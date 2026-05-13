Tragedia en Cosquín: una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro

La menor sufrió graves heridas en la zona del cuello luego de ser atacada por un perro en un sector cercano al cementerio local. Vecinos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia y, en pocos minutos, llegaron al lugar efectivos policiales, personal de la Guardia Local, Bomberos y equipos médicos para asistir a la niña.

Pese al trabajo realizado por los profesionales de la salud, las lesiones provocadas por el animal resultaron fatales y se confirmó el fallecimiento de la menor en el lugar. La situación generó una profunda conmoción entre familiares y vecinos de la ciudad.

La directora de Defensa Civil de Cosquín, Laura Barreiro, confirmó el deceso y pidió respeto hacia el entorno de la víctima. “Es un momento muy delicado y pedimos extrema reserva y respeto para la familia que está atravesando este dolor”, expresó.

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Las autoridades continúan recolectando testimonios y pruebas para reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer eventuales responsabilidades. Por el momento, no trascendieron datos oficiales sobre el dueño del animal ni sobre las condiciones en las que se encontraba al momento del hecho.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, quien trabaja junto a personal de Investigaciones Criminales y Bomberos. Entre las principales tareas se intenta determinar la raza del perro y si pertenecía o no al entorno familiar de la niña.

Durante gran parte de la tarde, el sector permaneció cercado para permitir el trabajo de los peritos criminalísticos, mientras familiares de la víctima recibían asistencia en medio del profundo impacto provocado por la tragedia.