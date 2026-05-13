El intendente de Villa Allende y un diagnóstico de la economía actual: "La gente no llega a fin de mes, pero se viste mejor"

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, ensayó un diagnóstico poco convencional sobre el impacto económico de la gestión Milei en los sectores populares: la gente sigue sin llegar a fin de mes, pero hoy puede comprarse ropa que antes no podía. "Yo veo que hay gente que sigue sin llegar a fin de mes probablemente, pero hoy se puede vestir que antes no, lo ves con ropa más nueva, zapatilla y cosas", afirmó.

La observación del mandatario no apunta a una mejora salarial real, sino a un fenómeno de precios relativos: ciertos bienes de consumo, entre ellos el calzado y la indumentaria, se habrían abaratado en términos comparativos respecto de otros gastos del hogar.

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"Antes compraban una zapatilla, ahora por ahí compran dos al precio de una", explicó streaming de Alfil. Como ejemplo cotidiano, señaló incluso a sus propios empleados municipales: "Los ves más vestidos", graficó, con la aclaración de que eso no implica que el salario haya recuperado poder adquisitivo en términos generales.

El razonamiento describe una economía donde el ingreso sigue siendo insuficiente para cubrir el conjunto de gastos del mes, pero donde la estructura de precios habilitó un mayor acceso a determinados productos.

La advertencia electoral

La lectura de Cornet no es solo descriptiva. El intendente la conecta directamente con la viabilidad electoral del oficialismo nacional de cara a 2027.

"Para ganar una elección el año que viene, el salario le tiene que ganar a la inflación", advirtió. La frase instala una condición concreta: si la recomposición del poder adquisitivo no se consolida más allá del consumo de indumentaria, el gobierno nacional enfrenta un problema político real en el mediano plazo.

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Cornet se mostró favorable al rumbo macroeconómico del gobierno de Javier Milei al asegurar que "el camino de la libertad es fundamental" pero el matiz que introduce sobre los salarios revela que incluso entre sus aliados la situación del consumo popular sigue siendo un punto de tensión.

Haciendo equilibrio político deliberado, el mandatario reafirmó su pertenencia al PRO, evitó tomar partido en la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich y marcó su distancia de las tensiones nacionales para concentrarse en Villa Allende.

Sobre 2027, señaló que su reelección "es una de las opciones fuertes", aunque aclaró que es una decisión que "hay que masticarlo bien con el equipo".