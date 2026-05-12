Protestas en Francia contra el aumento de matrículas universitarias a estudiantes extranjeros

El gobierno de Emmanuel Macron aumentó las tarifas universitarias a los estudiantes extracomunitarios. Por ello, diferentes organizaciones estudiantiles y sindicatos del sector universitario de Francia realizaron este martes protestas en todo el país para oponerse a "cualquier aumento de las tasas de matrícula".

Desde 2019, las universidades podían conceder las exoneraciones, lo que en la práctica igualaba el coste de los estudios entre alumnos extranjeros y franceses: 178 euros al año por una licenciatura y 254 por un máster en la enseñanza pública.

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Con el nuevo modelo, las matrículas ascenderían a unos 2.900 euros en licenciatura y 4.000 en máster. La medida afectará principalmente a los estudiantes internacionales procedentes de América Latina y África.

La asociaciones estudiantiles consideran que la medida traslada a los alumnos extranjeros el peso de la falta de financiación pública y afecta especialmente a los procedentes de regiones con menos recursos. Cada año, Francia acoge a unos 300.000 estudiantes internacionales, de los cuales cerca de 20.000 proceden de países de América Latina.

Por su parte, el gobierno defiende que la reforma permitirá aportar unos 250 millones de euros adicionales a las universidades y sostiene que seguirán existiendo mecanismos de exención. Sin embargo, los estudiantes movilizados estiman que estas ayudas alcanzarían apenas al 10% de los matriculados extranjeros.

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Frente a la presión, el Ministerio de Educación Superior suavizó parcialmente el proyecto inicial. El nuevo borrador de decreto permite a las universidades exonerar hasta un 20% de los estudiantes extracomunitarios del pago de tasas.

Además prevé un periodo transitorio con un techo del 30% a partir del próximo curso, que se reducirá al 25% en 2027. La versión anterior limitaba estas exensiones al 10% y fue ampliamente rechazada, al punto que la reunión fue boicoteada.

Pese a estos ajustes, las críticas persisten. Ali Cherif, secretario general del sindicato Unsa Sup-Recherche, rechaza el dispositivo incluso en su versión modificada: "Esto sigue siendo profundamente injusto. Francia siempre ha sido una tierra de acogida y ahora nos ponemos a aplicar cuotas".