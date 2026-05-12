"Dólares del colchón": más de 80.000 contribuyentes ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que ya se registraron más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Según el organismo, la cantidad de inscriptos se duplicó en los últimos 20 días, luego de que se habilitara el aplicativo para presentar las declaraciones juradas.

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El esquema había sido creado en febrero a través de la Resolución General 5820, con el objetivo de simplificar el cumplimiento fiscal para personas humanas y sucesiones indivisas. Desde entonces, el número de contribuyentes interesados en utilizar el sistema mostró un crecimiento sostenido.

De acuerdo con los datos difundidos por ARCA, el régimen comenzó con unas 5.800 adhesiones en sus primeras semanas, pero la tendencia se aceleró en abril, cuando se sumaron más de 36.000 nuevos inscriptos interesados en presentar la declaración jurada con información precargada por el organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la cifra a través de un posteo en X y remarcó que el crecimiento de adhesiones se produjo tras la puesta en marcha de la herramienta digital para presentar las declaraciones juradas.

El abogado tributarista, Daniel Ricardo García, explicó para este medio que el régimen simplificado “surgió de la Ley de Inocencia Fiscal y fue reglamentado para que los contribuyentes saquen los ‘dólares del colchón’”. Según detalló, el sistema “otorga presunción de exactitud a la declaración jurada de Ganancias” y busca modificar la lógica tradicional de fiscalización al considerar que “todos los contribuyentes son inocentes”.

Además, remarcó que el nivel de adhesión refleja “el alto interés del régimen simplificado por parte de los contribuyentes” y destacó que ARCA pondrá a disposición una declaración jurada predispuesta que podrá ser aceptada o modificada por cada usuario.

El nuevo mecanismo permite reducir la carga administrativa para los contribuyentes, ya que incorpora datos previamente registrados por ARCA para agilizar la confección de las declaraciones.

Desde el organismo recordaron además que el vencimiento correspondiente al período fiscal 2025 operará en junio, de acuerdo con la terminación de CUIT de cada contribuyente.

FN