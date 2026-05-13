Quién es Eileen Wang, la alcaldesa que se declaró culpable de operar como agente encubierta del Gobierno de China en California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes que Elieen Wang, alcaldesa de la ciudad de Arcadia en California, se declaró culpable de actuar como agente de espionaje internacional ilegal de China.

La funcionaria fue elegida para el consejo municipal en noviembre de 2022 y posteriormente asumió la alcaldía. Este martes reconoció haber trabajado bajo la dirección de oficiales chinos para difundir propaganda favorable a Pekín.

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Según los documentos oficiales revelados tras el acuerdo de culpabilidad, Wang operaba junto a un socio llamado Yaoning Sun y el portal de noticias U.S.News Center. Las autoridades federales determinaron que el sitio web funcionaba como un brazo de propaganda del Partido Comunista Chino (PCC).

Mediante U.S.News Center, la funcionaria publicaba artículos redactados directamente por integrantes del Gobierno chino. En las noticias se negaban acusaciones internacionales de violaciones a los derechos humanos en China, como la existencia de genocidio o trabajos forzados.

Contactos directos con el presidente Xi Jinping

Las investigaciones del FBI revelaron comunicaciones en las que Wang ejecutaba órdenes de oficiales de inteligencia chinos. En varias ocaciones, Wang publicó un ensayo enviado por funcionarios del PCC en cuestión de minutos.

Wang operaba junto a un socio llamado Yaoning Sun y un portal de noticias

Se comprobó también que la alcaldesa mantenía contactos directos John Chen, un agente de inteligencia chino de alto nivel vinculado directamente con el presidente Xi Jinping, a quien le enviaba enlaces de sus publicaciones.

Pese a que los abogados de Wang sostienen que estas ocurrieron en su vida privada y previo a asumir su cargo público, la Justicia expresó su profunda preocupación por el hecho de que alguien ejecutaba directivas de un Gobierno extranjero lograra alcanza una enorme confianza pública.

La exmandataria enfrenta una posible condena de hasta 10 años en una prisión federal y multas de hasta 250.000 dólares. Por su parte, la ciudad de Arcadia inició un proceso interno para seleccionar su nuevo alcalde.