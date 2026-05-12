Dificultades en el mercado local: “Argentina no logra acoplarse en alguna que otra rueda a los mercados emergentes”

El analista de mercados, Leonel Búccolo, en diálogo con Canal E, evaluó el impacto de la tensión entre Estados Unidos e Irán sobre los mercados internacionales, el comportamiento del petróleo y la situación de los activos argentinos.

Leonel Búccolo explicó cómo repercutió el nuevo salto del petróleo, con el WTI superando los 100 dólares. “Donald Trump anuncia, sale como noticia de que estaba en terapia intensiva, estaba como atado, hablando en argentino, atado con alambres el alto al fuego y el acuerdo con Irán”, afirmó. Según detalló, eso “provocó una corrección y una toma de ganancia intradiaria en el día de ayer”.

Repercusiones de la tensión en Medio Oriente sobre el precio del petróleo

Asimismo, señaló que el conflicto en Medio Oriente volvió a generar presión sobre los commodities y los índices bursátiles. “El mercado floja, empieza a subir un poco justamente los commodities, el petróleo, ambos en la zona de 100 dólares”, indicó. Además, remarcó: “Hoy se traslada un poco lo de ayer, con correcciones en los índices, en las empresas puntualmente del sector tecnológico, semiconductores”.

Para Búccolo, la volatilidad seguirá siendo protagonista. “No descartamos que sea una corrección como para seguir, porque es muy volátil”, afirmó. Y agregó: “Hace ya semanas el mercado, haciendo un nuevo máximo, recuperando el máximo anterior, puso en precio de que ya miró para otro lado”.

Sobre la evolución del Brent, precisó: “Yo ahora estoy mirando mucho el Brent, va entre los 90, 110, 90, 110. Va en ese sentido, lateraliza”. Según explicó, “tenemos alguna noticia, se mueve para arriba, sale alguna noticia positiva, desacopla y el mercado, el accionario, más que nada, se mantiene bastante estable”.

El mercado argentino a contramano de la tendencia internacional

En cuanto a Argentina, el entrevistado remarcó la dificultad del mercado local para consolidar tendencias positivas. “Argentina, una vez más, no logra acoplarse o se logra acoplar en alguna que otra rueda a los mercados emergentes, a Brasil, a China o mismo el mercado de referencia y rápidamente, al día siguiente, devuelve todo”, aseguró.

También recordó el impacto limitado de la mejora en la calificación crediticia. “Sale la recalificación de Fitch. Una buena jornada el miércoles, ya sea para las acciones, los bonos estuvieron subiendo un 1%. No es que volaron”, explicó.