Un relevamiento comparó precios en diez países: Argentina tiene la ropa más cara del mundo

Argentina volvió a quedar en el centro de la discusión por el costo de vida. Un relevamiento del IERAL realizado a fines de abril de 2026 en diez países mostró que el país ocupa el primer puesto mundial en precios de vestidos de marcas internacionales y se mantiene entre los más caros para adquirir indumentaria, calzado y bienes durables.

El informe expone un fenómeno que ya impacta en el consumo cotidiano: comprar ropa, tecnología o vehículos en Argentina cuesta más que en gran parte del mundo. Las zapatillas deportivas ubican al país en el sexto lugar global y los jeans en el séptimo.

En conjunto, el estudio detectó que el país resulta más caro que el resto en el 81% de los bienes durables relevados, entre ellos autos, motos, electrónica, indumentaria y calzado.

Detrás de estos valores aparecen varios factores combinados. El IERAL señaló el peso de los aranceles a la importación y de la carga tributaria interna, donde se acumulan IVA, Ingresos Brutos e impuesto al cheque, además del efecto del atraso cambiario sobre los precios medidos en dólares.

Alimentos cada vez más caros en comparación internacional

El trabajo también registró un fuerte encarecimiento relativo de varios alimentos desde diciembre de 2025. La carne vacuna fue uno de los productos que más aumentó frente a otros países, con subas de entre el 40% y el 60% en términos relativos.

La cerveza mostró incrementos de entre el 34% y el 46%, mientras que las papas subieron entre un 15% y un 26%. En contraste, el arroz fue una de las pocas excepciones: su precio relativo cayó entre un 12% y un 20%.

Qué sigue siendo barato en Argentina

Pese al encarecimiento generalizado, el informe identificó algunos productos y servicios que todavía mantienen precios bajos en comparación internacional.

El vino de gama media aparece entre los más baratos del mundo, con Argentina ubicada en el puesto 86 sobre 100 países. También figuran con valores relativamente accesibles la cuota de gimnasio y el bife de nalga.

En servicios, el país conserva precios bajos en transporte urbano, combustible, taxis, educación preescolar y expensas. Parte de esos costos, según el estudio, todavía están contenidos por subsidios estatales, especialmente en nafta y transporte público.

El efecto dólar y el “termómetro” Big Mac

El IERAL remarcó además que el tipo de cambio real multilateral se encuentra actualmente un 28% por debajo de su promedio histórico entre 2000 y 2026. Ese atraso cambiario explica, en parte, por qué los productos argentinos lucen cada vez más caros cuando se los mide en dólares.

La tendencia también aparece reflejada en el índice Big Mac de enero de 2026, elaborado por The Economist. Allí, Argentina quedó un 6% por encima del promedio de 71 países relevados. Aun así, sigue siendo más barata que Uruguay y más cara que Brasil.

Pero el dato más llamativo no es solo el nivel de precios, sino su comportamiento a lo largo del tiempo. El informe concluyó que Argentina presenta la mayor volatilidad del índice Big Mac entre 2000 y 2026, con fluctuaciones que duplican el promedio mundial y reflejan la inestabilidad crónica de la economía local.