Llaryora: "Yo no me voy a quedar callado, se están llevando puesto al INTA"

El gobernador Martín Llaryora criticó con dureza al Gobierno nacional al asegurar que “se están llevando puesto al INTA”.

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Qué dijo Llaryora sobre el “desmantelamiento del INTA”

“No se puede mantener silencio con el desmantelamiento del INTA. Yo no entiendo por qué hay tanto silencio. No entiendo por qué si todos sabemos que el INTA ha sido central para el crecimiento y el desarrollo científico tecnológico”, sostuvo el mandatario cordobés.

“A lo mejor habrá habido muchos empleados en Capital Federal. Ahora en el interior del interior los empleados hasta faltaban porque el desarrollo, la ciencia, la tecnología. Yo no puedo creer que hoy se mantengan callados cuando les han cortado los insumos a las escuelas técnicas, a las escuelas agropecuarias”, explicó.

“Los chicos no van a tener con qué practicar, no tienen más insumos, no tienen más elementos. Nos olvidamos de lo que es la formación de trabajo, nos olvidamos lo que es la formación de talento”, agregó en declaraciones a los medios en TodoLáctea 2026.

“¿No pedimos todos los días que haya más educación que a los chicos le den un oficio para que puedan trabajar? Entonces cuando titulan titulan reducen el gasto. No, no es gasto, esto es inversión. Los países sin estas inversiones, sin salud, sin educación no pueden progresar”, cuestionó.

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“Se están llevando puesto el INTA”

Además señaló que esta medida “sacrifica presente y el talento”. “Entonces, yo no me voy a quedar callado. Ahora se están llevando puesto el INTA científico y tecnológico”, puntualizó.

“No debe haber un productor que me esté escuchando que no sepa lo que es el INTA y la transferencia tecnológica. Después cuando sos grande, te olvidás del INTA. Ahora, cuando sos chiquito, querés empezar a experimentar. ¿Quién es el que te transfirió la tecnología cuando vos eras chiquito, cuando vos empezaste?”, se preguntó.

También criticó el recorte “a las escuelas agropecuarias, a las universidades que generan los veterinarios, la ciencia, tecnología”.

“¿Dónde está la innovación? ¿De dónde van a salir los veterinarios? ¿De dónde van a salir este los ingenieros agrónomos? ¿Lo vamos a traer por Facebook, por Mercado Libre, por Amazon?”, ironizó.

TodoLáctea 2026

Llaryora, acompañado por su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la apertura oficial de TodoLáctea 2026, la mayor muestra lechera del Cono Sur, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco hasta el jueves 14 de mayo.

El mandatario también pidió “poner a la producción y al empleo en primer lugar, porque si no es muy difícil sostener cualquier modelo económico”.

“Es hora de que le toque al campo argentino, para que esa plata quede en manos de nuestros productores, porque hace años que nos vienen esquilmando”, enfatizó.

“En Córdoba, el 98 por ciento de los recursos que recaudamos vinculados al sector vuelven en caminos rurales, tendido eléctrico, patrulla rural e infraestructura productiva”, detalló el mandatario.

“El silencio es cómplice, por eso hay que levantar la voz. Se baja la carga impositiva a un montón de sectores, pero el campo no puede seguir sosteniendo la fiesta. Necesitamos una política productiva para que el campo se desarrolle, se industrialice y genere más empleo”, cerró Llaryora.