos estudiantes extranjeros “vienen a estudiar acá y luego se van del país”, y afirmó que “Argentina es un país abierto a la inmigración pero la Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar”.

Por último, planteó la necesidad de “cambiar la lógica de que todo es un derecho absoluto”, y sostuvo que la situación presupuestaria obliga a “evaluar dónde es más importante” destinar los recursos públicos.

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