Menos del 50% de los niños cordobeses de entre 5 y 6 años tiene completo el calendario nacional de vacunación al momento de comenzar la escuela. El dato, difundido este miércoles por el docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET Rubén Motrich, encendió una nueva alarma sanitaria en la provincia y volvió a poner el foco sobre el riesgo de reaparición de enfermedades como el sarampión.

La advertencia fue realizada en el marco del Día Internacional de la Inmunología y coincide con una campaña gratuita de vacunación instalada este miércoles frente a la Catedral de Córdoba, en Plaza San Martín, donde el grupo Vacunate de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC aplica dosis del calendario nacional entre las 9 y las 13 horas junto a la Secretaría de Salud municipal.

“Menos del 50%, cuatro de cada 10 niños que va a empezar el colegio entre 5 y 6 años no tiene completo el calendario nacional de vacunación”, advirtió Motrich en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

El investigador explicó que la situación no solo representa un problema individual, sino un riesgo sanitario colectivo. “El que no tengamos coberturas buenas de vacunación nos hace vulnerables a las enfermedades y a la posible ocurrencia de epidemias de enfermedades que estaban controladas en la región, como es el caso del sarampión”, señaló.

Según detalló, la caída de las coberturas comenzó después de la pandemia de Covid-19 y, aunque en gran parte del país los índices empezaron a recuperarse desde 2024, Córdoba continúa mostrando números bajos. “A nivel país hubo una caída significativa y preocupante postpandemia. A partir de 2024 comenzó una recuperación lenta, pero en Córdoba esa mejora no se vio”, explicó.

“La vacunación es un bien social”

A su vez, remarcó la importancia de la inmunidad de rebaño y sostuvo que las vacunas no solo protegen a quien las recibe, sino también a los sectores más vulnerables de la población. “Al estar todos vacunados nos beneficiamos mutuamente y protegemos al más vulnerable, al inmunosuprimido o al que por alguna causa no tiene un buen nivel de defensas”, afirmó.

Llaryora: "Yo no me voy a quedar callado, se están llevando puesto al INTA"

Y agregó: “La vacunación es un bien social porque primero me beneficio yo, pero sobre todo al estar todos vacunados nos protegemos como sociedad”.

El especialista explicó que cuando una comunidad alcanza altos niveles de inmunización, el virus o bacteria encuentra mayores dificultades para circular y generar brotes masivos.

Vacunatorio gratuito en Plaza San Martín

La campaña impulsada por el grupo Vacunate de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC busca concientizar, despejar dudas y facilitar el acceso gratuito a vacunas del calendario nacional.

En el vacunatorio móvil se aplican dosis antigripales, triple viral, doble bacteriana, hepatitis B y HPV, entre otras. “Los esperamos porque es una buena oportunidad para ponerse al día con el calendario nacional de vacunación”, convocó Motrich.

La atención se realiza este miércoles de 9 a 13 horas en la explanada de Plaza San Martín, frente a la Catedral.