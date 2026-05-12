El cobre supera los US$14.000 la tonelada y se acerca a nuevo máximo histórico

El cobre superó los US$14.000 por tonelada y se acercaba a un máximo histórico, ya que el repunte de la demanda en China y el aumento de los riesgos de suministro contrarrestan las preocupaciones por el impacto de la guerra con Irán en el crecimiento mundial.

Los precios subieron hasta un 0,6% a US$14.025 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, aproximándose al récord de más de US$14.500 por tonelada alcanzado en enero. El movimiento se produjo a pesar de que la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el alto al fuego con Irán estaba “en soporte vital” generó nueva volatilidad en los mercados financieros.

Precios del cobre duplica fortuna de multimillonarios latinoamericanos

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Rally del cobre

El metal industrial de referencia ha repuntado con fuerza en las últimas sesiones impulsado por una serie de factores, entre ellos la recuperación de la demanda en China y una restricción en los suministros de azufre en Medio Oriente que amenaza algunas formas de producción de cobre. También se ha vuelto altamente correlacionado con los mercados bursátiles de EE.UU. a medida que las acciones tecnológicas han subido.

En las últimas semanas, los factores alcistas del cobre han compensado con creces las preocupaciones por la amenaza que la guerra en Medio Oriente representa para la economía industrial global. Aun así, las inquietudes por las crecientes consecuencias del conflicto volvieron a primer plano en los mercados después de que Trump rechazara las propuestas de Irán para un acuerdo de paz.