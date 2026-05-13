Carlos Tevez dejó de ser el técnico de Talleres tras la derrota del sábado ante Belgrano por 1 a 0 en el clásico cordobés, y la finalización de su contrato con el club de barrio Jardín.

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"¡Muchas gracias, Carlitos!"

"Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución", inicia el comunicado que oficializa la salida del "Apache".

"El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025", recuerda el documento.

Además destaca que "luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado".

"En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año", precisa en otra parte el texto.

"En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026", detalla el comunicado oficial.

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Cómo sigue Talleres tras la salida de Tevez

"El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina. La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture", prosigue el documento al referirse al sucesor de Tevez.

Y por último concluye: "Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tévez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo. Córdoba y Talleres siempre serán tu Casa".