Patricia Bullrich criticó el estado del subte en modo campaña porteña

La senadora nacional Patricia Bullrich comenzó a mostrarse con mayor intensidad en la Ciudad de Buenos Aires y ya se multiplican las señales de un armado político con proyección hacia 2027. Recorridas por barrios porteños, visitas a comercios y encuentros con vecinos forman parte de una agenda que en el oficialismo leen como el inicio de una instalación territorial propia en CABA.

El movimiento quedó reflejado también en un reciente posteo de la exministra de Seguridad en sus redes sociales, donde reforzó su perfil de cercanía con los vecinos y de presencia en la calle. La publicación se da en medio de especulaciones sobre una eventual candidatura a jefa de Gobierno porteño dentro de La Libertad Avanza.

En los últimos días, Bullrich encabezó una recorrida en Villa Lugano junto a Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei en el distrito porteño. Allí visitaron una fábrica de juguetes y caminaron por zonas comerciales conversando con comerciantes y vecinos sobre la situación económica y los problemas cotidianos de la Ciudad.

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Tras esa actividad, Bullrich publicó un mensaje con fuerte tono político: “Como senadora por la Ciudad vamos a seguir representando a los porteños y empujando las ideas de la libertad”. La frase fue interpretada como una ratificación de su intención de construir volumen político propio en territorio porteño.

Las recorridas no aparecen como hechos aislados. La exfuncionaria viene diseñando una agenda de caminatas y actividades en distintos barrios de la Capital Federal, además de viajes al interior y al exterior, con el objetivo de fortalecer su perfil político luego de su desembarco en el Senado.

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En paralelo, Bullrich dejó trascender cuál es el modelo político que busca replicar. En declaraciones que realizó en una entrevista televisiva, sostuvo que quiere impulsar una lógica “más parecida al modelo americano”, en referencia a los senadores de Estados Unidos que recorren permanentemente sus distritos y mantienen contacto directo con los ciudadanos. “Quiero hacer algo que es quizás el modelo americano”, afirmó, al explicar que pretende estar “en la calle” y cerca de los vecinos de la Ciudad.

El despliegue territorial ocurre además en un contexto de reacomodamiento interno dentro del oficialismo y de creciente incertidumbre sobre quién será la principal figura libertaria para disputar el poder en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el nombre de Manuel Adorni quedó golpeado por la polémica alrededor de su situación patrimonial, Bullrich empezó a ocupar un espacio de mayor centralidad pública dentro del armado porteño de La Libertad Avanza.

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