Alejandro Lupo: “El mercado de autos usados sigue fuerte, pero el financiamiento limita las ventas”

El mercado de autos usados en Argentina registró durante abril la comercialización de 154.792 unidades, una caída interanual del 2,62%. Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor, Alejandro Lupo, aseguró que el retroceso responde principalmente a una cuestión estacional vinculada a la menor cantidad de días hábiles y feriados. “Si sacamos el mes de febrero, enero, marzo y abril estamos con los mismos valores”, explicó.

El directivo remarcó que el sector mantiene niveles elevados de actividad pese a la comparación con 2025, año récord para la venta de usados. “Estaríamos en 1.700.000 o 1.720.000 autos, que no sería un mal año”, sostuvo, al proyectar el desempeño anual del mercado.

El impacto de las tasas y el poder adquisitivo

Lupo reconoció que el contexto económico también influye sobre el nivel de ventas. “Esto está relacionado con el poder adquisitivo de las familias y con la financiación”, afirmó, y advirtió que el principal problema del mercado usado son las altas tasas de interés.

En ese sentido, señaló que los créditos para vehículos usados presentan costos financieros muy elevados. “Para financiar un auto usado estamos hablando de préstamos con tasas nominales entre el 70 y el 80%”, detalló.

A diferencia de los usados, explicó que los autos cero kilómetro y seminuevos cuentan con líneas de financiación más competitivas. “Los bancos están ofreciendo financiación para todo lo que es cero kilómetros, eléctricos o híbridos”, indicó.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor también destacó que existen dos perfiles muy marcados dentro del mercado. Por un lado, quienes buscan autos pequeños y económicos con más de 15 años de antigüedad y, por otro, compradores orientados a camionetas y vehículos de mayor valor.

Autos eléctricos: crecimiento y desafíos de infraestructura

Sobre el avance de los vehículos eléctricos e híbridos, Lupo consideró que el mercado argentino atraviesa una etapa de expansión sostenida. “Hay una avidez por parte del público de adoptar estas nuevas tecnologías”, afirmó.

Según explicó, el crecimiento del segmento está impulsado por beneficios vinculados al menor consumo de combustible, ventajas impositivas y una mayor conciencia ambiental. Además, estimó que en los próximos años podría incrementarse significativamente la participación de este tipo de vehículos. “Dentro de unos dos años vamos a tener fácil entre un 15 y un 20% del mercado eléctrico o híbrido”, proyectó.

No obstante, advirtió que Argentina todavía enfrenta desafíos estructurales para acompañar esta transformación tecnológica. “La Argentina tiene que desarrollar una red de cargadores”, remarcó, y agregó que también será necesario resolver a futuro el reciclaje de baterías.

Finalmente, aclaró que los autos eléctricos aún presentan limitaciones para trayectos largos. “Hoy por hoy te puede llegar a ser útil un auto eléctrico para un uso urbano”, concluyó, aunque señaló que los híbridos ofrecen mayor autonomía para viajes en ruta.