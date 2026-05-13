Congreso: se impuso Karina Milei y Pareja asumió como presidente de la bicameral de Inteligencia

Tal como se preveía, el diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja fue ungido como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.

En un fino equilibrio de pesos y contrapesos, el oficialismo logró complacer a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que no aceptaba otra opción que su delfín bonaerense, y contener al PRO —que pretendía la presidencia—, resarciéndolo con la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling. La vicepresidencia segunda, en tanto, quedó en reserva y se resolverá en una próxima reunión de la bicameral.

La comisión quedó integrada por cinco libertarios —además de Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche—; tres de Unión por la Patria —los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez—; dos del PRO —Goerling y el diputado Cristian Ritondo—; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moises (Convicción Federal) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

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El sillón de la presidencia de ese cuerpo, que se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, era objeto una sórdida disputa desde hace meses entre el PRO y La Libertad Avanza.

El problema es que el oficialismo, con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a la cabeza, le había prometido dicho cargo a Cristian Ritondo, pero al poco tiempo Karina Milei, que ejerce poder de mando sobre el riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja, un incondicional.

El viraje en la postura de Karina Milei se da en el marco de la escalada de la guerra fría de posiciones que mantiene con Santiago Caputo, quien controla la SIDE a través de su titular Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, a cargo de la caja del organismo.

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Además de la de Inteligencia, este martes se constituyeron las bicamerales de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

Bicameral de DNU

En la comisión de Trámite Legislativo, la María Belén Monte de Oca (LLA) fue designada como presidenta de la Comisión bicameral de Trámite Legislativo, que debe controlar la validez los DNU que dicta el Gobierno de Javier Milei, quien el año pasado utilizó en varias ocasiones esa herramienta debido a que tenia una minoría extrema en ambas Cámaras del Congreso.

En la reunión, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde se quejó por la cantidad de miembros que asignaron a ese espacio político, por lo cual decidieron no sumarse a esa comisión y quedaron dos lugares vacantes.

Se estima que esa comisión no tendrá la misma impronta que el año pasado, cuando la presidía el diputado del MID Oscar Zago, y la oposición ejercía presión para que se reúna a tratar los DNU que dictaba el Gobierno.

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Integran esa comisión por el Senado los libertarios María Belén Monte de Oca, Patricia Bullrich y Luis Juez, la radical Gabriela Valenzuela, la salteña Flavia Royon y la peronista de Convicción Federal Carolina Moises.

Por Diputados integran esa comisión los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Luis Petri, Lisandro Almirón y Giselle Castelnuovo, y por UxP María Teresa Garcia, Diego Giuliano y Vanesa Siley.

Bicameral del Defensor del Niño

En Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, La Libertad Avanza se quedó con los principales cargos: se eligió a la senadora Vilma Facunda Vedia como presidenta y al diputado Nicolás Mayoraz como vicepresidente.

Esta comisión se encarga de supervisar el concurso para la elección del defensor del niño: el año pasado se designó a la funcionaria bonaerense María Paz Bertero como sucesora de la saliente Marisa Graham, pero el concurso fue impugnado por el oficialismo.

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En la reunión se armó una fuerte polémica por la cantidad de integrantes que tiene el bloque Justicialista en dicho cuerpo: en la bancada que preside José Mayans consideran que ese espacio político está subreprepresentado y debería tener más miembros.

En ese sentido, los senadores peronistas denunciaron que la conformación de la bicameral es “antirreglamentaria e ilegal” y anticiparon que recurrirán a la Justicia.

Sin perder el tiempo, desde el oficialismo resolvieron convocar para este mismo jueves a las 12 para abordar el concurso público para la designación del nuevo defensor del niño.

Bicameral de Seguridad

En la comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior fue designado como presidente el diputado nacional de La Libertad Avanza Santiago Pauli, en tanto que la senadora también libertaria María Emilia Orozco fue oficializada como vicepresidenta.

Como secretaria primera quedó la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) y como secretario segundo fue designado el diputado de Unión por la Patria José Glinski.

ML