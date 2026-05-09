ARCA amplió la denuncia contra la AFA y acusó a Tapia y Toviggino de integrar una “asociación ilícita fiscal”

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino y acusó a la conducción encabezada por Claudio Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” vinculada a maniobras de evasión tributaria mediante el uso de facturas apócrifas.

La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico que conduce Diego Amarante, que ya investigaba a la AFA por una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por cerca de $19 mil millones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En esta nueva ampliación, ARCA sostuvo que detectó maniobras de evasión por $289.336.519, correspondientes principalmente a operaciones realizadas entre 2023 y 2025. Según el organismo, la estructura investigada habría utilizado empresas “sin capacidad económica, financiera y operativa” para emitir comprobantes falsos y justificar pagos cuyo destino final no pudo ser determinado.

Insólita maniobra de Pablo Toviggino: quiso recusar al juez que investiga a la AFA usando una nota de un medio vinculado a su entorno

La denuncia señaló que la AFA habría desplegado “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa. El escrito sostuvo que existen “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada.

Entre las firmas bajo sospecha aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Central Hotel SRL, Logistic Winter SRL y Consultek Consultora y Servicios SRL, además de otras compañías que integraban la base de contribuyentes “no confiables” de ARCA.

Según la investigación, muchas de esas sociedades no registraban empleados, maquinaria ni actividad económica compatible con los montos facturados. También se detectaron domicilios inexistentes, estructuras societarias repetidas y cambios abruptos de actividad comercial.

ARCA sostuvo además que las operaciones observadas “carecen de sustento económico real” y que los comprobantes fueron utilizados exclusivamente para generar beneficios fiscales indebidos y ocultar a los verdaderos receptores de los pagos efectuados por la AFA.

La denuncia también puso el foco sobre el circuito financiero utilizado para mover los fondos investigados. Según el organismo, el 77,11% de los pagos cuestionados fue realizado mediante cheques, mientras que apenas el 22,89% se hizo por transferencia bancaria.

Más 'curiosidades' en AFA: la universidad UnAFA está a nombre de la sociedad de Javier Faroni y su esposa

Para ARCA, ese mecanismo permitió fragmentar la trazabilidad del dinero mediante múltiples endosos sucesivos y dificultó la identificación de los beneficiarios finales. El expediente señaló que varios cheques terminaron depositados por personas o empresas sin relación comercial directa con las operaciones originales.

La investigación avanzó principalmente sobre operaciones vinculadas al predio de Ezeiza, donde el organismo realizó fiscalizaciones, cruces de información bancaria y requerimientos documentales relacionados con obras y servicios contratados por la AFA.

Entre los montos detectados aparecen movimientos mensuales superiores a los $20 millones, registrados principalmente entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Según ARCA, esos valores superan ampliamente el umbral previsto por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante utilización de facturas falsas.

El escrito identificó específicamente a Tapia y Toviggino como parte de la estructura investigada. También fueron mencionados el dirigente Víctor Blanco, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, y el director general de la AFA, Gustavo Lorenzo.

ARCA pidió que los dirigentes sean convocados a prestar declaración indagatoria y solicitó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.

ARCA amplió la denuncia contra la AFA y acusó a Tapia y Toviggino de integrar una asociación ilícita

La ampliación de la denuncia incorporó además el pedido formal para investigar una posible asociación ilícita fiscal, al considerar que las maniobras habrían tenido continuidad temporal, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.

La respuesta de la AFA

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y aseguraron que parte de la información requerida es difícil de reconstruir debido al volumen de movimientos registrados en el predio de Ezeiza durante 2023 y 2024.

La entidad sostuvo además que muchas de las contrataciones investigadas fueron realizadas bajo modalidad “llave en mano”, por lo que las empresas modificaban personal y subcontratistas durante el desarrollo de las obras.

El avance judicial vuelve así a colocar bajo presión a la conducción de la AFA en medio de una serie de investigaciones y cuestionamientos sobre el manejo financiero de la entidad que conduce Tapia desde 2017.