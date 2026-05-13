Reforma laboral: cómo funciona el nuevo régimen que reduce cargas patronales

La reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFLE) comenzó a generar expectativas entre empresas y estudios contables por los beneficios que ofrece para incorporar trabajadores registrados con una fuerte reducción en las contribuciones patronales. La medida, impulsada por el Gobierno nacional dentro de la reforma laboral, busca incentivar el empleo formal en un contexto de alta informalidad y caída de la actividad económica.

El sistema contempla una reducción cercana al 85% de las cargas patronales durante un plazo de hasta 48 meses para nuevos trabajadores incorporados o empleados que no hayan estado registrados previamente. En términos prácticos, el objetivo es disminuir el costo laboral que afrontan las empresas al momento de contratar personal.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, el contador y especialista en derecho tributario Nicolás Boglione explicó que el beneficio “no modifica el salario que recibe el trabajador, sino el costo que tiene para la empresa”. Según detalló, un empleado que percibe un millón de pesos puede representar actualmente un costo superior al millón y medio para el empleador debido a las contribuciones patronales.

“Con este incentivo, ese costo adicional se reduce considerablemente, lo que busca fomentar nuevas incorporaciones y la formalización de relaciones laborales que hoy están en la informalidad”, señaló.

Boglione también aclaró que el régimen no está pensado para empleados que ya se encuentran registrados, sino para nuevos puestos laborales o trabajadores que no hayan tenido empleo formal desde diciembre de 2025. “La ley apunta específicamente a generar empleo nuevo y registrado”, indicó.

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Además, explicó que muchas empresas esperaban la reglamentación oficial para comenzar a evaluar su implementación. “Lo que faltaba era la resolución que explicara cómo se iba a instrumentar el beneficio. Ahora el desafío es que se reactive la economía para que realmente haya nuevas contrataciones”, sostuvo.

Por otra parte, remarcó que existen controles para evitar abusos en el sistema. “No se puede utilizar el beneficio de manera reiterada dando altas y bajas constantes de trabajadores porque el espíritu de la norma es promover empleo genuino”, afirmó.

Finalmente, consideró que el RIFLE puede transformarse en una herramienta importante para pequeñas y medianas empresas. “Todo nuevo trabajador que se incorpore probablemente será evaluado bajo este esquema porque representa un beneficio económico muy importante para el empleador”, concluyó.