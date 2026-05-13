Opositores denuncian una Unicameral “planchada” y el PJ retruca que las críticas son “falacias”

La ofensiva opositora contra el funcionamiento de la Legislatura de Córdoba volvió a escalar en las últimas horas, con duras críticas de distintos bloques al esquema de sesiones y al manejo parlamentario del oficialismo.

Desde la UCR, el Frente Cívico, y las bancas de la representación liberal mileista y de la izquierda coincidieron en cuestionar un “vaciamiento” del debate legislativo. En su contragolpe, el jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Facundo Torres, rechazó las acusaciones al tildarlas de “falacias” y defendió el funcionamiento institucional de la Unicameral, en medio del histórico Jury de Enjuiciamiento a tres fiscales que investigaron la causa por el crimen de Nora Dalmasso.

El legislador Miguel Nicolás (UCR) fue uno de los más duros al plantear que el gobernador “(Martín) Llaryora gobierna sin el Poder Legislativo”. El radical cuestionó que la última sesión se haya realizado el 5 de mayo y que la próxima "esté prevista recién para el 28 de este mes".

Según dijo el opositor, el oficialismo “hace uso y abuso de su escasa mayoría legislativa” y mantiene “planchada” a la Legislatura “para que nada se salga de control de la provincia imaginaria que ellos pretenden sostener”.

“El silencio legislativo no es por falta de trabajo de la oposición. Obedece a una censura previa que el oficialismo y sus aliados aplican permanentemente para evitar denuncias sobre la mala gestión provincial”, lanzó Nicolás.

En su embestida, el integrante de la bancada radical denunció que “cientos de proyectos se cajonean en las comisiones” y que el oficialismo sólo habilita el tratamiento de iniciativas vinculadas a “jubilaciones, suba de impuestos, endeudamiento y creación de cargos políticos”.

Ala dura

En la misma línea, el juecista Walter Nostrala aseguró que desde el inicio de la gestión provincial “se dio la orden de cerrar totalmente el debate en la Legislatura”. “Un gobierno con claro tinte autoritario, como nunca desde la vuelta de la democracia”, lanzó.

Asimismo, sostuvo que el oficialismo cooptó opositores para garantizar la mayoría parlamentaria y afirmó que “no están dispuestos a escuchar reclamos ni críticas a su desastrosa gestión”.

“Lo que vemos es que no tienen argumentos ni quienes defiendan con seriedad su propio gobierno en el recinto ni en las comisiones”, remarcó el halcón juecista, quien además aventuró que “estamos ante el final de un largo ciclo del peronismo en Córdoba”.

Las críticas también encontraron eco en la banca liberal mileista. El legislador Gregorio Hernández Maqueda afirmó que “Córdoba ya no es casi una democracia” y calificó al esquema político provincial como “una autocracia cada vez más perfecta”.

Por su parte, desde la representación del FIT-Unidad, Noelia Agüero consideró que Martín Llaryora y Hacemos Unidos por Córdoba “han impuesto la paralización del funcionamiento de una Legislatura que siempre ha sido una escribanía de lujo y ahora peor”.

La dirigente de izquierda cuestionó la frecuencia de las sesiones y apuntó contra las reformas reglamentarias impulsadas por el oficialismo, al señalar que “son un traje a medida para el gobierno”.

“Han logrado impedir el debate, frenar y cajonear proyectos e intentan amordazar las denuncias en torno a las políticas ajustadoras de Llaryora”, sostuvo Agüero. Además, acusó al oficialismo de “gobernar para sus amigos empresarios” y de no priorizar “las verdaderas y urgentes necesidades del pueblo trabajador”.

Réplica oficialista

Ante la avanzada opositora, el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, rechazó de plano las acusaciones opositoras y salió a defender el funcionamiento parlamentario de la Unicameral.

Ante la consulta de este periodista parlamentario, el peronista consideró “muy sesgada y tendenciosa” la mirada crítica sobre la actividad legislativa y recordó que durante las últimas semanas la Legislatura estuvo atravesada por “el jury más importante de la historia de la provincia de Córdoba”.

Torres remarcó que el proceso de enjuiciamiento contra los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro por su actuación en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso demandó una intensa actividad institucional, que incluyó alegatos y deliberaciones hasta la semana pasada. Cabe mencionar que el Jurado resolvió destituir a los tres fiscales y comunicó que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 20 de mayo, a las 9.

“Vos fuiste parte de la sesión que se celebró el martes pasado y también del jury que está sustanciándose. Hasta el jueves de la semana pasada estuvo en etapa de alegatos y actualmente está en etapa de sentencia”, respondió el jefe de bancada oficialista. “Además de eso hay comisiones y se sigue con el normal funcionamiento del Poder Legislativo de Córdoba”, acentuó.

Con estos argumentos, Torres impugnó la idea de una Legislatura “planchada” y sostuvo que “es tremendamente falaz” esa caracterización que hacen los opositores. “Aun sabiendo que es mentira, ¿tenés obligación de darle voz a esa falacia? Yo creo que no”, le respondió a este periodista.

Pero, sobre todo, el legislador oficialista puso el foco en el trasfondo político de las críticas opositoras. “Lo que sí me consta es que a la oposición le molesta el juego de las mayorías, no ganar votaciones y no lograr en el recinto lo que realmente buscan: frenar el avance de una gestión provincial exitosa”, aseveró.

Por último, remarcó que el oficialismo consiguió “los consensos en el Poder Legislativo para aprobar las leyes que el gobierno entiende importantes para consolidar su plan de gobierno”.

Dinámica legislativa

De hecho, desde el bloque HUxC manifiestan que la actividad parlamentaria continuó en las últimas semanas tanto en el recinto como en las comisiones.

Un día antes de conocerse la sentencia del Jury, la Unicameral celebró una sesión en la que se aprobaron modificaciones a radios comunales y límites departamentales en Río Seco y Tulumba, además de debatirse más de una decena de proyectos de resolución y pedidos de informes impulsados por la oposición.

Asimismo, se aprobó una declaración de repudio por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, en la antesala de la Marcha Federal Universitaria.

Paralelamente, avanzaron reuniones de las comisiones de Educación, de Género y Diversidad, Niñez, Adolescencia y Familia, y de Infraestructura y Servicios Públicos para abordar iniciativas de oficialistas y opositores.

En ese marco, una de las comisiones comenzó a analizar el proyecto impulsado por la legisladora Gloria Pereyra para crear el programa “Consultorios Inclusivos para Personas Trans y LGBTQ+”, junto a organizaciones y referentes de la diversidad de la provincia.

Juego online

Entre los proyectos impulsados por la oposición para instalar agenda, el juecismo fogonea una iniciativa orientada a abordar el crecimiento de la ludopatía online en menores de edad.

La propuesta plantea la creación de la Semana Provincial de Concientización sobre los efectos adversos del juego online en niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de promover campañas de prevención, difusión y formación en toda la provincia.

La iniciativa busca generar herramientas, recursos y acciones de sensibilización destinadas a proteger el desarrollo integral de niños y adolescentes frente al avance de las apuestas digitales y sus consecuencias sociales, psicológicas y económicas. Este proyecto “es coherente con nuestra posición de derogar el juego online”, afirmó Nostrala.