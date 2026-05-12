Mariela López Dulce: “El mercado inmobiliario se mantiene estable y crecen las consultas por créditos hipotecarios”

El mercado inmobiliario argentino atraviesa un período de estabilidad en los valores de las propiedades, aunque condicionado por la evolución del dólar y las políticas económicas. Así lo explicó Mariela López Dulce, especialista en mercado inmobiliario, quien remarcó que el comportamiento del sector suele estar atado a los movimientos cambiarios. “Cuando hay alguna política económica que varía el dólar, lo que ocurre es que deja de haber demanda o las consultas bajan”, sostuvo.

La especialista indicó que, una vez que el mercado encuentra cierta estabilidad, las consultas vuelven a aparecer y reaparece el interés de quienes buscan invertir en propiedades. “Cuando el mercado se vuelve a estabilizar, vuelve a haber consultas o gente interesada en invertir”, afirmó.

Créditos hipotecarios: más consultas y expectativa

Uno de los ejes centrales del análisis fue el regreso del crédito hipotecario. López Dulce explicó que durante el primer semestre de 2025 hubo una fuerte demanda de consultas, aunque luego el interés se desaceleró por cambios en las condiciones financieras. “Las líneas de crédito variaron y prestaban menos dinero y las tasas subieron”, señaló.

Sin embargo, destacó que actualmente se observa una recuperación gradual de las operaciones financiadas y una gran expectativa por nuevas propuestas bancarias. “La gente está muy expectante de que haya líneas de crédito nuevas”, expresó.

En cuanto a las entidades más consultadas, remarcó el protagonismo del Banco Nación por sus tasas preferenciales para clientes y mencionó alternativas impulsadas por bancos privados para inversores y segunda vivienda.

Además, recomendó que las familias evalúen las distintas opciones disponibles antes de descartar la posibilidad de acceder a una propiedad propia. “A veces la cuota de un alquiler y la cuota de crédito es similar”, explicó, y subrayó que muchas personas pueden capitalizarse pagando una cuota equivalente a un alquiler mensual.

Locales comerciales y cambios en el consumo

Respecto al mercado de locales comerciales, López Dulce reconoció que el contexto económico generó modificaciones en la estructura de muchos negocios. “Nos han pasado algunos clientes que tenían algún negocio y tuvieron que achicarse”, comentó.

La especialista señaló que algunos comercios cerraron o redujeron superficie, aunque aclaró que todavía existe movimiento en el segmento de alquileres comerciales y oportunidades de inversión. “Tenemos locales en alquiler y también lo estamos ofreciendo y hay gente que está invirtiendo”, afirmó.

Finalmente, explicó que el comportamiento del sector comercial depende de múltiples factores económicos y políticos. “Hay rubros que son más beneficiosos y rubros que no”, concluyó, al analizar el impacto de la coyuntura sobre las distintas actividades económicas.